HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Kêu gọi ưu tiên đầu tư cho con người

ANH THƯ

Theo Liên hợp quốc, chi tiêu quân sự trên thế giới cao gấp 13 lần tổng viện trợ phát triển toàn cầu

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres ngày 29-12 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu tăng cường đầu tư cho phát triển, hòa bình và con người trong bối cảnh thế giới sắp bước vào năm 2026 với nhiều thách thức.

Trong thông điệp năm mới, theo trang UN News, ông Guterres cảnh báo xung đột, biến đổi khí hậu và các vi phạm có hệ thống luật pháp quốc tế đang "làm xói mòn" lòng tin vào giới lãnh đạo toàn cầu. Nhà lãnh đạo LHQ cũng lưu ý rằng hơn 25% dân số thế giới hiện sống tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột. Ngoài ra, hơn 200 triệu người đang cần hỗ trợ nhân đạo, trong khi gần 120 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa do xung đột, khủng hoảng, thiên tai…

Trong bối cảnh này, nhà lãnh đạo LHQ nêu bật sự mất cân bằng nghiêm trọng trong các ưu tiên toàn cầu. Chẳng hạn, chi tiêu quân sự toàn cầu đã tăng vọt lên mức 2.700 tỉ USD năm 2024, cao hơn 10% so với năm trước đó. Con số này cao gấp 13 lần tổng viện trợ phát triển toàn cầu và tương đương với toàn bộ GDP của châu Phi. Nếu các xu hướng hiện tại tiếp tục, chi tiêu quân sự có thể tăng hơn gấp đôi, lên mức 6.600 tỉ USD vào năm 2035, ngay cả khi các nhu cầu nhân đạo vẫn tiếp tục gia tăng.

Kêu gọi ưu tiên đầu tư cho con người - Ảnh 1.

Ông Tom Fletcher, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và ông Jeremy Lewin, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách viện trợ nước ngoài, tại cuộc gặp ở TP Geneva - Thụy Sĩ ngày 29-12Ảnh: OCHA

Bất chấp những con số ảm đạm nói trên, Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh rằng các giải pháp vẫn trong tầm tay. Một báo cáo được ông công bố hồi tháng 9-2025 chỉ ra rằng chỉ cần thay đổi một phần nhỏ trong cách chi tiêu cũng có thể mang lại kết quả có sức chuyển biến mạnh mẽ. Chẳng hạn, chỉ cần chưa đến 4% chi tiêu quân sự hiện tại cũng có thể chấm dứt nạn đói trên thế giới vào năm 2030 nếu được sử dụng cho mục đích nhân đạo. Trong khi đó, chỉ hơn 10% là đủ để giúp tiêm chủng đầy đủ cho mọi trẻ em. Ngoài ra, số tiền tương đương 15% chi tiêu quân sự sẽ thừa sức trang trải cho chi phí thích ứng với biến đổi khí hậu hằng năm ở các nước đang phát triển. "Rõ ràng là thế giới có đủ nguồn lực để nâng cao chất lượng sống, chữa lành hành tinh và bảo đảm một tương lai hòa bình và công bằng" - ông Guterres nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới ưu tiên giảm nghèo thay vì gia tăng chi tiêu quân sự.

Cùng ngày, Tổng Thư ký LHQ hoan nghênh thông báo của Mỹ về việc cam kết đóng góp 2 tỉ USD cho các hoạt động nhân đạo của LHQ. Theo AP, khoản tiền này chỉ bằng một phần nhỏ so với những đóng góp của Washington trong quá khứ. Dù vậy, ông Tom Fletcher, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo, vẫn gọi đây là khoản đóng góp mang tính cột mốc và vô cùng quan trọng. Ông Fletcher đã dành suốt một năm qua để vận động các quan chức Mỹ không từ bỏ hoàn toàn việc tài trợ cho LHQ.

Theo dữ liệu của LHQ, Mỹ vẫn là nước viện trợ nhân đạo lớn nhất thế giới trong năm 2025, nhưng mức viện trợ đã giảm mạnh, còn 2,7 tỉ USD, so với khoảng 11 tỉ USD trong các năm 2023 và 2024 và hơn 14 tỉ USD năm 2022. Nhiều quốc gia tài trợ chủ chốt khác cũng đang thắt chặt chi tiêu, khiến hoạt động viện trợ toàn cầu gặp thách thức. Trước thực trạng này, LHQ hồi đầu tháng 12 phát động lời kêu gọi 33 tỉ USD để giúp đỡ khoảng 135 triệu người tại 50 nước vào năm 2026. Con số này ít hơn nhiều so với mức 47 tỉ USD kêu gọi cho năm 2025. 

Cảnh báo đáng lo

Biến đổi khí hậu do con người đã khiến năm 2025 là một trong 3 năm nóng nhất từng được ghi nhận. Các nhà khoa học thuộc Tổ chức World Weather Attribution (WWA) ngày 30-12 đã đưa ra kết luận này, sau khi thế giới phải hứng chịu không ít hiện tượng thời tiết cực đoan nguy hiểm do trái đất ấm lên trong năm nay. Theo AP, nhóm nghiên cứu đã xác định 157 hiện tượng thời tiết cực đoan nghiêm trọng nhất trong năm 2025, dựa trên các tiêu chí như khiến hơn 100 người thiệt mạng, ảnh hưởng đến hơn một nửa dân số trong một khu vực hoặc phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

WWA cho biết các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng nhiều và nghiêm trọng đang đe dọa khả năng ứng phó và thích nghi của hàng triệu người trên thế giới khi họ không có đủ thời gian, nguồn lực cũng như nhận được cảnh báo kịp thời. Báo cáo đã lấy bão Melissa làm ví dụ. Cơn bão này mạnh lên quá nhanh khiến việc dự báo và chuẩn bị đối phó trở nên khó khăn. Khi đổ bộ, bão cũng tàn phá nặng nề một số nước, như Jamaica, Haiti... khiến các đảo quốc này không đủ khả năng ứng phó và khắc phục thiệt hại quá lớn.

Theo một số chuyên gia, nhiều nơi đang phải đối mặt những thảm họa chưa từng gặp. Trong khi đó, các hiện tượng thời tiết cực đoan đang mạnh lên nhanh chóng hơn và ngày càng phức tạp. Điều đó đòi hỏi cảnh báo phải đưa ra sớm hơn và những cách tiếp cận mới trong ứng phó và phục hồi.

Huệ Bình


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo