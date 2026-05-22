HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Kết quả kiểm tra ma túy của ca sĩ Ngọc Sơn

Thùy Trang

(NLĐO)- Ca sĩ Ngọc Sơn khẳng định bản thân rất khỏe mạnh, khỏe một cách khủng khiếp.

Kết quả kiểm tra ma túy của ca sĩ Ngọc Sơn - Ảnh 1.

Ca sĩ Ngọc Sơn đi kiểm tra ma túy tại bệnh viện

Sau hàng loạt tin đồn lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến ca sĩ Ngọc Sơn, chiều ngày 22-5, nam nghệ sĩ đã trực tiếp livestream để lên tiếng và công khai đi xét nghiệm tại bệnh viện nhằm làm rõ sự việc.

Theo chia sẻ trong buổi phát sóng trực tiếp, Ngọc Sơn đã đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) để thực hiện các xét nghiệm liên quan sau khi xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt trên mạng từ sáng cùng ngày. Kết quả xét nghiệm được trả sau khoảng một tiếng chờ đợi.

Nam ca sĩ cho biết kết quả cuối cùng cho thấy anh âm tính với tất cả các xét nghiệm được thực hiện. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ và cộng đồng mạng sau thời gian xuất hiện nhiều đồn đoán.

Trong livestream, Ngọc Sơn cũng giữ thái độ bình tĩnh và khẳng định việc công khai đi xét nghiệm là cách để bảo vệ danh dự cá nhân cũng như giúp khán giả có cái nhìn chính xác hơn trước những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Ca sĩ Ngọc Sơn tiết lộ về kết quả kiểm tra ma túy

Anh khẳng định: "Nếu ai phát hiện Ngọc Sơn có kết quả dương tính với bất cứ chất kích thích nào, thậm chí có nồng độ cồn khi lái xe, chắc chắn Ngọc Sơn sẽ tặng người đó 10 tỉ đồng". 

Ngọc Sơn nói, anh xứng đáng là đàn anh cho các thế hệ ca sĩ noi theo, xứng đáng là đầu tàu vì anh luôn biết tránh xa những cám dỗ như chất cấm. Trong những buổi biểu diễn của mình, anh thường từ chối lời mời của chủ tiệc vì anh không thể để bản thân dính nồng độ cồn hay bất cứ chất kích thích nào.

Anh nói thêm: "Sức khỏe của Ngọc Sơn hiện tại rất tốt, khỏe một cách khủng khiếp, khỏe hơn ngày xưa nhiều".

Tin liên quan

Ngọc Sơn tự đi xét nghiệm ma túy

Ngọc Sơn tự đi xét nghiệm ma túy

(NLĐO) - Ngọc Sơn bất ngờ vào bệnh viện xét nghiệm ma túy giữa tin đồn thất thiệt: "Nếu có chất kích thích, tôi chấp nhận chung thân cả đời".

Ngọc Sơn Ngọc Sơn kiểm tra ma túy Ngọc Sơn âm tính
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo