HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

NTK Võ Việt Chung tặng tiền bán sách "Mặc Nưa" cho "Mai Vàng tri ân", "Mai Vàng nhân ái"

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Quyển sách thời trang của NTK Võ Việt Chung sẽ trở thành nhịp cầu nhân ái trao tặng quà tết cho nghệ sĩ nghèo.

NTK Võ Việt Chung trao tặng tiền bán sách "Mặc Nưa" cho "Mai Vàng tri ân", "Mai Vàng nhân ái" - Ảnh 1.

Nhà thiết kế Võ Việt Chung đã công bố tái bản quyển sách đặc biệt "Mặc Nưa" và dành toàn bộ số tiền bán sách (1,5 triệu đồng/quyển) để ủng hộ chương trình "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân" của Báo Người Lao Động.

Sáng 10-1, nhà thiết kế Võ Việt Chung đã công bố tái bản quyển sách đặc biệt "Mặc Nưa" và dành toàn bộ số tiền bán sách (1,5 triệu đồng/quyển) để ủng hộ chương trình "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân" của Báo Người Lao Động.

TIN LIÊN QUAN

Anh dự tính số sách phát hành trong đợt tái bản này sẽ thu về 200 triệu đồng, ngày đầu tiên anh đã bán được 10 quyển. Đây là một hành động thiện nguyện và là sự tri ân sâu sắc của người nghệ sĩ với giải thưởng đã đồng hành cùng anh suốt nhiều năm.

"Tôi đã 5 lần được bạn đọc Báo Người Lao Động bầu chọn Giải Mai Vàng. Đây là nghĩa cử mà tôi muốn trao tặng, đồng thời muốn cùng với Ban tổ chức Giải Mai Vàng làm việc thiện nguyện khi mang những món quà Tết ý nghĩa trao tặng nghệ sĩ nghèo và tri ân những nhà giáo, đội ngũ y bác sĩ, nhà khoa học….đã cống hiến cả đời cho đất nước" - NTK Võ Việt Chung nói.

Một quyển sách, một đời nghề và một tấm lòng

"Mặc Nưa" không đơn thuần là một artbook thời trang. Đó là bản tổng kết 25 năm làm nghề, là cuốn "tự truyện bằng hình ảnh và cảm xúc" của Võ Việt Chung - người đã dành hơn 20 năm bền bỉ với Lãnh Mỹ A, chất liệu vải quý hiếm gắn với vùng đất Nam Bộ và số phận mong manh của một di sản.

NTK Võ Việt Chung trao tặng tiền bán sách "Mặc Nưa" cho "Mai Vàng tri ân", "Mai Vàng nhân ái" - Ảnh 2.

NTK Võ Việt Chung tái bản sách "Mac Nua"

Tên sách "Mặc Nưa" mang nhiều tầng ý nghĩa. Đó vừa là trái mặc nưa – nguyên liệu tạo nên sắc đen huyền bí trứ danh của Lãnh Mỹ A, vừa là một cách nói cổ của người Nam Bộ về chuyện ăn mặc, lại vừa là tên thân mật của con trai anh - bé Mac Nua.

NTK Võ Việt Chung từng chia sẻ, bởi gắn bó với Lãnh Mỹ A và trái mặc nưa suốt hơn 20 năm, anh xem đó như "báu vật thế gian" và quyết định đặt tên con trai là Nưa - một cách lưu giữ ký ức, nghề nghiệp và tình yêu với di sản.

Tái bản khoảnh khắc đời và mừng xuân mới

Cách đây nhiều năm, NTK Võ Việt Chung từng tổ chức một sự kiện đặc biệt để ra mắt quyển sách "Mặc Nưa" cùng lúc với ba bộ sưu tập áo dài: "Công Nương", "Chính khách" và "Đàn chim Việt".

NTK Võ Việt Chung trao tặng tiền bán sách "Mặc Nưa" cho "Mai Vàng tri ân", "Mai Vàng nhân ái" - Ảnh 3.

Quyển sách được đặt tên của con trai anh - mang nhiều ý nghĩa đối với hành trình 30 năm cống hiến của Võ Việt Chung

Sự kiện đó đã gây chú ý trong giới mộ điệu bởi quy mô và để lại dư âm đẹp, đến hôm nay anh quyết định tái bản và dành trọn khoảnh khắc rất đời để đón mừng xuân mới 2026.

TIN LIÊN QUAN

Sách dày 250 trang được anh ấp ủ và thực hiện suốt 7 năm, sách do Michael Arnold và Bùi Nguyễn Bảo Quyên chấp bút. Gần 100 người mẫu, nghệ sĩ nổi tiếng như H'Hen Niê, Lan Khuê, Diễm My, Phương Khánh, Lệ Hằng… đã tham gia các bộ ảnh, để cùng kể câu chuyện về Lãnh Mỹ A – không chỉ như một chất liệu thời trang, mà như một ký ức văn hóa.

Cuốn sách ra mắt đúng dịp kỷ niệm 100 năm Lãnh Mỹ A hiện diện ở Nam Kỳ lục tỉnh, như một lời nhắc về sự mong manh của di sản và trách nhiệm gìn giữ.

Từ một quyển sách đẹp đến một hành động ý nghĩa

Trước đây, NTK Võ Việt Chung từng cho biết anh trích 50% tiền bán sách để chăm lo cho trẻ em mồ côi do dịch COVID-19, phần còn lại chi trả cho ê-kíp thực hiện. Còn lần tái bản này, anh đi xa hơn, đó là dành trọn vẹn toàn bộ số tiền bán sách để ủng hộ "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân".

Đây là một lựa chọn giống như cách anh đi với Lãnh Mỹ A suốt hơn hai thập kỷ, nhằm thể hiện sự thiện nguyện và gửi lời cảm ơn gửi đến Giải Mai Vàng - nơi đã nhiều lần ghi nhận con đường sáng tạo của anh bằng sự tin yêu của bạn đọc, công chúng.

Ít người biết rằng, Võ Việt Chung còn ấp ủ một bộ phim điện ảnh suốt hơn 10 năm, do chính anh viết kịch bản, kể về thăng trầm của Lãnh Mỹ A và câu chuyện đời của ông ngoại, mẹ và dì hai – những con người gắn bó với trái mặc nưa và thứ lụa đen huyền thoại ấy.


Tin liên quan

Võ Việt Chung – 30 năm đi con đường không dựa vào may mắn

Võ Việt Chung – 30 năm đi con đường không dựa vào may mắn

(NLĐO) - 30 năm làm nghề, Nhà thiết kế (NTK) Võ Việt Chung vẫn chọn cách bước đi chậm rãi, bền bỉ và nghiêm cẩn.

Võ Việt Chung kỷ niệm 20 năm thiết kế thời trang

Sô diễn thời trang kỷ niệm 20 năm làm nghề của nhà thiết kế Võ Việt Chung với tên gọi The Times sẽ diễn ra vào ngày 26-1 tại Chill Skybar, tầng 26 tòa nhà AB (76A Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1 - TPHCM).

Văn nghệ sĩ TP HCM háo hức với hàng loạt chương trình chào đón Xuân Bính Ngọ 2026

(NLĐO) - Khi TP HCM biến không gian đô thị thành đại lễ hội văn hóa, văn nghệ sĩ TP HCM vui mừng với sáng tạo mới

Võ Việt Chung Mai Vàng tri ân Mai Vàng nhân ái
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo