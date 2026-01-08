HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Hữu Phúc, Y Nhã và Si Si Academy bền bỉ với Giải Mai Vàng

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Biên đạo múa, nghệ sĩ Hữu Phúc, Y Nhã đồng hành với Giải Mai Vàng - do Báo Người Lao Động sáng lập và tổ chức - 10 năm qua bằng tài năng, nhiệt huyết

Hữu Phúc, Y Nhã và Si Si Academy bền bỉ với giải Mai Vàng - Ảnh 1.

Biên đạo múa Hữu Phúc - Y Nhã và vũ đoàn Si Si

Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ của những đêm gala, lễ hội hay những chương trình nghệ thuật lớn, có một "dòng chảy" âm thầm nhưng bền bỉ suốt gần ba thập kỷ: đó là hành trình làm nghề của hai biên đạo múa Hữu Phúc – Y Nhã. Họ đã cùng nhau gây dựng nên Đoàn nghệ thuật Si Si Academy bằng tất cả tâm huyết, tình yêu nghề và một niềm tin được nuôi dưỡng bằng tâm hồn và nhân cách của thế hệ trẻ.

Gần 30 năm sống với nghệ thuật múa

Gần 30 năm gắn bó với nghệ thuật múa, Hữu Phúc và Y Nhã là đôi bạn đời, bạn nghề, là hai "cánh tay" cùng nâng đỡ một giấc mơ chung về một không gian nghệ thuật tử tế cho thiếu nhi.

Từ những ngày đầu còn nhiều gian khó, cả hai đã kiên trì bám nghề, vừa biểu diễn, vừa biên đạo, vừa giảng dạy, vừa gây dựng từng lớp học nhỏ, từng nhóm múa thiếu nhi – để rồi hôm nay, Si Si Academy trở thành một địa chỉ uy tín, được nhiều phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em theo học và sinh hoạt văn hóa nghệ thuật.

Hữu Phúc, Y Nhã và Si Si Academy bền bỉ với giải Mai Vàng - Ảnh 2.

NS Hữu Phúc biểu diễn trong chương trình "Vườn âm nhạc" 2026 HTV

Không ồn ào, phô trương, con đường của Hữu Phúc – Y Nhã là con đường của sự bền bỉ. Họ tin rằng để nuôi dưỡng một thế hệ diễn viên nhí, trước hết phải gieo vào các em tình yêu cái đẹp, sự kỷ luật và niềm vui được đứng trên sân khấu.

Biên đạo Y Nhã chia sẻ: "Làm nghề với trẻ em, điều quan trọng nhất không chỉ là các em múa đẹp hay không, mà là các em có yêu sân khấu, có thấy vui và tự tin khi đứng trước khán giả hay không. Chúng tôi luôn nghĩ mình đang "trồng cây" và cây cần thời gian để lớn".

Người bạn đồng hành bền bỉ của Giải Mai Vàng và các sự kiện văn hóa

Trong nhiều năm qua, Hữu Phúc - Y Nhã và vũ đoàn Si Si đã trở thành gương mặt quen thuộc của Giải Mai Vàng và hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật do Báo Người Lao Động tổ chức như: Gala Mai Vàng, Lễ hội Trà – Cà phê, các chương trình giao lưu âm nhạc, nghệ thuật cộng đồng…

Ở mỗi chương trình, khán giả dễ dàng nhận ra dấu ấn của Si Si: những tiết mục tươi sáng, trong trẻo, giàu năng lượng, được dàn dựng chỉn chu nhưng vẫn giữ được sự hồn nhiên rất "trẻ thơ".

Hữu Phúc, Y Nhã và Si Si Academy bền bỉ với giải Mai Vàng - Ảnh 3.

