Nhà thiết kế Võ Việt Chung đã công bố tái bản quyển sách đặc biệt "Mặc Nưa" và dành toàn bộ số tiền bán sách (1,5 triệu đồng/quyển) để ủng hộ chương trình "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân" của Báo Người Lao Động.

Sáng 10-1, nhà thiết kế Võ Việt Chung đã công bố tái bản quyển sách đặc biệt "Mặc Nưa" và dành toàn bộ số tiền bán sách (1,5 triệu đồng/quyển) để ủng hộ chương trình "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân" của Báo Người Lao Động.

Anh dự tính số sách phát hành trong đợt tái bản này sẽ thu về 200 triệu đồng, ngày đầu tiên anh đã bán được 10 quyển. Đây là một hành động thiện nguyện và là sự tri ân sâu sắc của người nghệ sĩ với giải thưởng đã đồng hành cùng anh suốt nhiều năm.

"Tôi đã 5 lần được bạn đọc Báo Người Lao Động bầu chọn Giải Mai Vàng. Đây là nghĩa cử mà tôi muốn trao tặng, đồng thời muốn cùng với Ban tổ chức Giải Mai Vàng làm việc thiện nguyện khi mang những món quà Tết ý nghĩa trao tặng nghệ sĩ nghèo và tri ân những nhà giáo, đội ngũ y bác sĩ, nhà khoa học….đã cống hiến cả đời cho đất nước" - NTK Võ Việt Chung nói.

Một quyển sách, một đời nghề và một tấm lòng

"Mặc Nưa" không đơn thuần là một artbook thời trang. Đó là bản tổng kết 25 năm làm nghề, là cuốn "tự truyện bằng hình ảnh và cảm xúc" của Võ Việt Chung - người đã dành hơn 20 năm bền bỉ với Lãnh Mỹ A, chất liệu vải quý hiếm gắn với vùng đất Nam Bộ và số phận mong manh của một di sản.

NTK Võ Việt Chung tái bản sách "Mac Nua"

Tên sách "Mặc Nưa" mang nhiều tầng ý nghĩa. Đó vừa là trái mặc nưa – nguyên liệu tạo nên sắc đen huyền bí trứ danh của Lãnh Mỹ A, vừa là một cách nói cổ của người Nam Bộ về chuyện ăn mặc, lại vừa là tên thân mật của con trai anh - bé Mac Nua.

NTK Võ Việt Chung từng chia sẻ, bởi gắn bó với Lãnh Mỹ A và trái mặc nưa suốt hơn 20 năm, anh xem đó như "báu vật thế gian" và quyết định đặt tên con trai là Nưa - một cách lưu giữ ký ức, nghề nghiệp và tình yêu với di sản.

Tái bản khoảnh khắc đời và mừng xuân mới

Cách đây nhiều năm, NTK Võ Việt Chung từng tổ chức một sự kiện đặc biệt để ra mắt quyển sách "Mặc Nưa" cùng lúc với ba bộ sưu tập áo dài: "Công Nương", "Chính khách" và "Đàn chim Việt".

Quyển sách được đặt tên của con trai anh - mang nhiều ý nghĩa đối với hành trình 30 năm cống hiến của Võ Việt Chung

Sự kiện đó đã gây chú ý trong giới mộ điệu bởi quy mô và để lại dư âm đẹp, đến hôm nay anh quyết định tái bản và dành trọn khoảnh khắc rất đời để đón mừng xuân mới 2026.

Sách dày 250 trang được anh ấp ủ và thực hiện suốt 7 năm, sách do Michael Arnold và Bùi Nguyễn Bảo Quyên chấp bút. Gần 100 người mẫu, nghệ sĩ nổi tiếng như H'Hen Niê, Lan Khuê, Diễm My, Phương Khánh, Lệ Hằng… đã tham gia các bộ ảnh, để cùng kể câu chuyện về Lãnh Mỹ A – không chỉ như một chất liệu thời trang, mà như một ký ức văn hóa.

Cuốn sách ra mắt đúng dịp kỷ niệm 100 năm Lãnh Mỹ A hiện diện ở Nam Kỳ lục tỉnh, như một lời nhắc về sự mong manh của di sản và trách nhiệm gìn giữ.

Từ một quyển sách đẹp đến một hành động ý nghĩa

Trước đây, NTK Võ Việt Chung từng cho biết anh trích 50% tiền bán sách để chăm lo cho trẻ em mồ côi do dịch COVID-19, phần còn lại chi trả cho ê-kíp thực hiện. Còn lần tái bản này, anh đi xa hơn, đó là dành trọn vẹn toàn bộ số tiền bán sách để ủng hộ "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân".

Đây là một lựa chọn giống như cách anh đi với Lãnh Mỹ A suốt hơn hai thập kỷ, nhằm thể hiện sự thiện nguyện và gửi lời cảm ơn gửi đến Giải Mai Vàng - nơi đã nhiều lần ghi nhận con đường sáng tạo của anh bằng sự tin yêu của bạn đọc, công chúng.

Ít người biết rằng, Võ Việt Chung còn ấp ủ một bộ phim điện ảnh suốt hơn 10 năm, do chính anh viết kịch bản, kể về thăng trầm của Lãnh Mỹ A và câu chuyện đời của ông ngoại, mẹ và dì hai – những con người gắn bó với trái mặc nưa và thứ lụa đen huyền thoại ấy.



