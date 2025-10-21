HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt giám đốc công ty bán hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả cho người tiêu dùng

Đức Ngọc

(NLĐO) - Sản xuất, bán hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả cho người tiêu dùng tại nhiều tỉnh, nữ giám đốc bị bắt giữ.

Ngày 21-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Thị Mai (SN 1977, trú tại xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" quy định tại khoản 3 Điều 193 - Bộ luật Hình sự.

Bắt Giám đốc Công ty bán hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả cho người tiêu dùng - Ảnh 1.

Phan Thị Mai bị bắt giữ vì sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả. Ảnh: V. Linh

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 6-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện trên địa bàn huyện Đô Lương (cũ) có dấu hiệu sản xuất hàng giả là thực phẩm. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án để tập trung lực lượng và phương tiện nhằm đấu tranh, triệt phá trong thời gian sớm nhất.

Ngày 17-6-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food (địa chỉ: xóm 6 Thị Trấn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) do Phan Thị Mai làm Giám đốc làm người đại diện theo pháp luật.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 3.934 thùng (can) dầu ăn thực vật nhãn hiệu Keva Gold, tổng khối lượng 37.618 lít, được xác định do chính công ty này sản xuất.

Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food được Phan Thị Mai thành lập ngày 26-3-2024, ngành nghề đăng ký chính là sản xuất dầu, mỡ động thực vật. Sau khi đi vào hoạt động, Mai đã tổ chức xây dựng nhà xưởng, mua máy móc, nguyên liệu, thuê nhân công để sản xuất dầu ăn mang thương hiệu Keva Gold bán ra thị trường.

Vì mục đích trục lợi, Phan Thị Mai đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng, gây không ít khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý.

Bắt Giám đốc Công ty bán hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả cho người tiêu dùng - Ảnh 2.

Hàng triệu lít dầu ăn giả đã được công ty do Mai làm giám đốc bán ra thị trường. Ảnh: V. Linh

Cụ thể, Mai đã chỉ đạo sản xuất dầu ăn không bổ sung Vitamin A theo quy định pháp luật nhưng vẫn in trên nhãn mác sản phẩm thông tin "được tăng cường Vitamin A" nhằm đánh lừa người tiêu dùng và nâng cao giá trị thương mại. Đồng thời, Mai không thực hiện việc thu hồi các sản phẩm đã lưu thông trên thị trường.

Kết quả giám định chuyên môn xác định, sản phẩm của công ty thể hiện trên nhãn hàng hóa có chỉ tiêu Natri 23,7 mg/100g, trong khi thực tế hàm lượng chỉ dưới 0,3 mg/100g, tương đương chưa đến 1,3% so với công bố. Toàn bộ số dầu ăn do An Thịnh Food sản xuất được xác định là hàng giả.

Từ tháng 4-2024 đến thời điểm bị kiểm tra, bắt giữ, Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn, trị giá khoảng 75 tỉ đồng, cung cấp cho các đại lý, khách hàng trên địa bàn Nghệ An và nhiều tỉnh miền Trung như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên…

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng.

khởi tố vụ án khởi tố bị can người tiêu dùng điều tra tội phạm bắt giám đốc Công an tỉnh Nghệ An
