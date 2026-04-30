Pháp luật

Bắt “nóng” thanh niên cướp tài sản người đi đường ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Từ TP Huế vào Đà Nẵng xin việc nhưng không có tiền tiêu xài, nam thanh niên thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi đường và du khách.

Ngày 30-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Hội An Tây (TP Đà Nẵng) vừa truy xét, bắt giữ đối tượng thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Bắt giữ nam thanh niên cướp giật tài sản ở Đà Nẵng năm 2026 - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Phôn khai nhận gây ra 2 vụ cướp giật tài sản

Trước đó, chiều 29-4, chị L.T.B.L (SN 1985, trú phường Hội An Tây) trình báo bị cướp giật tài sản. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 25-4, khi chị L. đang đi làm về trên đường Thích Quảng Đức thì bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát từ phía sau, giật túi xách để trong giỏ xe đạp điện rồi tẩu thoát. Bên trong túi có khoảng 25 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại iPhone 12 Pro Max.

Sau 4 giờ vào cuộc truy xét, đến tối cùng ngày, tại khu vực ngã ba Lý Thái Tổ – Lý Thường Kiệt (phường Hội An, TP Đà Nẵng), lực lượng công an phát hiện một đối tượng có đặc điểm trùng khớp, đang có biểu hiện theo dõi, áp sát hai nữ du khách nước ngoài. Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành áp sát, khống chế, bắt giữ đối tượng.

Bắt giữ nam thanh niên cướp giật tài sản ở Đà Nẵng năm 2026 - Ảnh 2.

Khu vực đối tượng vứt túi xách của nạn nhân sau khi lấy tài sản giá trị

Danh tính đối tượng được xác định là Trần Phôn (SN 2007, trú phường Hóa Châu, TP Huế). Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận vào Hội An xin việc nhưng không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Đối tượng không có nơi ở ổn định, thường ngủ tạm tại các quán cà phê, lợi dụng đêm tối và các tuyến đường vắng để gây án.

Sau khi thực hiện vụ cướp giật tài sản của chị L. vào tối 25-4, đối tượng đến khu vực cánh đồng trống thuộc phường Hội An Tây, lấy tiền và điện thoại rồi vứt lại túi xách. Công an phường đã nhanh chóng tổ chức xác minh, thu hồi túi xách cùng nhiều vật dụng cá nhân trả lại cho bị hại.

Đáng chú ý, qua đấu tranh, đối tượng còn khai nhận vào tối 27-4 đã thực hiện thêm một vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài tại khu vực phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng.

Hiện Công an phường Hội An Tây đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp các đơn vị liên quan để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Người dân TPHCM không còn nỗi lo cướp, cướp giật

Người dân TPHCM không còn nỗi lo cướp, cướp giật

(NLĐO) - Người dân không còn nỗi lo bị cướp, cướp giật khi lưu thông trên đường và loại tội phạm này đã giảm rõ rệt với sự quyết tâm của Công an TPHCM

Không còn lo sợ bị cướp giật khi đến TPHCM

(NLĐO) - Người dân, du khách cảm thấy thoải mái khi đến nơi đông người ở TPHCM, không còn lo sợ bị móc túi, giật điện thoại như trước đây

Công an đang truy tìm 7 đối tượng trong vụ cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp

(NLĐO) - Công an Cần Thơ xác định băng nhóm cướp giật tại Liên Hoa Bảo Tháp hoạt động có tổ chức, gây chen lấn và nhanh tay chiếm đoạt tài sản của du khách.

bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản nam thanh niên Công an TP Đà Nẵng điện thoại iPhone
