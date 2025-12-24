Tin lời kẻ gian, một bảo vệ ở Cà Mau bị lừa hàng trăm triệu đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Tin lời kẻ gian, một bảo vệ ở Cà Mau bị lừa hàng trăm triệu đồng

Vân Du

(NLĐO) – Đây là một trong 91 vụ việc lừa đảo qua mạng tại tỉnh Cà Mau trong năm 2025, xuất phát từ sự nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết của người dân.

Chiều 24-12, Báo Đại Đoàn Kết phối hợp cùng Hiệp hội Chuyển đổi số tỉnh Cà Mau tổ chức hội thảo "An toàn số cho cộng đồng – Xây dựng Cà Mau thành địa phương điển hình về bảo vệ người dân trên không gian mạng".

Tài khoản một bảo vệ ở Cà Mau "bốc hơi" hàng trăm triệu đồng - Ảnh 1.

Quang cảnh hội thảo

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau cho biết tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn tinh vi và chuyên nghiệp. 

Các đối tượng thực hiện hàng loạt hành vi lừa đảo, như: giả danh cơ quan nhà nước, ngân hàng; cài đặt ứng dụng độc hại chiếm quyền điều khiển thiết bị…

Tài khoản một bảo vệ ở Cà Mau "bốc hơi" hàng trăm triệu đồng - Ảnh 2.

Đại diện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau thông tin về tình hình tội phạm trên không gian mạng tại địa phương

Tính đến tháng 12-2025, tại Cà Mau ghi nhận 91 vụ việc lừa đảo với tổng thiệt hại khoảng 105 tỉ đồng. Trong đó, đã khởi tố 77 vụ, đang tiếp tục xác minh 14 vụ. Mới đây, một bảo vệ của Trường THCS 1 Sông Đốc, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau đã bị các đối tượng mạo danh nhân viên ngành nước lừa đảo trên 350 triệu đồng.

Thực tiễn cho thấy, tội phạm trên không gian mạng đánh vào tâm lý chủ quan, thiếu thông tin của người dân. Vì vậy, bên cạnh tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an tỉnh Cà Mau xác định việc nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện tin giả và hành vi lừa đảo cho người dân chính là "lá chắn" bền vững nhất trên không gian mạng.

Từ đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hơn 20 buổi tuyên truyền, tập huấn, thu hút trên 25.000 lượt người tham dự; chiến dịch "Không một mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến" đã được triển khai tại nhiều trường học trên địa bàn…

Ông Trần Bảo Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết, cho biết điểm nhấn của hội thảo không chỉ nằm ở các nội dung trao đổi chuyên môn mà còn có ý nghĩa lan tỏa cộng đồng. Qua đó, hướng tới hình thành các hành động thiết thực, cụ thể về an toàn số – những việc làm tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lâu dài trong việc giúp người dân chủ động bảo vệ mình và gia đình trên môi trường số.


Tin liên quan

Người dân Cà Mau "dụ" cá sấu vào ao nước đặt sẵn lú để vây bắt

Người dân Cà Mau "dụ" cá sấu vào ao nước đặt sẵn lú để vây bắt

(NLĐO) - Con cá sấu nặng khoảng 10 kg được người dân ở Cà Mau bắt thành công sau khi “dụ” con vật vào ao nước đã đặt sẵn lú

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có thư kêu gọi toàn dân tham gia tố giác tội phạm

(NLĐO) – Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kêu gọi các cơ quan, tổ chức cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động này

Ông Phạm Tuấn Tài được chỉ định làm Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau

(NLĐO) – Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau khẳng định các cấp đoàn sẽ nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội đề ra

lừa đảo không gian mạng Cà Mau tài khoản ngân hàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo