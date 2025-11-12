HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Kết luận của Ban Bí thư về công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Văn Duẩn

(NLĐO) - Ban Bí thư yêu cầu rà soát, điều chỉnh các quy định chế tài, hình phạt, xử lý nghiêm minh các hành vi cố tình sản xuất, buôn lậu hàng giả, hàng nhái

Theo TTXVN, ngày 10-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 207-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22-1-2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Kết luận của Ban Bí thư về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong tình hình mới - Ảnh 1.

Đội QLTT số 2 (Chi cục QLTT TP Đà Nẵng) kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh đồ chơi. Ảnh: Hải Định

Kết luận nêu: Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22-1-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công tác lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém: Cơ chế pháp lý, thể chế thực thi bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng chưa toàn diện, đầy đủ; chưa phân định rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chức năng; một số nội dung chưa theo kịp thực tiễn phát triển trong các lĩnh vực mới như thương mại điện tử, kinh tế số.

Công tác quản lý nhà nước ở một số địa bàn, đơn vị, nhất là tổ chức mang tính liên ngành còn nhiều bất cập; chưa huy động hiệu quả nguồn lực xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; tình trạng xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng diễn biến ngày càng đa dạng, tinh vi, phức tạp, xuất hiện cả trong những lĩnh vực liên quan đến y tế, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, các sản phẩm thiết yếu cho người già, trẻ em, gây bức xúc trong xã hội; công tác quản lý nhà nước ở một số nơi bị buông lỏng, để hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm diễn ra công khai với quy mô lớn, trong thời gian dài.

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên một phần do một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước chưa quyết liệt, chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, vai trò, ý nghĩa của công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong một số khâu chưa được phân định rõ ràng; chưa thực sự phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong môi trường số

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước các cấp tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Chỉ thị số 30-CT/TW.

Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương rà soát, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, định hướng mới của Đảng vào hệ thống văn bản pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và các văn bản pháp luật chuyên ngành khác có liên quan.

Tập trung rà soát, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên cơ sở đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với năng lực triển khai của mỗi cấp, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; khẩn trương hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong môi trường số, các giao dịch đặc thù, đặc biệt là giao dịch xuyên biên giới, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn thông tin của người tiêu dùng.

Quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo đảm truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa nhằm minh bạch hóa thị trường, nhất là trong phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân; phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kém chất lượng...

Rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, kịp thời công khai thông tin, tuyên truyền đến các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp nắm bắt, thực hiện...

Xây dựng cơ chế hỗ trợ, tiếp nhận và giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh theo hướng nhanh gọn, thuận tiện; rà soát, điều chỉnh các quy định chế tài, hình phạt, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi cố tình sản xuất, buôn lậu hàng giả, hàng nhái, hàng không đáp ứng yêu cầu chất lượng với quy mô lớn, ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng người dân, bảo đảm tính răn đe, giáo dục cao.

Ban Bí thư giao Đảng ủy Quốc hội phối hợp với Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và các quy định pháp luật có liên quan.

Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; ưu tiên bố trí đủ nguồn lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương trong bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Các tỉnh ủy, thành ủy tăng cường tối đa vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, siết chặt hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là cấp xã thông qua phân cấp, phân quyền rõ ràng, cụ thể, gắn với trách nhiệm xử lý đến cùng tại cơ sở, bố trí nguồn lực bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng tại địa phương.

Ban Bí thư giao các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban đảng Trung ương tổ chức học tập, quán triệt; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW và Kết luận này với chương trình, kế hoạch cụ thể, khả thi; xử lý nghiêm khắc cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng ở địa phương và đơn vị.


Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội: Người tiêu dùng "đem tiền mua bệnh", bị bào mòn dần sự sống

Đại biểu Quốc hội: Người tiêu dùng "đem tiền mua bệnh", bị bào mòn dần sự sống

(NLĐO)- Đại biểu Quốc hội cho rằng các loại thực phẩm bẩn, kém chất lượng tràn lan trên thị trường mà chưa được kiểm soát hiệu quả

Người tiêu dùng Việt sốc khi biết tin dầu hít mũi "quốc dân" của Thái Lan bị nhiễm khuẩn

(NLĐO) - Dầu hít mũi Hong Thai được quảng cáo chứa các thành phần từ thảo mộc và tinh dầu như bạc hà, bạch chỉ, long não, borneol…

Bắt giám đốc công ty bán hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả cho người tiêu dùng

(NLĐO) - Sản xuất, bán hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả cho người tiêu dùng tại nhiều tỉnh, nữ giám đốc bị bắt giữ.

người tiêu dùng Ban Bí thư hàng giả hàng nhái bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Kết luận của Ban bí thư
