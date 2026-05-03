HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Khách đổ về TPHCM dịp lễ, doanh thu du lịch chạm 8.700 tỉ đồng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Ngành du lịch TPHCM tập trung triển khai các hoạt động kích cầu, công bố gần 1.000 sản phẩm, dịch vụ du lịch mới góp phần mang về doanh thu "khủng"

Cuối ngày 3-5, Sở Du lịch TPHCM cho biết từ ngày 25-4 đến hết ngày 3-5 (các dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5), khách quốc tế đến thành phố ước đạt 190.000 lượt; khách nội địa ước đạt 1,5 triệu lượt. Tổng thu du lịch dịp này ước đạt 8.700 tỉ đồng.

TIN LIÊN QUAN

Để chuẩn bị tốt các hoạt động phục vụ khách du lịch và người dân trong dịp hè nói chung, đặc biệt là cao điểm dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ, 30-4, 1-5, Sở Du lịch TP HCM cho biết trong những ngày đầu tháng 4, ngành du lịch thành phố đã tập trung triển khai các hoạt động kích cầu du lịch, công bố gần 1.000 sản phẩm, dịch vụ du lịch mới.

Bên cạnh những chương trình du lịch truyền thống, các doanh nghiệp lữ hành đã chủ động đổi mới sản phẩm theo hướng chuyên đề, gia tăng trải nghiệm văn hóa - lịch sử, kết hợp dịch vụ chất lượng cao và đa dạng phương thức tham quan như đường bộ, đường sông, metro, thể thao, sáng tạo. Các khu du lịch như Suối Tiên, Đầm Sen, Thảo Cầm Viên cũng trở thành điểm đến "trốn nóng" trong kỳ nghỉ lễ…

- Ảnh 2.

Du khách tới Thảo Cầm Viên "trốn nóng" trong kỳ nghỉ lễ

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều doanh nghiệp lữ hành như Saigontourist, Vietravel, BenThanh Tourist, Vietluxtour, Đất Việt Tour, Vina Group, Tugo, Thuận Phong, 4U Tour, Chim Cánh Cụt Travel, BestPrice Travel… đã triển khai nhiều gói kích cầu với mức ưu đãi đến 41%, giá chỉ từ 599.000 đồng/khách. Nhu cầu đi tour trong nước và nước ngoài của du khách cũng tăng mạnh dịp lễ vừa qua.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó tổng giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, cho biết trong kỳ nghỉ lễ từ ngày 24-4 đến 4-5, DN đã tổ chức phục vụ các dòng khách gồm khách quốc tế đến Việt Nam, khách Việt Nam du lịch nước ngoài và du lịch nội địa. Tổng lượng khách phục vụ đạt 12.660 lượt.

Ở mảng đón khách quốc tế, Lữ hành Saigontourist đã phục vụ 4.660 lượt khách đến Việt Nam, trong đó có hai chuyến tàu biển Star Voyager cập cảng Hạ Long và Đà Nẵng trong hai ngày 28 và 29-4, mang theo 1.500 du khách đến từ Trung Quốc, Singapore; tàu Mein Schiff 6 cập cảng Hạ Long ngày 2-5 đưa 2.460 du khách châu Âu, chủ yếu đến từ Đức và Áo.

- Ảnh 3.

Trình diễn diễu hành xe tăng ở Khu du lịch văn hóa Suối Tiên dịp lễ Giỗ Tổ và lễ 30-4

"Khoảng 2.000 du khách Việt lựa chọn các hành trình từ 4-8 ngày, chủ yếu đi theo nhóm gia đình nhiều thế hệ tới 28 tuyến điểm đến được ưa chuộng gồm Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, Thái Lan, Bhutan. Ở thị trường nội địa, công ty phục vụ khoảng 1.700 khách lẻ, tập trung vào 16 tuyến du lịch biển và khám phá các điểm đến trong nước" – bà Thanh Trà nói.

Bà Trần Thị Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị và Công nghệ thông tin, Công ty BenThanh Tourist, cho hay dù chi phí vận chuyển, đặc biệt là giá vé máy bay, có xu hướng gia tăng, các chương trình tour của DN vẫn được giữ ở mức ổn định so với cùng kỳ năm trước, góp phần kích cầu du lịch của khách hàng. BenThanh Tourist ghi nhận sức mua tăng trưởng tích cực, tổng lượt khách phục vụ khoảng 9.500 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Ở thị trường nội địa, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, các điểm đến có khí hậu ôn hòa hoặc biển đảo tiếp tục thu hút du khách. Những hành trình đến miền núi phía Bắc, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang, Phú Quốc… duy trì sức hút ổn định và chủ yếu tập trung ở dòng sản phẩm nghỉ dưỡng ngắn ngày" - bà Linh cho hay.


Tin liên quan

Trong 3 ngày, du lịch Lâm Đồng thu về 768 tỉ đồng

Trong 3 ngày, du lịch Lâm Đồng thu về 768 tỉ đồng

(NLĐO) - Trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026, tỉnh Lâm Đồng đón khoảng 350.000 lượt khách du lịch với doanh thu ước đạt 768 tỉ đồng.

Thách thức rất lớn cho du lịch khi chuyển 90% chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành

(NLĐO) – Nếu trải nghiệm di chuyển từ sân bay Long Thành về trung tâm TPHCM không tốt do ùn tắc, du khách có thể giảm thời gian lưu trú, lựa chọn điểm đến khác

TPHCM bắt đầu tính chuyện khai thác du lịch khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động

(NLĐO) – Từ lịch bay mùa hè 2027 đến hết năm 2030, ACV đề xuất chuyển tiếp toàn bộ các chuyến bay quốc tế còn lại từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Long Thành

khách du lịch TPHCM ngành du lịch Thảo Cầm Viên Suối Tiên dịp lễ 30-4 ngành du lịch tphcm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo