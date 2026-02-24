Một danh hiệu đẹp, một niềm tự hào xứng đáng. Nhưng cũng cần nhấn mạnh: vinh quang ấy không thể là chiếc gối để bóng đá nữ Việt Nam ngủ quên trên đường đến World Cup 2027.

Tuyển nữ Việt Nam nhận giải “Khoảnh khắc vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nữ châu Á”

Cuộc bình chọn "Epic Moments" do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức trao cho Việt Nam 24% số phiếu, cao nhất trong các khoảnh khắc lịch sử của bóng đá nữ châu Á. Đó là sự công nhận cho hành trình "vượt nghịch cảnh" ở vòng play-off Asian Cup 2022 - nơi lần đầu tiên tuyển nữ Việt Nam chạm tay vào vé World Cup.

Nhưng đó là câu chuyện của năm 2022, không phải bảo chứng cho năm 2026. Vì bóng đá không vận hành bằng ký ức, mà bằng hiện tại. Nếu chỉ sống bằng khoảnh khắc cũ, mọi danh hiệu tôn vinh sẽ trở thành… lời ru ngủ nguy hiểm.

AFC mô tả chiến tích giành vé vào vòng chung kết World Cup 2023 của đội nữ Việt Nam bằng những từ ngữ đẹp: "vượt qua nghịch cảnh, chịu áp lực lớn".

Điều đó đúng. Nhưng phía sau sự lãng mạn là một thực tế khắc nghiệt: bóng đá nữ Việt Nam đang bước vào chu kỳ mới, nơi nhiều trụ cột đã hoặc sắp qua đỉnh cao phong độ, trong khi lớp kế cận chưa đủ dày để tạo sự an tâm dài hạn.

Cuộc bình chọn vì thế mang hai mặt. Một mặt, đó là phần thưởng tinh thần xứng đáng cho thế hệ từng mở cánh cửa World Cup. Mặt còn lại cũng đặt ra câu hỏi gai góc: sau khi được vinh danh là "vĩ đại", tuyển nữ Việt Nam sẽ làm gì để không trở thành kỷ niệm đẹp của quá khứ?

Những ngày này, khi không ít gia đình còn đang sum họp đầu năm, các cầu thủ nữ Việt Nam đã tập trung sớm, bước vào chuỗi tập luyện nặng nề để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2026 tại Úc - giải đấu quyết định vé dự World Cup nữ 2027.

Ở bảng đấu có Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan, tuyển nữ Việt Nam không được phép bước vào giải với tâm thế của một đội "đã từng làm nên lịch sử", mà phải vào sân với tâm thế của một đội "buộc phải làm lại lịch sử".

Đội tuyển nữ Việt Nam

Bóng đá nữ Việt Nam từng đi đến World Cup bằng tinh thần vượt nghịch cảnh. Nhưng muốn quay lại với đấu trường thế giới đầy danh giá này, các cô gái Việt Nam cần thêm một thứ khác. Đó là năng lực cạnh tranh thật sự trước các đối thủ hàng đầu châu lục.

Chỉ khi vinh danh được biến thành động lực để thắng thêm những trận đấu mới, đó mới là giá trị thật.



