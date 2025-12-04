Hình ảnh "đau khổ" trên Quốc lộ 51 ở Đồng Nai

(NLĐO)-Nhiều đoạn Quốc lộ 51 mặt đường như ma trận với đầy rẫy "ổ gà, ổ voi" khiến các xe sụp hố, chao đảo
Mới đây, ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cùng đoàn công tác của tỉnh đã khảo sát công tác đảm bảo an toàn giao thông, duy tu sửa chữa, tổ chức giao thông trên tuyến Quốc lộ 51 cũng như thực địa các nút giao thông kết nối trên tuyến.
Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo là tháng 12-2025 sẽ khởi công sửa chữa các đoạn tuyến hư hỏng nặng với chiều dài khoảng 17,4 km (Km0 - Km9+200; Km10+200 - Km12+00; Km14+00 - Km16+00 và đoạn Km20+00 - Km24+400) và cơ bản hoàn thành đảm bảo khai thác trước Tết Nguyên đán.
Mặt đường lồi lõm, "ổ voi, ổ gà" trên Quốc lộ 51
Một thanh niên lái xe máy vấp phải "ổ gà" gặp nạn trên Quốc lộ 51 vừa qua
