Sáng 19-9, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức thông tin báo chí về chính sách mới hỗ trợ đối với cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng (hưởng lương và phụ cấp từ nguồn tài chính công đoàn) bị ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 17-9-2025 của Chính phủ.

Tổng LĐLĐ Việt Nam thông tin báo chí về chính sách mới về hỗ trợ đối với cán bộ công đoàn chuyên trách. Ảnh: Dương Dũng

Theo bà Hồ Thị Kim Ngân - Phó trưởng Ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam), trong quá trình triển khai Nghị định 178/2024/NĐ-CP, Tổng Liên đoàn nhận được ý kiến phản ánh của các cấp công đoàn đề nghị cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng được hưởng chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP. Do đó, Tổng Liên đoàn đã có công văn gửi Bộ Nội vụ chính thức kiến nghị bổ sung cán bộ công đoàn chuyên trách ký hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ vào nhóm được hưởng chính sách theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67.

Sau một thời gian nghiên cứu, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Liên đoàn đã có Công văn gửi Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và gửi Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp để xin ý kiến vào nội dung Dự thảo Tờ trình Chính phủ và Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ làm cơ sở để hoàn thiện chính sách.

Có 425 cán bộ công đoàn chuyên trách được hưởng chế độ

Ngày 9-8-2025, Tổng Liên đoàn đã có Công văn số 238/TLĐ-QHLĐ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương , Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính gửi Bộ Nội vụ thống nhất trình Chính phủ ban hành Nghị quyết.

Kết quả, ngày 17-9-2025, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP có hiệu lực thực hiện từ ngày ký đến hết ngày 1-11-2025.

Bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng Ban Quan hệ lao động, báo cáo tại buổi gặp gỡ

"Đối tượng cán bộ công đoàn được hưởng chính sách hỗ trợ từ Nghị quyết 07 là nhóm cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng (hưởng lương và phụ cấp từ nguồn tài chính công đoàn) trước thời điểm ngày 15-1-2019 nghỉ việc ngay do sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp" - bà Ngân cho hay.

Theo thống kê sơ bộ, có 425 cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trước ngày 15-1-2019 thuộc diện hưởng chế độ theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP.

Bà Ngân cũng dẫn theo nghị quyết này, việc thực hiện chi trả chính sách, chế độ cho cán bộ công đoàn chuyên trách muộn nhất là ngày 1-11-2025. Trong 2 tháng triển khai thực hiện, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ rà soát hồ sơ, quy trình để xác định đối tượng đúng theo tinh thần của nghị quyết Chính phủ.

"Do đây là quyền lợi người lao động nên Tổng Liên đoàn sẽ sớm ban hành hướng dẫn thực hiện. Sau đó, các đơn vị sẽ ban hành quyết định nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc trong tháng 10"- bà Ngân thông tin.

Đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết thêm, với số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách theo chế độ hợp đồng nghỉ việc do sắp xếp bộ máy nêu trên thì dự kiến sơ bộ tổng số tiền chi sẽ hơn 400 tỉ đồng.

Cán bộ công đoàn chuyên trách được hưởng chế độ như thế nào?

Theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP, cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (hưởng lương và phụ cấp từ nguồn tài chính công đoàn) là một trong 5 nhóm nghỉ việc do tác động sắp xếp bộ máy được hưởng chính sách. Theo đó, nhóm đối tượng này được hưởng 1 trong 2 chính sách là: Chính sách nghỉ hưu trước tuổi và chính sách thôi việc.

Ông Nguyễn Mạnh Kiên, Phó trưởng Ban quan hệ lao động, phát biểu

Cụ thể, đối với chính sách nghỉ hưu trước tuổi: nhóm đối tượng được hỗ trợ như Điều 7 của Nghị định 178, mức trợ cấp một lần bằng 80% của Nghị định 178 được sửa đổi bổ sung bằng Nghị định số 67.

Riêng trường hợp người lao động không đủ điều kiện hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi thì được hưởng 4 chính sách thôi việc như sau:

Được hưởng trợ cấp thôi việc một lần bằng 0,6 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng tính hưởng trợ cấp thôi việc (tối đa 36 tháng);

Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp (nếu tham gia).

Việc giải quyết chính sách, chế độ, cách xác định thời gian và tiền lương để tính hưởng chính sách, chế độ thực hiện theo quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nguồn kinh phí được lấy từ tài chính công đoàn theo phân cấp.

Theo lãnh đạo Tổng liên đoàn, Nghị định 07 quy định các chế độ chi trả chậm nhất là 1-11-2025 (còn gần 2 tháng). Đây là thời gian rất gấp, cần rà soát lại thời gian, hồ sơ, tính đúng tính đủ theo Nghị quyết 07 đã nêu. Đây là quyền lợi chính đáng của đoàn viên, cán bộ công đoàn nên Công đoàn sẽ đôn đốc làm sớm để công đoàn cấp cơ sở làm việc ban hành quyết định thôi việc hoặc nghỉ việc trong tháng 10 và chi trả trong tháng 11.

Theo rà soát trong cả nước, có 511 trường hợp cán bộ công đoàn là làm việc theo chế độ hợp đồng có nguyện vọng được nghỉ việc và hưởng hỗ trợ theo Nghị định 07, chỉ đối tượng được ký trước ngày 15-1-2025. Chủ yếu nhóm này nằm ở các tỉnh thành, không có cán bộ nào nằm ở các đơn vị sự nghiệp công lập hay Tổng liên đoàn.

Trong số 511 người có nguyện vọng nghỉ việc thì có 425 người đủ điều kiện được hưởng chế độ theo Nghị quyết 07. Dự kiến tổng số tiền chi cho nhóm này hơn 400 tỉ đồng.

Ngoài chính sách hỗ trợ tài chính, nếu đối tượng có tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ được hưởng thêm chính sách trợ cấp thất nghiệp và hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm...

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết trong ngày 20-9, Tổng liên đoàn sẽ ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 07 để các đơn vị thực hiện nhanh nhất. Ông Hùng cũng nhấn mạnh, ban thường vụ công đoàn tỉnh nào không giải quyết xong chế độ hỗ trợ trước ngày 1-11-2025 thì phải chịu trách nhiệm. Trước đó, thống kê của Tổng LĐLĐ cho thấy tính đến ngày 31-8, có 88 cán bộ công đoàn trong cả nước đã được giải quyết theo Nghị định 178.



