Thời sự

Kẹt xe kinh hoàng trên Quốc lộ 51 đoạn qua Đồng Nai, nhiều tài xế hết kiên nhẫn

Uyên Châu

(NLĐO)-Một tuần trở lại đây, việc sửa chữa mặt đường Quốc lộ 51 đoạn qua tỉnh Đồng Nai khiến giao thông thường xuyên ùn tắc, có thời điểm kẹt cứng nhiều cây số

Lâu nay, Quốc lộ 51 đã quá tải và thường xuyên ùn tắc ở các giao lộ, nhất là giờ cao điểm. Tuy nhiên, một tuần trở lại đây, tình trạng ùn tắc càng trở nên nghiêm trọng khi lực lượng chức năng sửa chữa tuyến Quốc lộ 51.

Dòng xe nối hàng dài trên Quốc lộ 51

Theo đó, đơn vị thi công rào chắn 1-2 làn đường ô tô để sửa chữa mặt đường, dòng phương tiện vốn đã đông khi tới đây phải dồn qua các làn còn lại, tạo thành nút thắt cổ chai gây ùn tắc nặng.

Nhiều tài xế ô tô thiếu kiên nhẫn đã chạy vào làn đường dành cho xe máy. "Quốc lộ 51 là tuyến đường có mật độ ô tô tải, xe ben, xe ô tô con lưu thông rất lớn. Những ngày cuối tuần thường xuyên ùn tắc nhưng hôm nay ùn tắc nghiêm trọng hơn. Tôi đi từ Long Thành lên ngã ba Vũng Tàu phải mất hơn 2 giờ di chuyển" - tài xế Phan Văn Lộc (phường Tam Hiệp, Đồng Nai) than thở.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết đã tăng cường thi công ban đêm, vị trí nào hoàn thành sẽ tháo rào chắn ngay để giảm ảnh hưởng giao thông.

Trong khi đó, phía UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu điều chỉnh biện pháp thi công, ưu tiên "3 ca 4 kíp", thu hẹp phạm vi rào chắn, làm dứt điểm từng đoạn, đồng thời đảm bảo duy trì khả năng lưu thông tối đa, nhất là giờ cao điểm và cuối tuần.

UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng và Công an tỉnh khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông do rào chắn thi công sửa chữa Quốc lộ 51.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương kiểm tra hiện trường, đánh giá toàn diện việc tổ chức thi công, rào chắn, phân luồng giao thông trên Quốc lộ 51.

Rà soát phương án tổ chức thi công, yêu cầu đơn vị thi công điều chỉnh biện pháp thi công phù hợp, bảo đảm vừa sửa chữa công trình vừa duy trì khả năng lưu thông tối đa.

Bố trí thi công theo khung giờ hợp lý (ưu tiên thi công ban đêm, giờ thấp điểm), không để xảy ra ùn tắc kéo dài. Tăng cường thi công "3 ca, 4 kíp", bổ sung máy móc, thiết bị, rút ngắn tối đa thời gian thi công, sớm hoàn thành dự án sửa chữa Quốc lộ 51.

Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị thi công bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, người điều tiết giao thông theo quy định. Thu hẹp phạm vi rào chắn, thi công dứt điểm từng đoạn, không triển khai dàn trải gây ách tắc. Có phương án dự phòng xử lý tình huống phát sinh, đặc biệt trong giờ cao điểm và các ngày cuối tuần.

Tổ chức phân luồng từ sớm, từ xa để hướng dẫn tài xế chọn phương án lưu thông khác, hạn chế tập trung vào tuyến Quốc lộ 51.

Công an tỉnh Đồng Nai tăng cường lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông tại các điểm ùn tắc, phối hợp xử lý kịp thời những tình huống gây mất an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người và xe trên tuyến Quốc lộ 51 đoạn qua Đồng Nai.

Kẹt xe qua các đoạn thi công sữa chữa mặt đường Quốc lộ 51

Giao thông ùn ứ nhiều km

Cảnh sát giao thông phân luồng

Một số hình ảnh kẹt xe kinh hoàng trên Quốc lộ 51, ảnh hưởng nghiêm trọng việc di chuyển của các phương tiện và người dân

Đồng Nai sẽ tháo dỡ 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 4-2026

(NLĐO)- Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai giao các cơ quan chức năng thực hiện việc tháo dỡ 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 4-2026.

Định đoạt "số phận" 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 51 ở Đồng Nai

(NLĐO)-Nhà đầu tư sẽ bàn giao toàn bộ hiện trạng 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 51 cho Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai trước ngày 15-4-2026

Hình ảnh "đau khổ" trên Quốc lộ 51 ở Đồng Nai

(NLĐO)-Nhiều đoạn Quốc lộ 51 mặt đường như ma trận với đầy rẫy "ổ gà, ổ voi" khiến các xe sụp hố, chao đảo

