Kinh tế

Khi lãnh đạo doanh nghiệp livestream bán nhà, xe

Lê Tỉnh - Sơn Nhung

Chuyên gia thương mại điện tử Trương Võ Tuấn cho rằng bán hàng qua livestream đang mở ra xu hướng mới đầy tiềm năng

Trong bối cảnh hoạt động livestream bán hàng có dấu hiệu chững lại sau những lùm xùm về hàng giả, hàng nhái, một số doanh nghiệp (DN) bất ngờ nhảy vào lĩnh vực này với các sản phẩm giá trị cao như bất động sản, ô tô… đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và tương tác lớn từ khách hàng.

Doanh nghiệp đua nhau livestream bán nhà, xe

Đầu tháng 7-2025, Công ty CP Tập đoàn Sunshine đã tổ chức phiên livestream đấu giá bất động sản hàng hiệu đầu tiên trên Mini App Noble Go thuộc nền tảng Noble App do tập đoàn này phát triển. Ngay trong buổi phát sóng đầu tiên, một căn hộ cao cấp tại dự án Sunshine Green Iconic được bán thành công với giá 5,5 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 21-6, THACO AUTO cũng tham gia xu hướng khi tổ chức buổi livestream trên 2 kênh TikTok chính thức của hãng. Chương trình tập trung giới thiệu 2 mẫu xe Kia New Seltos và Mazda CX-5, đồng thời cung cấp thông tin khuyến mãi và tư vấn trực tiếp cho khách hàng. Buổi phát sóng kéo dài 2 giờ đã thu hút lượng lớn người xem, hàng ngàn lượt bình luận và nhiều câu hỏi trực tiếp về tính năng xe.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường sẽ tiếp tục livestream bán căn hộ - Ảnh 1.

Buổi livestream bán căn hộ của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường hồi tháng 6-2025.

Cũng trong tháng 6, C-Holdings phối hợp cùng BHS Group tổ chức livestream bán dự án căn hộ The Felix, sự kiện có sự tham gia trực tiếp của ông Nguyễn Quốc Cường - Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, đồng thời là Chủ tịch HĐQT C-Holdings. Phiên phát sóng kéo dài 3 giờ, thu hút hơn 151.000 lượt xem, hơn 31.000 bình luận và 1,4 triệu lượt yêu thích. Đặc biệt, có đến 1.200 khách để lại số điện thoại để được tư vấn.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường livestream bán nhà

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Quốc Cường cho biết sau buổi livestream, doanh nghiệp nhận về hơn 2.000 booking căn hộ trong khi giỏ hàng chỉ có hơn 1.000 sản phẩm, khiến toàn bộ dự án nhanh chóng "cháy hàng". 

Ông cũng thừa nhận livestream có thể vấp phải bình luận tiêu cực nhưng nhấn mạnh doanh nghiệp cần học cách cởi mở, truyền tải thông tin tích cực để tạo niềm tin.

Theo ông Nguyễn Quốc Cường, lợi thế lớn nhất của livestream là tiết kiệm chi phí. Doanh nghiệp có thể giảm hơn 10% chi phí bán hàng, số tiền này có thể dùng để giảm giá cho khách hoặc tái đầu tư. Tuy nhiên, yếu tố quyết định thành công vẫn nằm ở chất lượng và mức giá phù hợp với nhu cầu thực tế. Trong thời gian tới, ông Cường cho biết sẽ tiếp tục áp dụng livestream cho các dự án bất động sản, trong đó có The Maison tại trung tâm phường Thủ Dầu Một (TP HCM).

Ông Nguyễn Mạnh Tấn, Giám đốc Marketing Haravan (cung cấp giải pháp cho bán lẻ và thương mại điện tử), đánh giá việc lãnh đạo DN trực tiếp tham gia bán hàng qua livestream tạo hiệu ứng mạnh, gần giống vai trò của một KOL (người có ảnh hưởng trên mạng). Khách hàng dễ tin tưởng hơn khi được lắng nghe cam kết trực tiếp từ người đứng đầu, đồng thời có thể tương tác, đặt câu hỏi và nhận câu trả lời ngay lập tức. Hình thức này giúp tiết kiệm thời gian, mang lại trải nghiệm trực quan về sản phẩm và tạo cơ hội tiếp cận ưu đãi đặc quyền.

Tuy nhiên, ông Tấn cũng cảnh báo người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ trước khi mua, tránh rơi vào tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ). Đặc biệt, chỉ thanh toán qua kênh chính thống để tránh lừa đảo và phải chắc chắn sản phẩm có đầy đủ tính pháp lý. Về phía DN, cần duy trì minh bạch, bảo đảm chất lượng sản phẩm và kiểm soát thông tin chặt chẽ để tránh rủi ro pháp lý hoặc khủng hoảng thương hiệu.

Chuyên gia thương mại điện tử Trương Võ Tuấn cho rằng bán hàng qua livestream đang mở ra xu hướng mới đầy tiềm năng, đặc biệt với sản phẩm giá trị cao. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cả người bán và người mua đều cần cẩn trọng. Người mua phải quan tâm đến chính sách bảo hành, tính pháp lý và điều kiện giao dịch, trong khi DN cần chú trọng xây dựng uy tín, định vị thương hiệu và phát triển mối quan hệ bền vững với khách hàng.

Theo các chuyên gia, livestream sẽ không thay thế hoàn toàn nhân viên bán hàng truyền thống mà bổ trợ cho họ. Đây là kênh giúp tăng hiệu quả tư vấn, mở rộng tệp khách hàng và nâng cao uy tín DN. Nhưng nếu thiếu kiểm soát, chạy theo trào lưu và quảng cáo quá mức, livestream có thể trở thành con dao hai lưỡi, gây ảnh hưởng không tốt tới thương hiệu.


    Thông báo