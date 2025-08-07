HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Kết quả đàm phán về biên giới Thái Lan - Campuchia

Huệ Bình

(NLĐO) – Ngày 7-8, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, tướng Natthapol Nakpanich, tổ chức họp báo sau cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung Thái Lan - Campuchia

Ông Natthapol Nakpanich cho biết các cuộc họp diễn ra thân thiện và Thủ tướng Malaysia rất vui mừng trước lệnh ngừng bắn và tiến triển trong các cuộc đàm phán Ủy ban Biên giới chung (GBC) giữa Thái Lan và Campuchia tại Malaysia. Ông Natthapol Nakpanich gọi đây là một bước tiến quan trọng.

Về lệnh ngừng bắn, Thủ tướng Malaysia khẳng định đã thảo luận vấn đề này với các nhà lãnh đạo ASEAN khác. Tất cả đều đồng ý rằng vấn đề biên giới giữa Thái Lan và Campuchia là một vấn đề song phương, phù hợp với quan điểm của Thái Lan. Malaysia sẽ hỗ trợ điều phối để hai bên tự giải quyết với sự hỗ trợ của ASEAN.

Kết quả đàm phán về biên giới Thái Lan - Campuchia- Ảnh 1.

Thủ tướng Malaysia hoan nghênh việc Thái Lan và Campuchia đồng ý thành lập một đoàn quan sát viên tạm thời. Ảnh: Khaosod

Thủ tướng Malaysia cũng hoan nghênh việc Thái Lan và Campuchia đồng ý thành lập một đoàn quan sát viên tạm thời. Đoàn này sẽ do tùy viên quân sự của Malaysia và các nước ASEAN khác dẫn đầu.

Mỹ và Trung Quốc sẽ không tham gia trực tiếp nhưng sẵn sàng hỗ trợ khi được yêu cầu. Đại sứ của hai quốc gia này cũng đã có mặt tại cuộc họp.

Tờ Khmertimeskh đưa tin Thủ tướng Campuchia Hun Manet ca ngợi thành công của cuộc họp GBC do Malaysia chủ trì vào ngày 7-8. Thủ tướng Campuchia gọi đây là một bước tiến đáng kể trong việc duy trì hòa bình và ổn định biên giới.

Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội, ông Hun Manet nhấn mạnh sự hiện diện của các quan sát viên từ Malaysia, Mỹ và Trung Quốc tại cuộc họp là một minh chứng cho sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đối với nỗ lực hòa bình.

Theo ông Hun Manet, hai bên đã chính thức thống nhất các điều khoản để thực hiện lệnh ngừng bắn, vốn có hiệu lực từ nửa đêm 28-7.

Trong khi đó, Thái Lan nhấn mạnh giải pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền, tập trung vào giảm căng thẳng biên giới và bảo vệ dân thường trong các cuộc đàm phán GBC.

Tờ Nation cho biết tướng Natthapol Nakpanich tái khẳng định cam kết của Thái Lan trong việc giải quyết xung đột một cách hòa bình, nhấn mạnh việc tuân thủ luật pháp quốc tế và tôn trọng chủ quyền lẫn nhau. 

Tướng Natthapol Nakpanich cho biết thêm cuộc họp GBC sáng 7-8 là một phần của thỏa thuận giữa Campuchia và Thái Lan về việc thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, đạt được vào ngày 28-7. 

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan khẳng định kể từ nửa đêm 28-7, Thái Lan đã tuân thủ nghiêm ngặt lệnh ngừng bắn. 

Tại cuộc họp, phía Campuchia cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn một cách chân thành và cho rằng các hành động vi phạm có thể là hành động đơn phương của một số cá nhân.

Đồng thuận 13 điểm
Tờ Khaosod đã tóm tắt kết quả của cuộc họp GBC và những điểm hai bên đã thống nhất sau cuộc họp do Malaysia chủ trì vào sáng 7-8.
Hai bên cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn nghiêm ngặt, bao gồm tất cả các loại vũ khí, đồng thời giữ nguyên lực lượng tại các vị trí hiện tại, không bổ sung quân số dưới bất kỳ hình thức nào.
Cả hai bên cam kết tránh các hành động khiêu khích, không phát tán thông tin sai lệch để duy trì môi trường thuận lợi cho đối thoại, tìm kiếm giải pháp.
Hai bên sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các thỏa thuận quốc tế. Hai bên sẽ đẩy nhanh việc thu thập và hồi hương hài cốt binh sĩ một cách trang trọng.

Tin liên quan

Diễn biến mới về tình hình biên giới Campuchia - Thái Lan

Diễn biến mới về tình hình biên giới Campuchia - Thái Lan

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Campuchia xác nhận hàng rào dây thép gai do Thái Lan lắp đặt tại khu vực An Ses đã được dỡ bỏ.

Văn phòng thủ tướng Thái Lan bác tin đồn bà Paetongtarn muốn từ chức

(NLĐO) – Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra đã đệ trình tuyên bố chính thức lên Tòa án Hiến pháp liên quan đến đoạn ghi âm cuộc gọi với ông Hun Sen.

Thái Lan - Campuchia nỗ lực giảm căng thẳng biên giới

Các phái đoàn từ Thái Lan và Campuchia đã gặp nhau tại thủ đô Kuala Lumpur-Malaysia hôm 4-8 trong nỗ lực giảm căng thẳng tại biên giới sau cuộc xung đột mới đây

