Du lịch xanh

CLIP: Cứu hộ biển Đà Nẵng so tài cùng lực lượng quốc tế

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – 14 đội trong và ngoài nước tranh tài 15 nội dung tại Hội thi Cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2026, quy tụ lực lượng cứu hộ cứu nạn hàng đầu thế giới.

Ngày 30-4, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức Hội thi Cứu hộ biển quốc tế năm 2026. Trước đó, sáng 29-4, các nội dung thi đấu tại bể bơi thành tích cao đã diễn ra.

Hội thi Cứu hộ biển quốc tế năm 2026 được tổ chức tại bãi biển du lịch Đà Nẵng vào sáng 30-4

Lưc lượng cứu hộ chuyên nghiệp của Đà Nẵng so tài cùng với các đội cứu hộ quốc tế

Theo ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, hội thi năm nay có 14 đội tham gia, gồm 6 đội trong nước và 8 đội đến từ Úc, Myanmar, Philippines, Malaysia, Singapore. Các vận động viên đều là nhân viên làm công tác cứu nạn tại các địa phương ven biển, resort, khách sạn và phải cam kết đảm bảo sức khỏe, không mắc bệnh tim mạch, huyết áp.

Đáng chú ý, hội thi có 15 nội dung thi đấu, chia làm hai khu vực. Tại bãi biển, 9 nội dung gồm chạy nước rút, bơi tiếp sức, đồng đội vượt sóng, tiếp sức ván cứu hộ, cứu hộ bằng phao kẹp, cứu hộ bằng ván, cướp cờ bãi biển, tiếp sức cứu sinh biển và đua thúng. Tại bể bơi, 6 nội dung còn lại gồm thi hồi sinh tim phổi (CPR), kéo nạn nhân khi mặc quần áo, ném dây 10 m, tiếp sức ném dây, khiêng nạn nhân 50 m và tiếp sức kéo nạn nhân.

Tổng cộng 14 đội tham gia, gồm 6 đội trong nước và 8 đội quốc tế

CLIP: Lực lượng cứu hộ biển du lịch Đà Nẵng so tài cùng các đội cứu hộ quốc tế

Ban Quản lý cho biết đây là dịp để lực lượng cứu hộ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ biển, đồng thời tăng cường kỹ năng thực chiến trong điều kiện làm việc đặc thù ở khu vực ven biển.

Song song với hội thi, công tác bảo đảm an toàn tại các bãi tắm được siết chặt. Hiện đơn vị đã bố trí 100% lực lượng cứu hộ trực tại các bãi tắm trọng điểm. Khung giờ trực mùa hè duy trì từ 4 giờ 30 đến 19 giờ hằng ngày. Hai bãi tắm đêm tại khu vực phía Bắc công viên Biển Đông và bãi biển Mỹ An hoạt động từ 19 giờ đến 22 giờ, có hệ thống chiếu sáng và nhân viên cứu hộ túc trực.

Lực lượng chức năng cũng giăng phao tại khu vực tắm an toàn, lắp đặt hơn 100 bảng cảnh báo dòng chảy xa bờ, thời tiết xấu và biển khuyến cáo. Đơn vị đồng thời phát loa tuyên truyền, phối hợp với các dự án, khách sạn ven biển để hướng dẫn du khách.

Thời gian qua, Ban Quản lý thường xuyên mời chuyên gia Hiệp hội cứu hộ Úc bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tại chỗ, đồng thời tập trung giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường để phục vụ người dân và du khách tắm biển.

Gần 1.500 chuyến bay đến Đà Nẵng trong 9 ngày dịp lễ

(NLĐO) - Công suất phòng lưu trú tại khối khách sạn 4–5 sao ở Đà Nẵng dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4, 1-5 đạt khoảng 80%

CLIP: Màn trình diễn flyboard ấn tượng mở màn mùa du lịch biển Đà Nẵng

(NLĐO) - Màn trình diễn Flyboard của vận động viên hàng đầu thế giới cùng loạt thể thao biển quy mô lớn là điểm nhấn mở màn mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026.

Cặp đôi Đà Nẵng mách kinh nghiệm lái ô tô du lịch Lào 8 ngày với 15 triệu đồng

Vợ chồng anh Hoàng Điệp, chị Ngọc Trâm (sống ở Đà Nẵng) vừa có hành trình 8 ngày 7 đêm tự lái xe ô tô du lịch Lào.