NS Hữu Phúc trong chương trình "Vườn âm nhạc" của HTV

Đó chính là phong cách mà Hữu Phúc – Y Nhã theo đuổi: nghệ thuật nghiêm túc, nhưng không đánh mất sự hồn nhiên. Biên đạo Hữu Phúc tâm sự: "Giải Mai Vàng với chúng tôi không chỉ là một sự kiện lớn, mà là một hành trình đồng hành. Mỗi năm được góp một phần nhỏ vào đêm tôn vinh nghệ sĩ, chúng tôi thấy mình cũng đang được tiếp thêm năng lượng và niềm tin để tiếp tục làm nghề".

"Giải cứu Thiên Mã" – món quà Tết cho khán giả nhí

Nhân Tết Bính Ngọ 2026, Hữu Phúc - Y Nhã cùng Si Si Academy vừa tham gia quay hình chương trình "Vườn âm nhạc" của HTV với chủ đề "Giải cứu Thiên Mã", dự kiến phát sóng dịp Tết Nguyên đán.

Chương trình theo kịch bản của Trương Thanh Lan, biên tập Thủy Tiên, đạo diễn Cao Hùng Sơn, hứa hẹn là một sản phẩm nghệ thuật hướng đến thiếu nhi, kết hợp giữa âm nhạc, múa và yếu tố kể chuyện, giàu màu sắc cổ tích và tinh thần nhân văn.

Hữu Phúc, Y Nhã và Si Si Academy bền bỉ với giải Mai Vàng - Ảnh 4.

Vũ đoàn Si Si luôn được đông đảo khán giả yêu mến trong các chương trình nghệ thuật tại TP HCM

Ngoài vai trò biên đạo, Hữu Phúc còn xuất hiện với tư cách ca sĩ, một giọng hát chính của Si Si và qua ca khúc "Vui như Tết" (sáng tác: Châu Đăng Khoa), Tết năm nay anh sẽ mang đến không khí rộn ràng, tươi mới cho chương trình văn nghệ "Vườn âm nhạc" trên kênh HTV.

Tỏa sáng cùng Giải Mai Vàng lần thứ 31 – 2025

Trong Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 – 2025, tổ chức tối 31-1-2026 tại Nhà hát TP HCM, truyền hình trực tiếp trên VTV9 và nhiều nền tảng số, vũ đoàn Si Si sẽ cùng vũ đoàn Bầu Trời Xanh góp mặt trong những tiết mục dàn dựng đặc biệt của đêm trao giải. Đó là niềm vinh dự và sự ghi nhận cho một tập thể đã âm thầm cống hiến suốt nhiều năm cho các chương trình nghệ thuật cộng đồng.

Biên đạo múa Y Nhã bày tỏ: "Mỗi lần bước lên sân khấu Giải Mai Vàng, dù là hậu trường hay trên sàn diễn, chúng tôi đều thấy xúc động. Vì đó là nơi tôn vinh lao động nghệ thuật nghiêm túc, và cũng là nơi những người làm nghề như chúng tôi được tiếp thêm niềm tin".

Hữu Phúc, Y Nhã và Si Si Academy bền bỉ với giải Mai Vàng - Ảnh 5.

Vũ đoàn Si Si

Giữ lửa nghề bằng thế hệ kế tiếp

Điều khiến nhiều người trân trọng Hữu Phúc - Y Nhã là số lượng chương trình và nhiều giải thưởng đạt được, nhưng cả hai rất khiêm tốn. Cả hai đã kiên nhẫn dìu dắt từng lớp diễn viên nhí đến với sân chơi nghệ thuật được xây dựng bằng tâm huyết.

Với Hữu Phúc và Y Nhã, cả hai truyền nghề không phải là "dạy cho xong một tiết mục", mà là dạy các em cách yêu nghệ thuật, tôn trọng sân khấu và trân trọng khán giả.

NS Hữu Phúc nói: "Chúng tôi không mong các em đều trở thành nghệ sĩ. Chỉ cần các em lớn lên với ký ức đẹp về nghệ thuật, với sự tự tin và lòng nhân ái, thế là đủ. Nếu trong số đó có vài em đi tiếp con đường sân khấu, thì đó là niềm hạnh phúc rất lớn".

mai vàng giữ lửa Hữu Phúc Y Nhã
