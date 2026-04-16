Lộ diện người thay ông Chung, dẫn tuyển nữ Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tổ chức lễ công bố ra mắt tân HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam để thay thế ông Mai Đức Chung vào sáng ngày mai 17-4.

Theo nhiều nguồn tin, người được lựa chọn là HLV trưởng không phải là những cái tên như Văn Thị Thanh hay Kim Chi, mà chính là ông Hoàng Văn Phúc. Đây là cái tên không xa lạ với người hâm mộ khi từng đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, như dẫn dắt CLB Quảng Nam đến chức vô địch V-League hay giữ cương vị giám đốc kỹ thuật tại CLB Hà Nội.

Cũng theo đó, hợp đồng của tân HLV trưởng có thời hạn đến hết SEA Games 34 (khoảng 1,5 năm). Trước khi được lựa chọn thay thế ông Chung, ông Phúc cũng từng tham gia ban huấn luyện tuyển nữ Việt Nam với vai trò trợ lý, qua đó có sự am hiểu nhất định về lực lượng hiện tại.

Ông Phúc nắm rõ lực lượng và vấn đề tuyển nữ Việt Nam khi làm trợ lý đội tuyển thời gian gần đây

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung đã chính thức chia tay đội tuyển sau trận thua 0-4 trước Nhật Bản và đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước từ vòng bảng Asian Cup 2026. Nhà cầm quân lão làng cho rằng đây là thời điểm phù hợp để chuyển giao, tạo điều kiện làm mới ban huấn luyện và định hướng lại chiến lược phát triển.

Việc bổ nhiệm tân huấn luyện viên sẽ diễn ra trong bối cảnh đội tuyển nữ Việt Nam cần tái cấu trúc lực lượng, hướng đến các mục tiêu dài hạn.

Dù vậy, tân HLV sẽ phải đối mặt với bài toán nhân sự, mà còn chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các đối thủ trong khu vực, đặc biệt là Philippines, đội bóng đang vươn lên mạnh mẽ trong những năm gần đây với nhiều cầu thủ từ bóng đá học đường Mỹ.

Cũng trong diễn biến mới nhất, từ BXH FIFA sáng 16-4, tuyển nữ Việt Nam đã tụt 1 bậc, xuống hạng 37 thế giới nhưng vẫn duy trì vị trí top 6 châu Á.