Bạn đọc

Hình ảnh "đau khổ" trên Quốc lộ 51 ở Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Nhiều đoạn Quốc lộ 51 mặt đường như ma trận với đầy rẫy "ổ gà, ổ voi" khiến các xe sụp hố, chao đảo

Mới đây, ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cùng đoàn công tác của tỉnh đã khảo sát công tác đảm bảo an toàn giao thông, duy tu sửa chữa, tổ chức giao thông trên tuyến Quốc lộ 51 cũng như thực địa các nút giao thông kết nối trên tuyến.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo là tháng 12-2025 sẽ khởi công sửa chữa các đoạn tuyến hư hỏng nặng với chiều dài khoảng 17,4 km (Km0 - Km9+200; Km10+200 - Km12+00; Km14+00 - Km16+00 và đoạn Km20+00 - Km24+400) và cơ bản hoàn thành đảm bảo khai thác trước Tết Nguyên đán.

Hình ảnh con đường ‘đau khổ’ Quốc lộ 51 ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai kiểm tra tại khu vực Cổng 11 có 3 nút giao giữa các đường Bùi Văn Hòa, Võ Nguyên Giáp với Quốc lộ 51

Mặt đường lồi lõm, "ổ voi, ổ gà" trên Quốc lộ 51

Một thanh niên lái xe máy vấp phải "ổ gà" gặp nạn trên Quốc lộ 51 vừa qua

Hình ảnh con đường ‘đau khổ’ Quốc lộ 51 ở Đồng Nai - Ảnh 2.

Tuyến Quốc lộ 51 có công suất thiết kế khoảng 12.000 lượt xe/ngày đêm. Sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng, hiện lưu lượng trên tuyến đường đã vượt hơn 3 lần so với thiết kế, có thời điểm hơn 45.000-60.000 lượt xe/ngày đêm

Hình ảnh con đường ‘đau khổ’ Quốc lộ 51 ở Đồng Nai - Ảnh 3.

Tuyến có mặt đường hiện hữu là bê tông nhựa, rộng trung bình 31,4 m. Đoạn tuyến được Sở Xây dựng tiếp nhận quản lý từ Khu Quản lý đường bộ IV - Cục Đường bộ Việt Nam, kể từ ngày 1-7-2025. Tại thời điểm nhận bàn giao, hiện trạng tuyến có mật độ giao thông lớn, số lượng xe có trọng tải lớn lưu thông nhiều; tình trạng xuống cấp, hư hỏng nền, mặt đường trên toàn tuyến.

Hình ảnh con đường ‘đau khổ’ Quốc lộ 51 ở Đồng Nai - Ảnh 4.

Kể từ khi tiếp nhận quản lý, bảo trì tuyến, Sở Xây dựng đã khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch bảo trì, trình UBND tỉnh phê duyệt. Song song đó, sở chỉ đạo đơn vị bảo trì bảo dưỡng thường xuyên; dặm vá ổ gà, sửa chữa các hư hỏng nền, mặt đường; sơn bổ sung, vệ sinh mặt đường…

Hình ảnh con đường ‘đau khổ’ Quốc lộ 51 ở Đồng Nai - Ảnh 5.

Tuy nhiên, kinh phí bảo dưỡng thường xuyên hạn hẹp, phương tiện lưu thông cao, thời tiết mùa mưa năm 2025 nhiều do ảnh hưởng của các đợt bão... nên công tác này chỉ được thực hiện ở mức độ duy trì để cơ bản tuyến đường được đảm bảo khai thác trong thời gian chờ thực hiện khởi công các dự án sửa chữa.

Hình ảnh con đường ‘đau khổ’ Quốc lộ 51 ở Đồng Nai - Ảnh 6.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, Sở Xây dựng tiếp tục bảo trì, sửa chữa trong năm 2025 và 2026. Trước mắt, tháng 12-2025 sẽ khởi công sửa chữa các đoạn tuyến hư hỏng nặng với chiều dài khoảng 17,4 km (Km0 - Km9+200; Km10+200 - Km12+00; Km14+00 - Km16+00 và đoạn Km20+00 - Km24+400); cơ bản hoàn thành đảm bảo khai thác trước Tết Nguyên đán.

Hình ảnh con đường ‘đau khổ’ Quốc lộ 51 ở Đồng Nai - Ảnh 7.

Hình ảnh con đường ‘đau khổ’ Quốc lộ 51 ở Đồng Nai - Ảnh 8.

Hình ảnh con đường ‘đau khổ’ Quốc lộ 51 ở Đồng Nai - Ảnh 9.

Hình ảnh con đường ‘đau khổ’ Quốc lộ 51 ở Đồng Nai - Ảnh 10.

Hình ảnh con đường ‘đau khổ’ Quốc lộ 51 ở Đồng Nai - Ảnh 11.

Hình ảnh con đường ‘đau khổ’ Quốc lộ 51 ở Đồng Nai - Ảnh 12.

Hình ảnh con đường ‘đau khổ’ Quốc lộ 51 ở Đồng Nai - Ảnh 13.

Hình ảnh con đường ‘đau khổ’ Quốc lộ 51 ở Đồng Nai - Ảnh 14.

Hình ảnh con đường ‘đau khổ’ Quốc lộ 51 ở Đồng Nai - Ảnh 15.

Hình ảnh con đường ‘đau khổ’ Quốc lộ 51 ở Đồng Nai - Ảnh 16.

Năm 2026 sẽ sửa chữa các đoạn tuyến hư hỏng còn lại khoảng 20 km; dự kiến thực hiện trong quý I (trước mùa mưa) và hoàn thành trong quý II-2026. Theo tính toán của UBND tỉnh Đồng Nai, ước tính kinh phí sửa chữa Quốc lộ 51 là 842 tỉ đồng.

an toàn giao thông tỉnh đồng nai Quốc lộ 51 xuống cấp ổ voi, ổ gà
