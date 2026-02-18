Khách du lịch tấp nập đến các điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa du Xuân

Ngày 18-2 (tức mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026), ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết trong những ngày đầu năm mới 2026, Thành nhà Hồ và các điểm du lịch trọng điểm như Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, đền Bà Triệu, Am Tiên - Đền Nưa… đã đón hàng ngàn du khách tới du Xuân, dâng hương, kính lễ cầu may mắn, bình an.
Để du khách tới tham quan, vãn cảnh đầu năm mới được bình an, ban quản lý đã chuẩn bị chu đáo về nhân sự, hướng dẫn viên, bố trí các khu vực sắp lễ… an toàn, trang nghiêm.
Đặc biệt, trong dịp Tết 2026, Thành nhà Hồ và Lam Kinh đã miễn phí vé tham quan cho du khách, trong đó Thành nhà Hồ tới hết ngày 1 Tết, còn làm Kinh kéo dài tới ngày 3 Tết.
Hình ảnh khách du lịch đi du Xuân ở các điểm du lịch nổi tiếng Thanh Hóa:
Lam Kinh là quê hương người Anh hùng dân tộc Lê Lợi, nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi giặc Minh (1418-1428) và cũng là nơi thờ cúng tổ tiên, an nghỉ vĩnh hằng của các Hoàng đế, Hoàng thái hậu vương triều Hậu Lê
Để có thời gian thư thái bên gia đình, người thân, bạn bè, Thành nhà Hồ là một điểm đến lý tưởng trong những chuyến du Xuân đầu năm mới
Bình luận (0)