HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Ngọc Sơn tự đi xét nghiệm ma túy

Thùy Trang

(NLĐO) - Ngọc Sơn bất ngờ vào bệnh viện xét nghiệm ma túy giữa tin đồn thất thiệt: "Nếu có chất kích thích, tôi chấp nhận chung thân cả đời".

Ngọc Sơn đáp trả lời đồn

Ngọc Sơn đi xét nghiệm ma túy - Ảnh 1.

Ngọc Sơn bất ngờ vào bệnh viện xét nghiệm ma túy giữa tin đồn thất thiệt: "Nếu có chất kích thích, tôi chấp nhận chung thân cả đời".

Giữa lúc mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến đời tư, ca sĩ Ngọc Sơn đã có động thái gây chú ý: trực tiếp đến bệnh viện để xét nghiệm ma túy, công khai toàn bộ quá trình qua livestream nhằm chứng minh sự trong sạch.

Chiều 22-5, hình ảnh nam danh ca xuất hiện tại Bệnh viện Gia Định (TPHCM) nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

"Nghe tin đồn buổi sáng, tôi quyết định đi xét nghiệm luôn trong ngày. Cây ngay không sợ chết đứng. Mình trong sạch thì việc gì phải ngại" - nam ca sĩ nói trong buổi livestream.

Đồng hành cùng anh là ca sĩ Quách Tuấn Du và một người em đang công tác trong ngành công an. Trong suốt hành trình đến bệnh viện, cả hai liên tục cập nhật tình hình để khán giả theo dõi.

Quách Tuấn Du cho biết, những thông tin thiếu kiểm chứng đang ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của đàn anh. "Có nhiều bầu show gọi điện hỏi tình hình của anh Ngọc Sơn ra sao. Những tin đồn vô căn cứ đang tác động đến nghệ sĩ rất nhiều. Livestream hôm nay cũng là cách để chúng tôi thông tin rõ ràng đến khán giả" - nam ca sĩ chia sẻ.

Ngọc Sơn đi xét nghiệm ma túy - Ảnh 2.

Nam ca sĩ chủ động đi kiểm tra ma túy

Không chỉ khẳng định bản thân "sạch", Ngọc Sơn còn đưa ra tuyên bố mạnh mẽ khiến nhiều người chú ý. "Nếu test ra nồng độ cồn khi lái xe, tôi thưởng 10 tỉ đồng. Còn nếu xét nghiệm ra chất kích thích, tôi chấp nhận chung thân cả đời" - anh nói.

Phát ngôn đầy quyết liệt của giọng ca "Tình cha" lập tức gây xôn xao trên mạng xã hội. Nam danh ca nhấn mạnh, việc giữ hình ảnh sạch là nguyên tắc sống anh theo đuổi nhiều năm qua. "Tôi là người của công chúng, là người anh của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Muốn làm "cánh chim đầu đàn" thì phải sống đàng hoàng. Đừng nghĩ nghệ sĩ là ai cũng chơi bời" - Ngọc Sơn nói thêm.

Ngọc Sơn luôn giàu năng lượng

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, ngay khi nghe tin đồn lan truyền, anh đã chủ động trình báo với công an địa phương và được hướng dẫn đến bệnh viện để thực hiện xét nghiệm theo đúng quy trình. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tư vấn anh có thể làm đơn nếu phát hiện cá nhân cố tình tung tin sai sự thật, gây ảnh hưởng danh dự. Tại bệnh viện, Ngọc Sơn hoàn tất các thủ tục xét nghiệm và cho biết sẽ công bố kết quả trong buổi livestream tiếp theo.

Sinh năm 1968, Ngọc Sơn là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc trữ tình, bolero Việt Nam. Anh gắn liền với loạt ca khúc nổi tiếng như "Tình cha", "Lòng mẹ" hay "Vầng trăng cô đơn".

Ngọc Sơn đi xét nghiệm ma túy - Ảnh 3.

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, ngay khi nghe tin đồn lan truyền, anh đã chủ động trình báo với công an địa phương và được hướng dẫn đến bệnh viện để thực hiện xét nghiệm theo đúng quy trình

Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam danh ca xây dựng hình ảnh nghệ sĩ giàu năng lượng, thường xuyên làm thiện nguyện và luôn gọi người hâm mộ bằng cái tên thân thuộc: "đại gia đình".

Lần này, việc chủ động đến bệnh viện xét nghiệm không chỉ là cách Ngọc Sơn bảo vệ danh dự cá nhân, mà còn cho thấy phản ứng quyết liệt của nghệ sĩ trước những tin đồn thất thiệt trong thời đại mạng xã hội.

Tin liên quan

Ngọc Sơn nói gì khi em trai - ca sĩ Ngọc Hải trúng cử Đại biểu HĐND TP HCM?

Ngọc Sơn nói gì khi em trai - ca sĩ Ngọc Hải trúng cử Đại biểu HĐND TP HCM?

(NLĐO) - Ca sĩ Ngọc Sơn hãnh diện, hạnh phúc khi em trai - cựu ca sĩ Ngọc Hải báo tin trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang Trung bắt tay Nguyễn Minh Cường

(NLĐO) - Từ Nguyên Hà, Lê Hiếu, Dương Edward đến Quang Trung: Music Diary 8 của Nguyên Minh Cường tụ họp những giọng ca bảo chứng cảm xúc.

Phan Đinh Tùng lên tiếng

(NLĐO) - Cư dân mạng "hóng" phản hồi của ca sĩ Phan Đinh Tùng về những tin đồn quanh trạng thái hôn nhân hiện tại nhưng anh chỉ cập nhật công việc cá nhân.

Ngọc Sơn Ca sĩ Ngọc Sơn Ngọc Sơn kiểm tra ma túy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo