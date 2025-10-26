HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Kết nối nhân tài - bứt phá cùng Job Link 2025!

Vĩnh Tùng - Ngọc Trinh

(NLĐO) - Hoạt động truyền thông, kết nối mạnh mẽ, chuyên nghiệp tại Job Link 2025 giúp thông tin, hình ảnh doanh nghiệp lan tỏa trên báo chí và mạng xã hội.

Chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025 do Báo Ngườ Lao Động tổ chức được thiết kế với nhiều hoạt động hấp dẫn, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp: Tiếp cận trực tiếp nguồn nhân lực đa dạng, từ lao động phổ thông, công nhân kỹ thuật, đến cử nhân, sinh viên, lao động xuất khẩu trở về nước; phỏng vấn và tuyển dụng tại chỗ, với 30-40 bàn phỏng vấn trực tiếp dành cho doanh nghiệp có nhu cầu tuyển gấp; gian hàng nhận diện chuyên nghiệp, giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu tuyển dụng và hình ảnh tổ chức.

Cần tuyển dụng nhân lực chất lượng cao, hãy đến với Job Link 2025! (1)

Ngoài ra, còn có khu trải nghiệm - talkshow - diễn đàn về nhân lực, thị trường lao động, kỹ năng nghề nghiệp... Hoạt động truyền thông, kết nối mạnh mẽ, chuyên nghiệp gồm livestream "Việc đang tìm người", mini game tương tác, check-in backdrop… giúp thông tin, hình ảnh doanh nghiệp lan tỏa trên báo chí và mạng xã hội.


GIẢI BÀI TOÁN LỆCH PHA CUNG - CẦU LAO ĐỘNG (*): Tăng tốc tuyển dụng

GIẢI BÀI TOÁN LỆCH PHA CUNG - CẦU LAO ĐỘNG (*): Tăng tốc tuyển dụng

Thị trường lao động Việt Nam phục hồi mạnh, nhu cầu tuyển dụng tăng cao trong khi trí tuệ nhân tạo đang dần thay đổi cách doanh nghiệp tìm người

Tăng lương để giữ chân người lao động

Nhiều doanh nghiệp chủ động nâng lương, cải thiện phúc lợi cho người lao động, không chờ tăng lương tối thiểu vùng

Thái độ làm việc tốt tạo nên sự khác biệt

(NLĐO)- Kỹ năng chuyên môn có thể đào tạo, nhưng thái độ tốt tạo nên sự khác biệt.

