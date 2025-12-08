TPHCM sắp xếp lại gần 2.000 công chức thừa - thiếu ra sao?

UBND TPHCM vừa ban hành Đề án rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn, nhằm tiếp tục kiện toàn số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Hiện TPHCM có 1.052 công chức đang bố trí thừa và 935 công chức đang thiếu tại 27 vị trí việc làm (chưa bao gồm 1 vị trí Trợ lý Ban Chỉ huy Quân sự). Để giải quyết tình trạng này, UBND TPHCM đề ra 5 nhóm giải pháp thực hiện.

Cán bộ, công chức xã Bình Hưng, TPHCM hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Một là: sắp xếp trong nội bộ cấp xã. Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện rà soát, điều động nội bộ giữa các vị trí việc làm đang bố trí "thừa" và "thiếu" đối với 80 trường hợp dự kiến điều động nội bộ; đảm bảo các lĩnh vực đều có công chức thực hiện nhiệm vụ tại vị trí việc làm.

Riêng đối với UBND đặc khu Côn Đảo, đề xuất bố trí khung số lượng công chức chuyên môn bằng số công chức chuyên môn hiện có do đặc thù địa phương ở xa đất liền.



Đồng thời điều động, tiếp nhận và bố trí đối với 21 công chức có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm hiện đang công tác tại khối Đảng đến làm việc tại 12 UBND cấp xã đang "thiếu" và thực hiện hoán đổi 5 công chức đang bố trí "thừa" tại các vị trí việc làm khác của 3 UBND cấp xã sang khối Đảng, Đoàn thể cấp xã. Sau khi sắp xếp, số còn thừa 967 công chức và còn thiếu 834 công chức.

Hai là: sắp xếp từ xã thừa qua xã thiếu. Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện việc điều động đối với các công chức đang "thừa", Chủ tịch UBND cấp xã khác thực hiện tiếp nhận, bố trí vào vị trí việc làm đang "thiếu" với số lượng dự kiến là 472 công chức.

Sau khi thực hiện sắp xếp, số lượng công chức còn thiếu khoảng 362 và tiếp tục thừa khoảng 495 công chức.

Dù vậy, UBND TPHCM xác định không thể tiếp tục điều động, sắp xếp từ cấp xã này đến xã khác vì nhiều lý do. Đơn cử như không thể điều động đến các UBND cấp xã thuộc khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ vì khi thực hiện điều động đối với 215 công chức dư này sẽ làm phát sinh chi phí đi lại hằng ngày và chi phí thuê nhà ở để ở lại.

Cán bộ, công chức xã Nhà Bè hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: CHÍ NGUYÊN

Ba là: rà soát, bố trí giữa Đảng ủy, MTTQ Việt Nam cấp xã này với UBND cấp xã khác. UBND TPHCM đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với UBND cấp xã khác thực hiện việc điều động, tiếp nhận với số lượng dự kiến là 92 công chức để bố trí vào các vị trí việc làm đang "thiếu" tại 18 UBND cấp xã.

Sau khi thực hiện sắp xếp, số lượng công chức còn thiếu khoảng 270 và tiếp tục thừa khoảng 492 công chức.

Bốn là: thực hiện điều động, tăng cường, tiếp nhận công chức, viên chức từ các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố đến nhận công tác tại UBND cấp xã còn khó khăn, thiếu công chức chuyên môn sâu.

Cụ thể, đối với 270 công chức còn thiếu, UBND TPHCM giao các sở, ngành có trách nhiệm tăng cường điều động 187/270 công chức ở các lĩnh vực công nghệ thông tin, y tế, xây dựng - giao thông, tài chính - kế toán, đất đai để hỗ trợ địa phương đang thiếu.

UBND TPHCM lưu ý khi thực hiện điều động, tăng cường công chức từ các sở về địa phương, ưu tiên công chức trước đây công tác tại tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đề gần nhà.

83/270 công chức còn thiếu ở các lĩnh vực khác, chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm báo cáo Sở Nội vụ để tham mưu UBND thành phố thực hiện việc tiếp nhận vào làm công chức đối với viên chức, người hoạt động không chuyên trách đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Ký hợp đồng thực hiện một số nhiệm vụ của công chức đối với các công việc được phép ký hợp đồng theo quy định tại Nghị định 173/2025.

Năm là: tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức tại UBND cấp xã để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của chính quyền địa phương cấp xã.



Ngoài ra, qua tổng hợp có 51 công chức cấp xã có trình độ đào tạo trung cấp, cao đẳng chưa đáp ứng tiêu chuẩn chung của cán bộ, công chức cấp xã mới. Các trường hợp này, trong 3 năm liền kề được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và đang tham gia đào tạo đại học thì tiếp tục xem xét, bố trí công tác; trường hợp chưa tham gia đào tạo đại học thì xem xét thực hiện tinh giản biên chế.

Nguyên tắc kiện toàn công tác sắp xếp, bố trí lần này là xác định cụ thể "vị trí việc làm còn thiếu chuyên môn sâu" để điều động, biệt phái, ưu tiên bổ sung nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng đáp ứng nhu cầu công tác tại từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đặc biệt, tiếp tục giữ chân những người có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tuyệt đối tránh khuynh hướng, tư tưởng cục bộ địa phương, trong phân công, bố trí, giới thiệu cán bộ.



