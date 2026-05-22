Ngọc Sơn tự đi xét nghiệm ma túy

Ngọc Sơn đáp trả lời đồn

Ngọc Sơn bất ngờ vào bệnh viện xét nghiệm ma túy giữa tin đồn thất thiệt: "Nếu có chất kích thích, tôi chấp nhận chung thân cả đời".

Giữa lúc mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến đời tư, ca sĩ Ngọc Sơn đã có động thái gây chú ý: trực tiếp đến bệnh viện để xét nghiệm ma túy, công khai toàn bộ quá trình qua livestream nhằm chứng minh sự trong sạch.

Chiều 22-5, hình ảnh nam danh ca xuất hiện tại Bệnh viện Gia Định (TPHCM) nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

"Nghe tin đồn buổi sáng, tôi quyết định đi xét nghiệm luôn trong ngày. Cây ngay không sợ chết đứng. Mình trong sạch thì việc gì phải ngại" - nam ca sĩ nói trong buổi livestream.

Đồng hành cùng anh là ca sĩ Quách Tuấn Du và một người em đang công tác trong ngành công an. Trong suốt hành trình đến bệnh viện, cả hai liên tục cập nhật tình hình để khán giả theo dõi.

Quách Tuấn Du cho biết, những thông tin thiếu kiểm chứng đang ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của đàn anh. "Có nhiều bầu show gọi điện hỏi tình hình của anh Ngọc Sơn ra sao. Những tin đồn vô căn cứ đang tác động đến nghệ sĩ rất nhiều. Livestream hôm nay cũng là cách để chúng tôi thông tin rõ ràng đến khán giả" - nam ca sĩ chia sẻ.

Nam ca sĩ chủ động đi kiểm tra ma túy

Không chỉ khẳng định bản thân "sạch", Ngọc Sơn còn đưa ra tuyên bố mạnh mẽ khiến nhiều người chú ý. "Nếu test ra nồng độ cồn khi lái xe, tôi thưởng 10 tỉ đồng. Còn nếu xét nghiệm ra chất kích thích, tôi chấp nhận chung thân cả đời" - anh nói.

Phát ngôn đầy quyết liệt của giọng ca "Tình cha" lập tức gây xôn xao trên mạng xã hội. Nam danh ca nhấn mạnh, việc giữ hình ảnh sạch là nguyên tắc sống anh theo đuổi nhiều năm qua. "Tôi là người của công chúng, là người anh của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Muốn làm "cánh chim đầu đàn" thì phải sống đàng hoàng. Đừng nghĩ nghệ sĩ là ai cũng chơi bời" - Ngọc Sơn nói thêm.

Ngọc Sơn luôn giàu năng lượng

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, ngay khi nghe tin đồn lan truyền, anh đã chủ động trình báo với công an địa phương và được hướng dẫn đến bệnh viện để thực hiện xét nghiệm theo đúng quy trình. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tư vấn anh có thể làm đơn nếu phát hiện cá nhân cố tình tung tin sai sự thật, gây ảnh hưởng danh dự. Tại bệnh viện, Ngọc Sơn hoàn tất các thủ tục xét nghiệm và cho biết sẽ công bố kết quả trong buổi livestream tiếp theo.

Sinh năm 1968, Ngọc Sơn là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc trữ tình, bolero Việt Nam. Anh gắn liền với loạt ca khúc nổi tiếng như "Tình cha", "Lòng mẹ" hay "Vầng trăng cô đơn".

Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam danh ca xây dựng hình ảnh nghệ sĩ giàu năng lượng, thường xuyên làm thiện nguyện và luôn gọi người hâm mộ bằng cái tên thân thuộc: "đại gia đình".

Lần này, việc chủ động đến bệnh viện xét nghiệm không chỉ là cách Ngọc Sơn bảo vệ danh dự cá nhân, mà còn cho thấy phản ứng quyết liệt của nghệ sĩ trước những tin đồn thất thiệt trong thời đại mạng xã hội.