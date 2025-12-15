HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Kéo dài thời gian giải quyết chế độ với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO)- Thời gian chi trả chính sách, chế độ đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội muộn nhất là ngày 31-12-2025

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 405/NQ-CP về kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước ngày 1-7-2025 theo quy định tại Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP (về chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư).

Theo Nghị quyết thời gian chi trả chính sách, chế độ đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước ngày 1-7-2025 theo quy định tại Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP đảm bảo hoàn thành muộn nhất là ngày 31-12-2025.

Việc kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ đến hết năm 2025 sẽ giúp các địa phương có thêm thời gian hoàn thiện chính sách hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động và ổn định tình hình tại địa phương

Trước đó, theo Nghị quyết 07/2025/NQ-CP, người làm việc ngoài biên chế tại các Hội cấp tỉnh, huyện trước ngày 1-7-2025 phải nghỉ việc do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư được hưởng các chế độ, chính sách như: Được hưởng trợ cấp một lần do địa phương quyết định trên cơ sở cân đối nguồn ngân sách địa phương nhưng tối đa không quá 24 tháng tiền lương hiện hưởng hoặc thù lao hiện hưởng; Được bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc hưởng BHXH một lần theo quy định của pháp luật về BHXH; Được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

Đến ngày 31-12, nhóm lao động nào được ưu tiên giải quyết chế độ nghỉ việc?

Đến ngày 31-12, nhóm lao động nào được ưu tiên giải quyết chế độ nghỉ việc?

(NLĐO) - Chính phủ gia hạn giải quyết chế độ nghỉ việc cho lao động ngoài biên chế tại các hội đến hết ngày 31-12

TP HCM mở rộng chính sách đãi ngộ đặc thù, thưởng 1 tỉ đồng

(NLĐO) - HĐND TP HCM thống nhất áp dụng chính sách đãi ngộ đặc thù để thu hút chuyên gia, nhà khoa học và nhân tài trên toàn địa bàn thành phố sau sáp nhập

Trước 1-11 sẽ chi trả xong chính sách cho 425 cán bộ công đoàn chuyên trách nghỉ việc

(NLĐO) - Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết trước ngày 1-11 sẽ chi trả xong chính sách cho 425 cán bộ công đoàn chuyên trách nghỉ việc hưởng chế độ theo quy định

giải quyết chế độ chính sách sắp xếp bộ máy người lao động chế độ nghỉ việc
