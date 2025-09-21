Kéo dài thời gian cuộc thi viết về chủ quyền và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Biển đảo

Kéo dài thời gian cuộc thi viết về chủ quyền và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc"

TÒA SOẠN

Hai cuộc thi kéo dài thời gian nhận tác phẩm dự thi đến ngày 30-4-2026.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ vững chắc biển đảo, lãnh thổ quốc gia Việt Nam; lan tỏa hơn nữa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, Ban Biên tập Báo Người Lao Động quyết định kéo dài thời gian cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần 5 và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần 4 năm 2024-2025.

Theo đó, hai cuộc thi kéo dài thời gian nhận tác phẩm dự thi đến ngày 30-4-2026. Lễ trao giải cuộc thi dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm 7 năm Báo Người Lao Động triển khai chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" (1.6.2019 - 1.6.2026).

Kéo dài thời gian cuộc thi viết về chủ quyền và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" - Ảnh 1.

Trong giai đoạn 1, tính từ thời điểm phát động vào ngày 1-7-2024 đến ngày 31-5-2025, cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần 5 tiếp nhận hơn 200 tác phẩm dự thi.

Cuộc thi thu hút đông đảo đối tượng tham gia, từ giáo viên, sinh viên, văn nghệ sĩ đến các nhà nghiên cứu, cán bộ, chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng. Ban Tổ chức đánh giá tác phẩm dự thi đa dạng về thể loại, chủ đề, phản ánh sinh động công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ biên giới, lãnh thổ quốc gia. Nhiều tác phẩm dự thi có chiều sâu, chất lượng tốt, được đầu tư công phu.

Từ hơn 200 tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức thẩm định, xét duyệt chặt chẽ, chọn 33 tác phẩm giới thiệu trên trang Biển đảo - Biên giới của Báo Người Lao Động, phát hành vào chủ nhật hằng tuần.

Đối với cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần 4, sau gần một năm phát động, tiếp tục thu hút đông đảo bạn đọc tham gia, trở thành "sân chơi" nhiếp ảnh uy tín để các tác giả thể hiện tài năng.

Kéo dài thời gian cuộc thi viết về chủ quyền và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" - Ảnh 2.

Nội dung các tác phẩm gửi về dự thi rất đa dạng, bám sát chủ đề cuộc thi, được đầu tư kỳ công và thể hiện chỉn chu. Nhiều bức ảnh bắt được khoảnh khắc xúc động, tạo được cảm xúc cho người xem. Có những bức ảnh đắt giá thể hiện được sự thiêng liêng, hào hùng của lá cờ Tổ quốc đồng thời thông qua hình ảnh Quốc kỳ nêu bật lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

TIN LIÊN QUAN

Tính từ ngày 1-7-2024 đến hết ngày 31-5-2025, Ban Tổ chức đã nhận được 1.240 bức ảnh đơn, 50 bộ ảnh của các tác giả trên mọi miền đất nước gửi dự thi. Ban Tổ chức đã chọn đăng hơn 186 bức ảnh đơn, 13 bộ ảnh trên Báo Người Lao Động điện tử.

Cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" là hai trong số các cuộc thi lớn, gắn với chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã và đang được Báo Người Lao Động triển khai trên cả nước. Với việc kéo dài thời gian tổ chức đến năm 2026, Báo Người Lao Động đặt mục tiêu nâng tầm quy mô hai cuộc thi, kỳ vọng tiếp tục thu hút nhiều hơn nữa bạn đọc tham gia.

Mời bạn đọc quét mã QR để tham khảo thể lệ hai cuộc thi, hoặc xem tại địa chỉ: https://nld.com.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chu-quyen-quoc-gia-bat-kha-xam-pham-va-cuoc-thi-anh-thieng-lieng-co-to-quoc-196240701163723125.htm; https://nld.com.vn/moi-tham-gia-cuoc-thi-anh-thieng-lieng-co-to-quoc-lan-4-196240713171959923.htm


Tin liên quan

Bài dự thi cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm": Dáng hình đất nước

Bài dự thi cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm": Dáng hình đất nước

Hành trình đến với địa đầu Tổ quốc là để nhìn dáng hình đất nước thân thương

Cuộc thi viết về chủ quyền quốc gia: Giữ bình yên nơi đầu sóng

Sự hiện diện của Cảnh sát biển không chỉ là thực thi nhiệm vụ, mà còn là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm ra khơi...

Cuộc thi viết về chủ quyền: Cất cánh vì Tổ quốc

Đó là cựu phi công Trần Văn On, người đã chọn đứng về phía cách mạng, cùng phi đội Quyết Thắng làm nên chiến công lịch sử

chủ quyền quốc gia bảo vệ chủ quyền cuộc thi viết về chủ quyền cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc"
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo