CLIP: Cứu hộ biển Đà Nẵng so tài cùng lực lượng quốc tế

Ngày 30-4, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức Hội thi Cứu hộ biển quốc tế năm 2026. Trước đó, sáng 29-4, các nội dung thi đấu tại bể bơi thành tích cao đã diễn ra.

Theo ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, hội thi năm nay có 14 đội tham gia, gồm 6 đội trong nước và 8 đội đến từ Úc, Myanmar, Philippines, Malaysia, Singapore. Các vận động viên đều là nhân viên làm công tác cứu nạn tại các địa phương ven biển, resort, khách sạn và phải cam kết đảm bảo sức khỏe, không mắc bệnh tim mạch, huyết áp.

Đáng chú ý, hội thi có 15 nội dung thi đấu, chia làm hai khu vực. Tại bãi biển, 9 nội dung gồm chạy nước rút, bơi tiếp sức, đồng đội vượt sóng, tiếp sức ván cứu hộ, cứu hộ bằng phao kẹp, cứu hộ bằng ván, cướp cờ bãi biển, tiếp sức cứu sinh biển và đua thúng. Tại bể bơi, 6 nội dung còn lại gồm thi hồi sinh tim phổi (CPR), kéo nạn nhân khi mặc quần áo, ném dây 10 m, tiếp sức ném dây, khiêng nạn nhân 50 m và tiếp sức kéo nạn nhân.

Ban Quản lý cho biết đây là dịp để lực lượng cứu hộ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ biển, đồng thời tăng cường kỹ năng thực chiến trong điều kiện làm việc đặc thù ở khu vực ven biển.

Song song với hội thi, công tác bảo đảm an toàn tại các bãi tắm được siết chặt. Hiện đơn vị đã bố trí 100% lực lượng cứu hộ trực tại các bãi tắm trọng điểm. Khung giờ trực mùa hè duy trì từ 4 giờ 30 đến 19 giờ hằng ngày. Hai bãi tắm đêm tại khu vực phía Bắc công viên Biển Đông và bãi biển Mỹ An hoạt động từ 19 giờ đến 22 giờ, có hệ thống chiếu sáng và nhân viên cứu hộ túc trực.

Lực lượng chức năng cũng giăng phao tại khu vực tắm an toàn, lắp đặt hơn 100 bảng cảnh báo dòng chảy xa bờ, thời tiết xấu và biển khuyến cáo. Đơn vị đồng thời phát loa tuyên truyền, phối hợp với các dự án, khách sạn ven biển để hướng dẫn du khách.

Thời gian qua, Ban Quản lý thường xuyên mời chuyên gia Hiệp hội cứu hộ Úc bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tại chỗ, đồng thời tập trung giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường để phục vụ người dân và du khách tắm biển.