Khả Như nói gì khi được cho là đã bí mật sinh con?

Khả Như và Huỳnh Phương: sự thật sau bức ảnh "ẵm con" gây sốt

Bức ảnh gây sốt của Khả Như và Huỳnh Phương

Hình ảnh đó khiến cư dân mạng tin rằng "Khả Như đã bí mật sinh con với Huỳnh Phương". Điều này cũng dễ hiểu khi cư dân mạng đang rất mong đợi ngày Khả Như và Huỳnh Phương đám cưới dù cả hai chưa lên tiếng khẳng định hay phủ nhận.

Trước loạt nghi vấn của cư dân mạng về việc đã bí mật sinh con, diễn viên Khả Như cũng nhanh chóng lên tiếng.

Cô chia sẻ trên trang cá nhân: "Khả Như lộ diện sau sự kiện ẵm con người ta rồi lên 189 cái tít "Khả Như mới đẻ " nè. Mọi người ghẹo quá, đang quay phim leo cây hái dừa dưới miền Tây mà hết hồn luôn".

Điều này cũng đồng nghĩa, không có chuyện Khả Như bí mật sinh con. Được biết, em bé trong đoạn video không phải con của Khả Như mà là của một đồng nghiệp thân thiết.

Dù vậy hình ảnh Khả Như và Huỳnh Phương thoải mái ngồi bên nhau cho thấy được sự thoải mái, ngầm công khai mối quan hệ. Khi bị trêu chọc việc sinh con, Khả Như chia sẻ: "Mới đẻ, đẻ liền luôn cho vừa lòng". Câu nói của Khả Như được cho là ngầm khẳng định vẫn chưa hề có chuyện "bí mật sinh con" như lời đồn đoán.

Nhiều đồn đoán Khả Như và Huỳnh Phương chuẩn bị về chung một nhà

Thời gian qua, Khả Như và Huỳnh Phương vướng tin đồn hẹn hò. Tiến Luật cũng từng để lộ dấu hiệu hẹn hò của Khả Như và Huỳnh Phương khi đăng hình đi du lịch chung cùng cặp đôi ở Đồng Tháp. Trong khi đó, cặp đôi thường xuyên đi cùng nhau, thậm chí mặc đồ đôi. Thời gian gần đây, Khả Như chủ động đăng tải hình ảnh chụp chung với Huỳnh Phương lên trang cá nhân. Song cho đến nay cả hai đều giữ thái độ im lặng trước chuyện đời tư.

Khả Như chia sẻ: ""Nếu công khai tình yêu lên mạng xã hội, chắc chắn cả hai sẽ bị soi mói. Tôi biết nhiều trường hợp người trong cuộc mong muốn bảo vệ người yêu của họ nên chọn cách yêu trong bí mật, và những mối tình đó vẫn rất bền lâu. Đối với tôi, chuyện yêu đương phải kín đáo. Đó là sự tôn trọng và là cảm xúc thiêng liêng mà những người đang yêu dành cho nhau".

Nói về chuyện sắp kết hôn, Khả Như nói "Tôi rất cảm ơn mọi người vì luôn quan tâm tôi. Thật sự hiện tại tôi không muốn chia sẻ về những điều cá nhân vì tôi muốn mọi người tập trung vào dự án của mình. Tôi sẽ tiết lộ sau đó đi vì chuyện gì nói trước bước không qua". Theo nhiều nguồn tin, cặp đôi này cũng đang rục rịch chuẩn bị đám cưới, đánh dấu chính thức về chung nhà.