Khắc Triệu và MV "Khi", cuộc trở lại lặng lẽ, đầy chiều sâu





Ca sĩ Khắc Triệu và MV "Khi"

Sau nhiều thập kỷ gắn bó với đời sống âm nhạc Việt trong vai trò tay trống và người bạn đời âm thầm đứng phía sau ánh đèn sân khấu, nghệ sĩ Khắc Triệu bất ngờ tạo dấu ấn đậm nét đầu năm 2026 khi ra mắt MV "Khi". Sản phẩm được xem như lời tự sự muộn màng, chín muồi và rất "đời" của người nghệ sĩ đã đi qua hơn nửa thế kỷ cùng âm nhạc.

Khắc Triệu - Cú đột phá đầu năm 2026

Khắc Triệu từ lâu đã là nghệ danh quen thuộc được giới chuyên môn đánh giá cao bởi tài năng âm nhạc và bởi hình ảnh một người nghệ sĩ thủy chung, bền bỉ song hành cùng ca sĩ Cẩm Vân – người bạn đời, người bạn diễn, người tri kỷ nghệ thuật.

Trong suốt nhiều năm, ông chọn vị trí lặng lẽ phía sau, làm "hậu phương" âm nhạc để vợ thăng hoa trên sân khấu. Chính vì thế, việc Khắc Triệu bước ra phía trước với tư cách một ca sĩ qua MV "Khi" là một sản phẩm âm nhạc mới và là một cột mốc tinh thần đối với ông và gia đình.

Tối 10-1, "Khi" chính thức ra mắt, mang theo hình ảnh Khắc Triệu phong trần, từng trải, rất khác với hình dung quen thuộc về một tay trống đứng sau ánh đèn.

Nghệ sĩ Khắc Triệu

Đây cũng là hình ảnh đã gắn với ông trong khoảng nửa thập kỷ trở lại đây – trầm tĩnh, điềm đạm, nhưng ẩn chứa nội lực. Đáng chú ý, phần sản xuất âm nhạc của MV gần như do chính Khắc Triệu đảm nhận trọn vẹn: từ hòa âm, phối khí đến thu âm, với sự tư vấn và đồng hành sát sao của Cẩm Vân.

Khắc Triệu - Vun vén hạnh phúc gia đình và âm nhạc

Trong MV, phần hình ảnh lại là một "dự án gia đình" đúng nghĩa, khi hai cô con gái cùng tham gia từ khâu trang phục đến việc lựa chọn bối cảnh, địa danh tại Mỹ để thực hiện những cảnh quay.

Chia sẻ về cơ duyên đến với MV "Khi", nghệ sĩ Khắc Triệu kể rằng khoảng 5 năm trước, trong thời gian cách ly vì dịch bệnh, ông cùng một số anh em nghệ sĩ thực hiện những clip chơi nhạc online đăng trên YouTube như một kỷ niệm.

Không ngờ ca khúc này lại được khán giả trong và ngoài nước đón nhận nồng nhiệt. Chính sự khích lệ ấy đã gieo trong ông ý định làm một sản phẩm chỉn chu để tri ân những người yêu mến giọng hát của mình.

Hiện MV và ca khúc Khi đang được phát hành trên các nền tảng số như YouTube, Spotify, ZingMP3, NhacCuaTui, Apple Music…

Bản thu âm thực ra đã hoàn thiện từ sớm, nhưng được ông "cất kho" gần một năm vì bản tính dè dặt – phần nào cũng bởi Khắc Triệu vẫn luôn xem mình trước hết là một tay trống.

Chỉ đến khi sang Mỹ thăm con gái lớn đang du học, được gia đình động viên, ông mới quyết định thực hiện MV cùng một ê-kíp thân quen, để mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên và bớt đi những lo toan hậu cần vốn luôn khiến ông chần chừ.

Về mặt âm nhạc, MV "Khi" được xây dựng trên nền ballad giàu cảm xúc, hòa quyện giữa violin, bass và guitar điện. NS Khắc Triệu chủ ý dùng tiếng violin làm chất liệu dẫn dắt, mở ra một không gian âm nhạc có chiều sâu, man mác và nhiều dư vang nội tâm.

Phần phối khí tinh tế kết hợp cùng giọng hát nam tính, trầm ấm, từng trải đã tạo cho ca khúc một màu sắc rất riêng – không phô trương kỹ thuật, không cầu kỳ, mà thấm dần như một câu chuyện được kể bằng trải nghiệm sống.

Ở phần hình ảnh, đạo diễn Tùng Phan và ê-kíp lựa chọn những khuôn hình mang tính "du ký cảm xúc": từ cầu Brooklyn (New York), quảng trường trung tâm Philadelphia đến rừng lá đỏ Boston.

Nghệ sĩ Khắc Triệu còn là tay trống cự phách

"Tôi bắt đầu chơi trống từ năm 11 tuổi, đến nay đã hơn 55 năm song hành cùng nghệ thuật. Tôi vẫn yêu tiếng trống của mình, nhưng ở độ tuổi này, tôi muốn được chơi nhiều hơn với âm nhạc theo cách riêng, được hát nhiều hơn cho những khán giả yêu mến mình và trân trọng tình cảm đó bằng những sản phẩm nghiêm túc", Khắc Triệu chia sẻ.

Khắc Triệu vớ đểm tựa lớn nhất: gia đình

"Tôi may mắn khi luôn có vợ và các con vừa là fan, vừa là đồng nghiệp, tiếp thêm lửa để tôi sống với nghệ thuật. Tôi vẫn hay nói vui mình là 'tài năng trẻ triển vọng' trong lĩnh vực ca hát, bởi mọi thứ đến với tôi lúc này đều rất mới mẻ và nhiều cảm hứng" – NS Khắc Triệu nói.

Còn với ca sĩ Cẩm Vân, MV "Khi" là một niềm vui rất riêng. "Trong đời sống cũng như âm nhạc, vợ chồng tôi luôn tôn trọng và sát cánh cùng nhau. Suốt hành trình làm nghề của tôi, anh Triệu thường chọn cách đứng phía sau để tôi và con gái tỏa sáng. Nhiều lúc, tôi cũng thấy mủi lòng, bởi anh ấy thật sự có giọng hát hay và phong thái trình diễn cuốn hút. Vì vậy, khi anh muốn có thêm không gian để sống với âm nhạc theo cách riêng của mình, tôi rất vui và ủng hộ hết lòng" – ca sĩ Cẩm Vân nói.

