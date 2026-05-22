Ca sĩ Ngọc Sơn đi kiểm tra ma túy tại bệnh viện

Sau hàng loạt tin đồn lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến ca sĩ Ngọc Sơn, chiều ngày 22-5, nam nghệ sĩ đã trực tiếp livestream để lên tiếng và công khai đi xét nghiệm tại bệnh viện nhằm làm rõ sự việc.

Theo chia sẻ trong buổi phát sóng trực tiếp, Ngọc Sơn đã đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) để thực hiện các xét nghiệm liên quan sau khi xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt trên mạng từ sáng cùng ngày. Kết quả xét nghiệm được trả sau khoảng một tiếng chờ đợi.

Nam ca sĩ cho biết kết quả cuối cùng cho thấy anh âm tính với tất cả các xét nghiệm được thực hiện. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ và cộng đồng mạng sau thời gian xuất hiện nhiều đồn đoán.

Trong livestream, Ngọc Sơn cũng giữ thái độ bình tĩnh và khẳng định việc công khai đi xét nghiệm là cách để bảo vệ danh dự cá nhân cũng như giúp khán giả có cái nhìn chính xác hơn trước những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Ca sĩ Ngọc Sơn tiết lộ về kết quả kiểm tra ma túy

Anh khẳng định: "Nếu ai phát hiện Ngọc Sơn có kết quả dương tính với bất cứ chất kích thích nào, thậm chí có nồng độ cồn khi lái xe, chắc chắn Ngọc Sơn sẽ tặng người đó 10 tỉ đồng".

Ngọc Sơn nói, anh xứng đáng là đàn anh cho các thế hệ ca sĩ noi theo, xứng đáng là đầu tàu vì anh luôn biết tránh xa những cám dỗ như chất cấm. Trong những buổi biểu diễn của mình, anh thường từ chối lời mời của chủ tiệc vì anh không thể để bản thân dính nồng độ cồn hay bất cứ chất kích thích nào.

Anh nói thêm: "Sức khỏe của Ngọc Sơn hiện tại rất tốt, khỏe một cách khủng khiếp, khỏe hơn ngày xưa nhiều".