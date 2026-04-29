Kết quả xét nghiệm vụ nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Chiều 29-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Thương, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết đã có kết quả xét nghiệm trên các mẫu bệnh phẩm trong vụ ngộ độc ở xã Diễn Châu.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã đến thăm hỏi các bệnh nhân. Ảnh: Báo Nghệ An

Cụ thể, trong 7 mẫu bệnh phẩm được lấy xét nghiệm, có 5 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella gồm pate, thịt nướng, xúc xích, ruốc bông và củ cải.

Sau khi đã có kết quả xét nghiệm, chính quyền địa phương sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ tiệm bánh mỳ gây ra vụ ngộ độc. Ngoài ra, chủ tiệm bánh mỳ cũng sẽ có trách nhiệm chi trả toàn bộ tiền viện phí cho các khách hàng bị ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, từ ngày 17 đến ngày 20-4, đã có khoảng 60 người lần lượt nhập viện điều trị với các triệu chứng nôn ói, chóng mặt, tiêu chảy… sau khi ăn bánh mỳ mua tại tiệm bánh mỳ tại xã Diễn Châu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã đến thăm hỏi các bệnh nhân, đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan lấy mẫu xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ bệnh nhân bị ngộ độc đã được xuất viện.

Được biết, Salmonella là tác nhân phổ biến gây nhiễm khuẩn tiêu hóa, thường khởi phát sau 16-48 giờ với các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn và mệt mỏi. Đa số trường hợp tự hồi phục sau 4-7 ngày, nhưng ở trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc suy giảm miễn dịch, bệnh có thể gây biến chứng nặng như nhiễm trùng huyết, viêm màng não, đe dọa tính mạng nếu không điều trị kịp thời.

Vi khuẩn thường tồn tại trong đường tiêu hóa động vật, lây sang người qua thực phẩm nhiễm khuẩn như trứng, thịt gia cầm chưa nấu chín, sữa chưa tiệt trùng, rau sống hoặc do nhiễm chéo trong chế biến. Trong đó, trứng và sản phẩm từ trứng là nguồn lây quan trọng, bởi vi khuẩn có thể xâm nhập vào bên trong quả trứng ngay từ buồng trứng của gà mái trước khi hình thành vỏ trứng.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân chọn thực phẩm rõ nguồn gốc, nấu chín kỹ, không ăn đồ sống. Rửa tay, vệ sinh dụng cụ chế biến, tách riêng thực phẩm sống, chín, ăn ngay sau khi nấu hoặc bảo quản, hâm nóng đúng cách.