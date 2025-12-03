HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Liên hợp quốc gặp khó về ngân sách

Anh Thư

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres ngày 1-12 cho biết tổ chức này đang phải đối mặt tình hình tài chính mong manh nhất trong nhiều năm

Tình trạng này diễn ra bất chấp LHQ đã có những khoản cắt giảm đáng kể trong kế hoạch ngân sách năm tới.

Theo thông lệ, các quốc gia thành viên phải đóng một khoản phí nhằm duy trì hoạt động của LHQ. Nhưng tính đến hết năm 2024, khoản tiền vẫn chưa được thanh toán cho LHQ lên đến 760 triệu USD, phần lớn số tiền này vẫn còn nợ cho đến nay. Trong năm 2025, các nước thành viên nợ thêm 877 triệu USD, nâng tổng số nợ lên khoảng 1,586 tỉ USD. Theo trang UN News, hiện chỉ có 145/193 quốc gia thành viên LHQ đóng đầy đủ khoản đóng góp cho năm 2025. Ông Guterres kêu gọi các quốc gia thành viên đóng đầy đủ và đúng hạn các khoản đóng góp, đồng thời lưu ý rằng tình trạng thiếu hụt kinh phí đang buộc LHQ hoạt động dưới mức ngân sách được phê duyệt.

Liên hợp quốc gặp khó về ngân sách - Ảnh 1.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại cuộc họp báo trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) tại TP Belem - Brazil hồi tháng 11. Ảnh: AP

Trong bối cảnh đó, ông Guterres đề xuất ngân sách thường xuyên cho năm 2026 là 3,238 tỉ USD, giảm 15% so với năm nay. Ngân sách này bao gồm các hoạt động chính trị, nhân đạo, giải trừ quân bị, kinh tế, xã hội và truyền thông. Các khoản đóng góp cho hầu hết cơ quan, quỹ và chương trình của LHQ - chẳng hạn như Chương trình Lương thực thế giới (WFP) và Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) - mang tính tự nguyện. Để hoạt động với mức ngân sách trên, LHQ sẽ buộc phải cắt giảm 18,8% nhân sự, hợp nhất một số chức năng.

Tổng Thư ký LHQ lưu ý các chương trình liên quan đến châu Phi phần lớn được giữ nguyên và những khoản cắt giảm lớn nhất rơi vào các bộ phận hỗ trợ và văn phòng hậu cần thay vì các hoạt động trực tiếp ở tuyến đầu. Dự thảo ngân sách này cần sự thông qua của toàn thể Đại hội đồng LHQ vào cuối tháng này. 

