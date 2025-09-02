HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Kéo dài thời gian Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước đến ngày 15-9

Yến Anh

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đến ngày 15-9.

Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" khai mạc ngày 28-8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Theo kế hoạch ban đầu, triển lãm diễn ra đến ngày 5-9.

Kéo dài thời gian triển lãm "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" đến ngày 15-9 - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian Triển lãm Thành tựu "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đến ngày 15-9. Ảnh: Hoàng Triều

Tuy nhiên, trước lượng khách tham qua rất lớn trong những ngày qua, Thủ tướng Chính phủ đồng ý quyết định kéo dài thời gian trưng bày đến ngày 15-9, tạo thêm cơ hội để nhân dân tham quan, trải nghiệm, qua đó lan tỏa thông điệp về chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam.

Triển lãm được tổ chức theo hình thức mở, đa tầng, không gian trưng bày được bố trí logic trên diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời lên đến gần 260.000 m2. Không gian trưng bày triển lãm được thiết kế với 3 phân khu chính:

Tại nhà triển lãm Kim Quy, khu trưng bày khái quát mang chủ đề "Việt Nam-Hành trình đến kỷ nguyên mới" giới thiệu những thành tựu nổi bật trong 80 năm xây dựng và phát triển đất nước đồng thời tái hiện bức tranh văn hóa Việt Nam gắn với truyền thống hơn 4.000 năm lịch sử. Công chúng có dịp khám phá sự phong phú của 54 dân tộc, sản vật ba miền, các công trình kiến trúc tiêu biểu qua nhiều thời kỳ.

Điểm nhấn đặc biệt là không gian "95 năm cờ Đảng soi đường" khắc họa những mốc son chói lọi trong lịch sử hiện đại, thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ. Ngoài ra, còn có khu trưng bày "Tỉnh giàu nước mạnh" giới thiệu lịch sử hình thành, thành tựu đổi mới, bản sắc văn hóa, tiềm năng và lợi thế phát triển của các địa phương cùng không gian trưng bày thành tựu của doanh nghiệp, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Khu triển lãm ngoài trời tại các sân tây, nam và đông mang chủ đề "Hội nhập và Phát triển". Tại đây giới thiệu hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số cùng thành tựu công nghiệp quốc phòng-an ninh qua không gian "Thanh gươm và lá chắn". Ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ được tái hiện sinh động với chủ đề "Khát vọng bầu trời". Bên cạnh đó còn có khu biểu diễn nghệ thuật, hội chợ du lịch, ẩm thực... tạo nên không khí sôi động và hấp dẫn.

Phần trưng bày 12 ngành công nghiệp văn hóa được bố trí tại nhà triển lãm khối A với chủ đề "Hội nhập và Sáng tạo". Đây là nơi giới thiệu các sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu của 12 ngành công nghiệp văn hóa với phương châm "Sáng tạo để kiến thiết" cùng không gian "Việt Nam và Thế giới" mang đến góc nhìn toàn diện về quan hệ giao lưu, hợp tác quốc tế.

Điểm nhấn nổi bật của triển lãm là ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác trưng bày. Công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường, màn hình cảm ứng, mô hình 3D và trình chiếu đa phương tiện được tích hợp đồng bộ giúp khách tham quan trực tiếp tương tác, trải nghiệm, tiếp nhận thông tin một cách trực quan và sinh động.

Kể từ ngày khai mạc, triển lãm trở thành điểm nhấn văn hóa thu hút đông đảo khách tham quan trong nước và quốc tế.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, qua 5 ngày diễn ra triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", sự kiện đã thu hút gần 2 triệu lượt khách tham quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tổng duyệt chương trình khai mạc Triển lãm Thành tựu đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính tổng duyệt chương trình khai mạc Triển lãm Thành tựu đất nước

(NLĐO)- Triển lãm Thành tựu đất nước là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Sẽ có 2 ngày bắn pháo hoa tầm cao tại Triển lãm thành tựu đất nước

(NLĐO)- Với diện tích gần 260.000 m², Triển lãm thành tựu đất nước là sự kiện lớn nhất từ trước đến nay.

    Thông báo