Thời sự Chính trị

Hình ảnh Công an Đà Nẵng, Khánh Hoà ra quân trấn áp tội phạm trong sáng 12-12

H.Định- Ký Nam- Lan Phương

(NLĐO) – Công an TP Đà Nẵng và Khánh Hòa đồng loạt ra quân nhằm siết chặt an ninh, kéo giảm tội phạm, bảo vệ tuyệt đối các sự kiện chính trị trọng điểm.

Ngày 12-12, Công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân thực hiện Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026...

Thời gian ra quân cao điểm từ ngày 15-12-2025 đến 16-3-2026.

Công an Đà Nẵng ra quân cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trước các sự kiện trọng điểm - Ảnh 1.

Công an Đà Nẵng đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm

CLIP: Dàn xe đặc chủng của Công an TP Đà Nẵng xuất quân thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm

Theo báo cáo, từ 15-12-2024 đến 15-11-2025, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, không xảy ra điểm nóng. Tội phạm trật tự xã hội giảm 32,5% so với cùng kỳ 2024.

Trong lĩnh vực kinh tế – tham nhũng, lực lượng đã khởi tố 115 vụ, 233 bị can; xử phạt 196 trường hợp với số tiền hơn 12,4 tỉ đồng. Lĩnh vực môi trường khởi tố 4 vụ/15 bị can và xử lý hành chính 261 trường hợp với mức phạt 14,36 tỉ đồng. Công an TP phát hiện 570 vụ ma túy với 1.061 đối tượng; xử lý 2.925 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 32,7 kg heroin, 289,9 kg ma túy tổng hợp, 4,5 kg cần sa, 103,2 kg cỏ Mỹ và nhiều tang vật liên quan.


Công an Đà Nẵng ra quân cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trước các sự kiện trọng điểm - Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, báo cáo về tình hình đảm bảo an ninh trật tự trên đia bàn thời gian qua

Công an Đà Nẵng ra quân cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trước các sự kiện trọng điểm - Ảnh 3.

Từ 15-12-2024 đến 15-11-2025, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, không xảy ra điểm nóng. Tội phạm trật tự xã hội giảm 32,5% so với cùng kỳ 2024

Công an Đà Nẵng ra quân cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trước các sự kiện trọng điểm - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an thành phố

Công an Đà Nẵng ra quân cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trước các sự kiện trọng điểm - Ảnh 5.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhận nhiệm vụ, phát lệnh ra quân thực hiện đợt cao điểm

Phát biểu tại buổi ra quân, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết trong đợt cao điểm, các lực lượng tập trung bảo vệ tuyệt đối an ninh các sự kiện lớn, tấn công triệt để các loại tội phạm, xử lý nghiêm sai phạm trong nội bộ; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết trong bối cảnh thành phố đang thực hiện nhiều giải pháp đột phá để phát triển kinh tế xã hội, việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội là yêu cầu cấp thiết, nền tảng vững chắc để tổ chức thành công các quyết sách của thành phố.

Một số hình ảnh PV Báo Người Lao động ghi nhận tại lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm:

Công an Đà Nẵng ra quân cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trước các sự kiện trọng điểm - Ảnh 6.

Toàn cảnh lễ ra quân

Công an Đà Nẵng ra quân cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trước các sự kiện trọng điểm - Ảnh 7.

Đợt ra quân cao điểm, Công an Đà Nẵng đặt mục tiêu kéo giảm ít nhất 7% tội phạm trật tự xã hội

Công an Đà Nẵng ra quân cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trước các sự kiện trọng điểm - Ảnh 8.

Đồng thời, đặt tỉ lệ phá án đạt 80% trở lên

Công an Đà Nẵng ra quân cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trước các sự kiện trọng điểm - Ảnh 9.

Thời gian quan, tình hình an toàn giao thông tại Đà Nẵng giảm sâu.

Công an Đà Nẵng ra quân cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trước các sự kiện trọng điểm - Ảnh 10.

Công an Đà Nẵng ra quân cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trước các sự kiện trọng điểm - Ảnh 11.

Công an Đà Nẵng ra quân cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trước các sự kiện trọng điểm - Ảnh 12.

Công an Đà Nẵng ra quân cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trước các sự kiện trọng điểm - Ảnh 13.

Đợt ra quân cao điểm của Đà Nẵng bắt đầu từ 15-12-2025 đến 16-3-2026

Cùng ngày, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ra quân trấn áp tội phạm Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Khánh Hòa ra quân trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh giai đoạn cuối năm là thời điểm phức tạp, lượng du khách tăng cao, các loại tội phạm có xu hướng gia tăng. Bên cạnh đó, đầu năm 2026 sẽ diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần XIV và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nên yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự càng đặt ra cấp thiết hơn.

Ra quân trấn áp tội phạm Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại buổi ra quân

Tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm rõ phương thức, thủ đoạn tội phạm; phát huy hệ thống truyền thông chính thống và mạng xã hội để lan tỏa thông tin tích cực. Các địa phương cần kịp thời đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt cao điểm.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện phương châm "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền".

Ra quân trấn áp tội phạm Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.


Ra quân trấn áp tội phạm Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.

Ra quân trấn áp tội phạm

 

    Thông báo