Giáo dục

Kết quả xử lý hiệu phó dừng tiết học, cho học sinh quét rác giữa trời nắng

Đức Anh

(NLĐO) – Phó hiệu trưởng một trường THCS ở Gia Lai yêu cầu học sinh dừng tiết học để ra quét rác giữa trời nắng đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Ngày 25-12, ông Nguyễn Hoài Nguyên - Chủ tịch UBND xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai - cho biết Trường THCS Ân Thạnh đã tổ chức họp kiểm điểm và xử lý kỷ luật ông Phạm Minh Trung, Phó Hiệu trưởng nhà trường, bằng hình thức khiển trách.

Kỷ luật phó hiệu trưởng yêu cầu học sinh quét rác giữa tiết học nắng nóng - Ảnh 1.

Trường THCS Ân Thạnh, nơi xảy ra vụ việc

Nguyên nhân là do ông Trung vi phạm quy định nội bộ và vi phạm nghiêm trọng quy trình kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Liên quan trách nhiệm người đứng đầu, ông Lê Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh, bị xử lý trách nhiệm bằng hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm do để xảy ra nhiều vi phạm trong đơn vị.

Theo phản ánh của phụ huynh, khoảng 13 giờ 50 phút ngày 2-10, khi học sinh các lớp 8A3 và 9A1 đang học tiết 1, ông Trung bất ngờ vào lớp yêu cầu giáo viên dừng giảng dạy, cho học sinh ra sân quét dọn vệ sinh vì khu vực trực nhật buổi sáng còn rác, lá cây. Ông Trung cũng yêu cầu giáo viên dạy bù tiết học này vào tiết 5 sáng 6-10.

Ngoài ra, trong một tiết học Khoa học tự nhiên lớp 6A1, ông Trung vào lớp kiểm tra kế hoạch và thiết bị dạy học rồi yêu cầu giáo viên H.T.B.H. dừng tiết dạy, lên văn phòng làm việc, khiến giáo viên và học sinh lo lắng, căng thẳng.

Qua xác minh, UBND xã Vạn Đức kết luận việc yêu cầu học sinh dừng tiết học giữa chừng để lao động vệ sinh đã vi phạm quy định về thời gian lao động của học sinh, xâm phạm quyền học tập. Việc kiểm tra tiết dạy không nằm trong kế hoạch được phê duyệt, không có quyết định kiểm tra, không thông báo trước, vi phạm trình tự, thủ tục kiểm tra nội bộ.

Ông Trung chưa được hiệu trưởng phân công hoặc ủy quyền nhiệm vụ kiểm tra nhưng vẫn tiến hành kiểm tra, lập biên bản không đúng quy định, vi phạm nghiêm trọng quy trình chuyên môn.

UBND xã Vạn Đức nhận định các hành vi trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi học tập của học sinh, đồng thời xâm phạm danh dự, uy tín của giáo viên. Từ đó, yêu cầu nhà trường tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định.

phó hiệu trưởng vi phạm quy định rút kinh nghiệm xử lý kỷ luật quyền học tập
