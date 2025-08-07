Kết quả đàm phán về biên giới Thái Lan - Campuchia

Ông Natthapol Nakpanich cho biết các cuộc họp diễn ra thân thiện và Thủ tướng Malaysia rất vui mừng trước lệnh ngừng bắn và tiến triển trong các cuộc đàm phán Ủy ban Biên giới chung (GBC) giữa Thái Lan và Campuchia tại Malaysia. Ông Natthapol Nakpanich gọi đây là một bước tiến quan trọng.

Về lệnh ngừng bắn, Thủ tướng Malaysia khẳng định đã thảo luận vấn đề này với các nhà lãnh đạo ASEAN khác. Tất cả đều đồng ý rằng vấn đề biên giới giữa Thái Lan và Campuchia là một vấn đề song phương, phù hợp với quan điểm của Thái Lan. Malaysia sẽ hỗ trợ điều phối để hai bên tự giải quyết với sự hỗ trợ của ASEAN.

Thủ tướng Malaysia hoan nghênh việc Thái Lan và Campuchia đồng ý thành lập một đoàn quan sát viên tạm thời. Ảnh: Khaosod

Thủ tướng Malaysia cũng hoan nghênh việc Thái Lan và Campuchia đồng ý thành lập một đoàn quan sát viên tạm thời. Đoàn này sẽ do tùy viên quân sự của Malaysia và các nước ASEAN khác dẫn đầu.

Mỹ và Trung Quốc sẽ không tham gia trực tiếp nhưng sẵn sàng hỗ trợ khi được yêu cầu. Đại sứ của hai quốc gia này cũng đã có mặt tại cuộc họp.

Tờ Khmertimeskh đưa tin Thủ tướng Campuchia Hun Manet ca ngợi thành công của cuộc họp GBC do Malaysia chủ trì vào ngày 7-8. Thủ tướng Campuchia gọi đây là một bước tiến đáng kể trong việc duy trì hòa bình và ổn định biên giới.

Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội, ông Hun Manet nhấn mạnh sự hiện diện của các quan sát viên từ Malaysia, Mỹ và Trung Quốc tại cuộc họp là một minh chứng cho sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đối với nỗ lực hòa bình.

Theo ông Hun Manet, hai bên đã chính thức thống nhất các điều khoản để thực hiện lệnh ngừng bắn, vốn có hiệu lực từ nửa đêm 28-7.

Trong khi đó, Thái Lan nhấn mạnh giải pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền, tập trung vào giảm căng thẳng biên giới và bảo vệ dân thường trong các cuộc đàm phán GBC.

Tờ Nation cho biết tướng Natthapol Nakpanich tái khẳng định cam kết của Thái Lan trong việc giải quyết xung đột một cách hòa bình, nhấn mạnh việc tuân thủ luật pháp quốc tế và tôn trọng chủ quyền lẫn nhau.

Tướng Natthapol Nakpanich cho biết thêm cuộc họp GBC sáng 7-8 là một phần của thỏa thuận giữa Campuchia và Thái Lan về việc thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, đạt được vào ngày 28-7.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan khẳng định kể từ nửa đêm 28-7, Thái Lan đã tuân thủ nghiêm ngặt lệnh ngừng bắn.

Tại cuộc họp, phía Campuchia cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn một cách chân thành và cho rằng các hành động vi phạm có thể là hành động đơn phương của một số cá nhân.