Lao động

Thái độ làm việc tốt tạo nên sự khác biệt

Thanh Trúc - Huỳnh Quyên

(NLĐO)- Kỹ năng chuyên môn có thể đào tạo, nhưng thái độ tốt tạo nên sự khác biệt.

Ngành dịch vụ ăn uống đang đối mặt với không ít thách thức về tuyển dụng và giữ chân lao động. Tình trạng nhân viên nghỉ việc sớm, thiếu tinh thần gắn bó khiến nhiều doanh nghiệp phải thay đổi chiến lược nhân sự: không chỉ “tuyển đúng người” mà còn phải “giữ được người”.

Theo các nhà quản lý, yếu tố được đánh giá cao nhất hiện nay không nằm ở bằng cấp hay kinh nghiệm, mà là thái độ và tinh thần trách nhiệm. “Kỹ năng có thể đào tạo, nhưng thái độ thì không. Một nhân viên luôn sẵn sàng học hỏi, tôn trọng khách hàng và đồng nghiệp chính là người tạo nên giá trị khác biệt cho doanh nghiệp” – Bà Lê Thị Thuỷ Tiên, Trưởng phòng Nhân sự Công ty CP Takahiro (TP HCM), chia sẻ.

Theo bà Tiên, trong môi trường dịch vụ, con người là yếu tố quyết định. Nhà tuyển dụng đang chuyển hướng từ “tuyển người giỏi” sang “tuyển người phù hợp”, đồng thời đầu tư đào tạo để nâng cao tay nghề. Thái độ tốt không chỉ giúp người lao động phát triển bản thân, mà còn góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực và bền vững.


Bí quyết ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng: 3 yếu tố nguời trẻ không thể thiếu

Bí quyết ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng: 3 yếu tố nguời trẻ không thể thiếu

(NLĐO)- Hồ sơ ấn tượng, kiến thức chuyên môn và ngoại hình ưa nhìn giúp ứng viên ghi điểm trước nhà tuyển dụng.

GIẢI BÀI TOÁN LỆCH PHA CUNG - CẦU LAO ĐỘNG (*): Tăng tốc tuyển dụng

Thị trường lao động Việt Nam phục hồi mạnh, nhu cầu tuyển dụng tăng cao trong khi trí tuệ nhân tạo đang dần thay đổi cách doanh nghiệp tìm người

Báo Người Lao Động tổ chức chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng"

(NLĐO) - Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức, kết nối doanh nghiệp và người lao động, mở ra hàng ngàn cơ hội việc làm chất lượng cao

