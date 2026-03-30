KFC Việt Nam lên tiếng về phản ánh “gà mốc, khô” tại Hà Nội

Tối 29-3, KFC Việt Nam chính thức lên tiếng sau khi mạng xã hội lan truyền bài đăng phản ánh về việc sản phẩm “gà mốc, khô đét” tại một cửa hàng ở khu vực Xa La (phường Hà Đông, Hà Nội).

Theo đại diện thương hiệu, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, KFC đã tiến hành rà soát nội bộ và kiểm tra toàn bộ quy trình vận hành tại cửa hàng liên quan.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng chủ động liên hệ với người đăng tải để xác minh thêm thông tin, thể hiện tinh thần cầu thị và lắng nghe ý kiến khách hàng.

Đến thời điểm hiện tại, KFC cho biết chưa ghi nhận trường hợp sản phẩm không đảm bảo chất lượng như nội dung phản ánh.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng chưa nhận được phản hồi hợp tác từ phía người đăng để đối chiếu, làm rõ sự việc một cách đầy đủ và khách quan. Tuy nhiên, KFC khẳng định vẫn tiếp tục kiểm tra và theo dõi chặt chẽ nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng được tuân thủ nghiêm ngặt.

“Với hơn 29 năm hoạt động tại Việt Nam, KFC luôn áp dụng các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của pháp luật và hệ thống toàn cầu. Toàn bộ nguyên liệu được kiểm soát chặt chẽ từ khâu lựa chọn nhà cung cấp, vận chuyển, bảo quản đến chế biến tại cửa hàng. Mỗi nhà hàng đều thực hiện kiểm tra định kỳ hằng ngày để đảm bảo sản phẩm đạt chuẩn trước khi phục vụ khách hàng” - KFC nhấn mạnh.

KFC lên tiếng trước phản ánh trên vào tối 29-3

Trước đó, ngày 25-3, một tài khoản ẩn danh đăng tải bài viết trong một hội nhóm trên mạng xã hội, phản ánh chất lượng gà rán tại một cơ sở ở Hà Đông có dấu hiệu không đảm bảo. Theo nội dung chia sẻ, sản phẩm được cho là khô, nguội, thậm chí có dấu hiệu mốc hoặc bị cháy.

Người đăng cho biết đã mua gà quay tiêu vào buổi sáng nhưng nghi ngờ là thực phẩm tồn từ ngày hôm trước. Một số miếng gà khác bị nguội hoặc cháy đen nhưng vẫn được bán cho khách.

Ngoài ra, bài viết cũng đề cập đến thái độ phục vụ tại cửa hàng, cho rằng một quản lý có cách ứng xử thiếu chuyên nghiệp và xảy ra tranh cãi với khách. Kèm theo phản ánh là hình ảnh các phần gà đã mua.

Sau khi xuất hiện, bài đăng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ của thương hiệu.

Dưới phần bình luận, fanpage chính thức của KFC đã gửi lời xin lỗi vì khách hàng chưa có trải nghiệm tốt tại chi nhánh Xa La, đồng thời bày tỏ mong muốn được liên hệ trực tiếp để hỗ trợ và làm rõ vụ việc.