Kéo dài thời gian cuộc thi viết về chủ quyền và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc"

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ vững chắc biển đảo, lãnh thổ quốc gia Việt Nam; lan tỏa hơn nữa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, Ban Biên tập Báo Người Lao Động quyết định kéo dài thời gian cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần 5 và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần 4 năm 2024-2025.

Theo đó, hai cuộc thi kéo dài thời gian nhận tác phẩm dự thi đến ngày 30-4-2026. Lễ trao giải cuộc thi dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm 7 năm Báo Người Lao Động triển khai chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" (1.6.2019 - 1.6.2026).

Trong giai đoạn 1, tính từ thời điểm phát động vào ngày 1-7-2024 đến ngày 31-5-2025, cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần 5 tiếp nhận hơn 200 tác phẩm dự thi.

Cuộc thi thu hút đông đảo đối tượng tham gia, từ giáo viên, sinh viên, văn nghệ sĩ đến các nhà nghiên cứu, cán bộ, chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng. Ban Tổ chức đánh giá tác phẩm dự thi đa dạng về thể loại, chủ đề, phản ánh sinh động công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ biên giới, lãnh thổ quốc gia. Nhiều tác phẩm dự thi có chiều sâu, chất lượng tốt, được đầu tư công phu.

Từ hơn 200 tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức thẩm định, xét duyệt chặt chẽ, chọn 33 tác phẩm giới thiệu trên trang Biển đảo - Biên giới của Báo Người Lao Động, phát hành vào chủ nhật hằng tuần.

Đối với cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần 4, sau gần một năm phát động, tiếp tục thu hút đông đảo bạn đọc tham gia, trở thành "sân chơi" nhiếp ảnh uy tín để các tác giả thể hiện tài năng.

Nội dung các tác phẩm gửi về dự thi rất đa dạng, bám sát chủ đề cuộc thi, được đầu tư kỳ công và thể hiện chỉn chu. Nhiều bức ảnh bắt được khoảnh khắc xúc động, tạo được cảm xúc cho người xem. Có những bức ảnh đắt giá thể hiện được sự thiêng liêng, hào hùng của lá cờ Tổ quốc đồng thời thông qua hình ảnh Quốc kỳ nêu bật lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Tính từ ngày 1-7-2024 đến hết ngày 31-5-2025, Ban Tổ chức đã nhận được 1.240 bức ảnh đơn, 50 bộ ảnh của các tác giả trên mọi miền đất nước gửi dự thi. Ban Tổ chức đã chọn đăng hơn 186 bức ảnh đơn, 13 bộ ảnh trên Báo Người Lao Động điện tử.

Cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" là hai trong số các cuộc thi lớn, gắn với chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã và đang được Báo Người Lao Động triển khai trên cả nước. Với việc kéo dài thời gian tổ chức đến năm 2026, Báo Người Lao Động đặt mục tiêu nâng tầm quy mô hai cuộc thi, kỳ vọng tiếp tục thu hút nhiều hơn nữa bạn đọc tham gia.

Mời bạn đọc quét mã QR để tham khảo thể lệ hai cuộc thi, hoặc xem tại địa chỉ: https://nld.com.vn/phat-dong-cuoc-thi-viet-chu-quyen-quoc-gia-bat-kha-xam-pham-va-cuoc-thi-anh-thieng-lieng-co-to-quoc-196240701163723125.htm; https://nld.com.vn/moi-tham-gia-cuoc-thi-anh-thieng-lieng-co-to-quoc-lan-4-196240713171959923.htm



