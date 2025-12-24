Tin lời kẻ gian, một bảo vệ ở Cà Mau bị lừa hàng trăm triệu đồng

Chiều 24-12, Báo Đại Đoàn Kết phối hợp cùng Hiệp hội Chuyển đổi số tỉnh Cà Mau tổ chức hội thảo "An toàn số cho cộng đồng – Xây dựng Cà Mau thành địa phương điển hình về bảo vệ người dân trên không gian mạng".

Quang cảnh hội thảo

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau cho biết tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn tinh vi và chuyên nghiệp.

Các đối tượng thực hiện hàng loạt hành vi lừa đảo, như: giả danh cơ quan nhà nước, ngân hàng; cài đặt ứng dụng độc hại chiếm quyền điều khiển thiết bị…

Đại diện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau thông tin về tình hình tội phạm trên không gian mạng tại địa phương

Tính đến tháng 12-2025, tại Cà Mau ghi nhận 91 vụ việc lừa đảo với tổng thiệt hại khoảng 105 tỉ đồng. Trong đó, đã khởi tố 77 vụ, đang tiếp tục xác minh 14 vụ. Mới đây, một bảo vệ của Trường THCS 1 Sông Đốc, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau đã bị các đối tượng mạo danh nhân viên ngành nước lừa đảo trên 350 triệu đồng.

Thực tiễn cho thấy, tội phạm trên không gian mạng đánh vào tâm lý chủ quan, thiếu thông tin của người dân. Vì vậy, bên cạnh tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an tỉnh Cà Mau xác định việc nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện tin giả và hành vi lừa đảo cho người dân chính là "lá chắn" bền vững nhất trên không gian mạng.

Từ đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hơn 20 buổi tuyên truyền, tập huấn, thu hút trên 25.000 lượt người tham dự; chiến dịch "Không một mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến" đã được triển khai tại nhiều trường học trên địa bàn…

Ông Trần Bảo Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết, cho biết điểm nhấn của hội thảo không chỉ nằm ở các nội dung trao đổi chuyên môn mà còn có ý nghĩa lan tỏa cộng đồng. Qua đó, hướng tới hình thành các hành động thiết thực, cụ thể về an toàn số – những việc làm tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lâu dài trong việc giúp người dân chủ động bảo vệ mình và gia đình trên môi trường số.



