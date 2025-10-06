Khả Như nói gì khi được cho là đã bí mật sinh con?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Khả Như nói gì khi được cho là đã bí mật sinh con?

Thùy Trang

(NLĐO) - Mạng xã hội lan truyền hình ảnh Khả Như ôm trẻ sơ sinh, ngồi bên cạnh là người yêu Huỳnh Phương.

Khả Như và Huỳnh Phương: sự thật sau bức ảnh "ẵm con" gây sốt

Khả Như đã bí mật sinh con? - Ảnh 1.

Bức ảnh gây sốt của Khả Như và Huỳnh Phương

Hình ảnh đó khiến cư dân mạng tin rằng "Khả Như đã bí mật sinh con với Huỳnh Phương". Điều này cũng dễ hiểu khi cư dân mạng đang rất mong đợi ngày Khả Như và Huỳnh Phương đám cưới dù cả hai chưa lên tiếng khẳng định hay phủ nhận.

Trước loạt nghi vấn của cư dân mạng về việc đã bí mật sinh con, diễn viên Khả Như cũng nhanh chóng lên tiếng. 

Cô chia sẻ trên trang cá nhân: "Khả Như lộ diện sau sự kiện ẵm con người ta rồi lên 189 cái tít "Khả Như mới đẻ " nè. Mọi người ghẹo quá, đang quay phim leo cây hái dừa dưới miền Tây mà hết hồn luôn".

Điều này cũng đồng nghĩa, không có chuyện Khả Như bí mật sinh con. Được biết, em bé trong đoạn video không phải con của Khả Như mà là của một đồng nghiệp thân thiết. 

Dù vậy hình ảnh Khả Như và Huỳnh Phương thoải mái ngồi bên nhau cho thấy được sự thoải mái, ngầm công khai mối quan hệ. Khi bị trêu chọc việc sinh con, Khả Như chia sẻ: "Mới đẻ, đẻ liền luôn cho vừa lòng". Câu nói của Khả Như được cho là ngầm khẳng định vẫn chưa hề có chuyện "bí mật sinh con" như lời đồn đoán.

Khả Như đã bí mật sinh con? - Ảnh 2.

Nhiều đồn đoán Khả Như và Huỳnh Phương chuẩn bị về chung một nhà

Thời gian qua, Khả Như và Huỳnh Phương vướng tin đồn hẹn hò. Tiến Luật cũng từng để lộ dấu hiệu hẹn hò của Khả Như và Huỳnh Phương khi đăng hình đi du lịch chung cùng cặp đôi ở Đồng Tháp. Trong khi đó, cặp đôi thường xuyên đi cùng nhau, thậm chí mặc đồ đôi. Thời gian gần đây, Khả Như chủ động đăng tải hình ảnh chụp chung với Huỳnh Phương lên trang cá nhân. Song cho đến nay cả hai đều giữ thái độ im lặng trước chuyện đời tư.

Khả Như chia sẻ: ""Nếu công khai tình yêu lên mạng xã hội, chắc chắn cả hai sẽ bị soi mói. Tôi biết nhiều trường hợp người trong cuộc mong muốn bảo vệ người yêu của họ nên chọn cách yêu trong bí mật, và những mối tình đó vẫn rất bền lâu. Đối với tôi, chuyện yêu đương phải kín đáo. Đó là sự tôn trọng và là cảm xúc thiêng liêng mà những người đang yêu dành cho nhau".

Nói về chuyện sắp kết hôn, Khả Như nói "Tôi rất cảm ơn mọi người vì luôn quan tâm tôi. Thật sự hiện tại tôi không muốn chia sẻ về những điều cá nhân vì tôi muốn mọi người tập trung vào dự án của mình. Tôi sẽ tiết lộ sau đó đi vì chuyện gì nói trước bước không qua". Theo nhiều nguồn tin, cặp đôi này cũng đang rục rịch chuẩn bị đám cưới, đánh dấu chính thức về chung nhà.

Tin liên quan

Khả Như khoe sắc quyến rũ mừng sinh nhật

Khả Như khoe sắc quyến rũ mừng sinh nhật

(NLĐO) - Khả Như đón tuổi mới với niềm vui nhân đôi khi phim "Quỷ nhập tràng" do cô đóng nữ chính thắng đậm doanh thu.

NSƯT Kim Tuyến tiếc nuối vì kết hôn sớm rồi thành mẹ đơn thân trẻ

(NLĐO) - NSƯT Kim Tuyến cho biết nếu có cơ hội chọn lựa lại thì cô sẽ không kết hôn vào thời điểm đó.

Chillies “lột xác” ngoạn mục: từ chàng trai lãng mạn thành “vua Midas”

(NLĐO) – Từ bỏ âm hưởng Pop Rock quen thuộc, Chillies khiến khán giả “choáng nhẹ” khi táo bạo bước vào thế giới Disco – Synth Pop rực rỡ với đĩa đơn “Gold".

Khả Như diễn viên khả như Khả Như sinh con? Khả Như- Huỳnh Phương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo