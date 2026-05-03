Kinh tế

Người dân ùn ùn trở lại TPHCM sau lễ, giá vé máy bay từ Hà Nội vào Nam cao ngang dịp Tết

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ tăng vọt, giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM neo cao.

Ngày 3-5, số liệu của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho thấy trong ngày hôm nay có tới 795 chuyến bay đi, đến qua sân bay này, tăng mạnh so với những ngày trước đó. 

Đây là ngày có số lượng chuyến bay qua Tân Sơn Nhất cao nhất trong 2 kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ và dịp lễ 30-4, 1-5. 

Tổng số khách dự kiến lên tới 136.800 lượt, tăng mạnh so với những ngày trước đó. 

Trong đó, số lượng khách đi từ sân bay này hơn 61.700 lượt nhưng lượng khách đến vượt 75.000 lượt – phản ánh nhu cầu trở lại TPHCM và các tỉnh phía Nam trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ tăng cao.

Riêng nhà ga quốc nội, lượng khách tăng vọt trên 46.500 lượt, chia đều cho các nhà ga T1 (hãng Vietjet đang khai thác) và nhà ga T3 (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways khai thác).

Để đáp ứng nhu cầu đi lại qua sân bay tăng cao, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án phục vụ hành khách, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn khai thác trong hai dịp lễ. 

Đồng thời, phối hợp kịp thời với các đơn vị trong công tác triển khai phương án khai thác, cập nhật thông tin chuyến bay đến và đi kịp thời nhằm điều hòa, phân bổ đảm bảo nguồn lực, phục vụ khai thác trong các khung giờ cao điểm.

Giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ neo cao

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, do nhu cầu trở lại TPHCM và các tỉnh phía Nam sau lễ tăng cao, giá vé máy bay chặng Hà Nội – TPHCM hôm nay đang cao ngang dịp Tết.

Khảo sát nhanh vào trưa nay, 3-5, các hãng hàng không đang mở bán nhiều vé máy bay khởi hành trong ngày, từ Hà Nội trở lại TPHCM với giá thấp nhất từ 3,33 triệu đồng/khách. Giá vé phổ biến của các hãng Vietjet, Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways cho chặng này khoảng 3,6-3,7 triệu đồng/khách, cao ngang dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Nếu bay Vietnam Airlines, giá phổ biến khoảng 4 triệu đồng/chặng. 

Theo đó, một gia đình 4 người sẽ phải tốn từ 13,3 đến 16 triệu đồng cho chặng từ Hà Nội vào TPHCM. 

Từ ngày mai (4-5), giá vé máy bay chặng này mới bắt đầu hạ nhiệt còn khoảng 2,5-2,7 triệu đồng/khách.

Hành khách được khuyến cáo nên làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành qua website hoặc ứng dụng của các hãng hàng không hoặc trên VNeID để nhanh chóng hoàn thành thủ tục, giảm thời gian chờ đợi tại sân bay.

Nếu mua bay ngay hôm nay, giá vé máy bay của nhiều hãng cao ngang giá dịp Tết Nguyên đán


Giá vé máy bay dịp lễ tăng từng ngày

Giá vé máy bay dịp lễ tăng từng ngày

Giá vé máy bay dịp 30-4 tăng từng ngày, có chặng vượt 5 triệu đồng

(NLĐO)- Giá vé máy bay nội địa dịp lễ 30-4 và 1-5 tăng trung bình 5-8% so với tuần trước, trong đó nhiều chặng du lịch và đường bay trục ghi nhận mức giá cao.

Thêm hãng bay Việt sắp sở hữu máy bay thân rộng, mở đường bay xuyên lục địa

(NLĐO)- Song song với chiến lược thân rộng, Sun PhuQuoc Airways triển khai nâng cấp nội thất toàn bộ đội máy bay thân hẹp để chuẩn hóa trải nghiệm.

