Kênh dẫn vốn dài hạn

Don Lam, Tổng Giám đốc Tập đoàn VinaCapital

Ngày 11-2, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC-HCMC) chính thức được ra mắt.

Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM và Đà Nẵng đã chuyển biến mạnh mẽ từ một tầm nhìn chiến lược trở thành hiện thực; thể hiện rõ quyết tâm hành động của Chính phủ trong việc thúc đẩy những sáng kiến đột phá cùng phương thức triển khai quyết liệt. Đây sẽ tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững cho Việt Nam trong những năm tới.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam sẽ đóng vai trò là nền tảng quan trọng để huy động nguồn vốn từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời là kênh dẫn vốn dài hạn vào những lĩnh vực ưu tiên như công nghệ, hạ tầng và năng lượng. Qua đó, Việt Nam sẽ được kết nối sâu rộng hơn với các dòng chảy tài chính toàn cầu và các định chế tài chính quốc tế. Một trong những lợi ích quan trọng của mô hình này là khả năng góp phần giảm chi phí vốn tại Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng và phát triển, đồng thời hỗ trợ đất nước từng bước nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Những khoản đầu tư này sẽ mang lại các lợi ích kinh tế - xã hội sâu rộng và bền vững cho người dân Việt Nam trên khắp đất nước.

Trung tâm Tài chính quốc tế của Việt Nam được thành lập không nhằm mục đích cạnh tranh với các trung tâm tài chính quốc tế hiện hữu trong khu vực. Thay vào đó, trung tâm được hình thành để đáp ứng những nhu cầu vốn mang tính đặc thù của Việt Nam. Việc xây dựng mô hình "Trung tâm tài chính quốc tế 2.0", dựa trên hai trụ cột nền tảng: thị trường tài chính và thị trường vốn truyền thống; cùng với các sàn giao dịch quốc tế hiện đại. Trụ cột thứ nhất bao gồm các sản phẩm tài chính và đầu tư truyền thống, như dịch vụ ngân hàng, các quỹ đầu tư, tài trợ thương mại, cùng các giải pháp quản lý tài sản. Trụ cột thứ hai bao gồm các nền tảng và lĩnh vực mới nổi như sản phẩm tài chính được token hóa, sàn giao dịch hàng hóa, công nghệ blockchain, thanh toán số và tài sản số. Trụ cột này gồm hai hợp phần chính: sàn giao dịch quốc tế đa tài sản Nasdaq (Mỹ) và hệ sinh thái sàn giao dịch tài sản số Binance. Đây sẽ là bước tiến vượt bậc trong quá trình phát triển thị trường tài chính và thị trường vốn của Việt Nam, tập trung vào thế hệ sản phẩm, nền tảng và công nghệ tài chính mới, hướng tới việc kiến tạo một hệ sinh thái tài chính hiện đại và đột phá. Đơn cử, việc thành lập các sàn giao dịch hàng hóa đối với những mặt hàng nông nghiệp đang là chủ lực xuất khẩu như cà phê, gạo và hồ tiêu - những sản phẩm hiện đang chủ yếu được giao dịch trên thị trường của các quốc gia khác.

Thông qua Trung tâm Tài chính quốc tế và quan hệ hợp tác với Nasdaq, Việt Nam có thể giảm sự phụ thuộc vào các khâu trung gian ở nước ngoài, tạo điều kiện để nông dân, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước tự chủ hơn trong mua bán, tiếp cận giá minh bạch và hưởng lợi nhiều hơn. Các nền tảng giao dịch tín chỉ carbon được token hóa hoặc các cơ chế chứng khoán hóa xanh cũng có thể được hình thành, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu phát triển bền vững… Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam đang mở ra cơ hội tiếp nối truyền thống phát triển mang tính bứt phá ngoạn mục của đất nước. 

Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP HCM ra mắt: Nền tảng niềm tin đón dòng vốn toàn cầu

Sáng 11-2-2026, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC-HCMC) chính thức ra mắt.

Hàng tỉ USD sẽ chảy qua trung tâm tài chính quốc tế ở TPHCM

(NLĐO) - Trung tâm tài chính hàng không châu Á - Thái Bình Dương trong Trung tâm tài chính quốc tế ở TPHCM dự kiến có quy mô tới 50 tỉ USD

Vừa ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế, ngân hàng đầu tiên bắt tay với loạt tổ chức nước ngoài

(NLĐO) – Nam A Bank là ngân hàng đầu tiên công bố hợp tác chiến lược với loạt tổ chức nước ngoài để triển khai sáng kiến trong trung tâm tài chính quốc tế.

