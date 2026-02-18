HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khách du lịch tấp nập đến các điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa du Xuân

Tuấn Minh

(NLĐO)- Những ngày đầu năm mới 2026, các điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa như Lam Kinh, Thành nhà Hồ, núi Nưa… đón hàng ngàn khách tới du Xuân

Ngày 18-2 (tức mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026), ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết trong những ngày đầu năm mới 2026, Thành nhà Hồ và các điểm du lịch trọng điểm như Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, đền Bà Triệu, Am Tiên - Đền Nưa… đã đón hàng ngàn du khách tới du Xuân, dâng hương, kính lễ cầu may mắn, bình an.

Khách du lịch tấp nập đến các điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa du Xuân - Ảnh 1.

Khách du lịch tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh

Để du khách tới tham quan, vãn cảnh đầu năm mới được bình an, ban quản lý đã chuẩn bị chu đáo về nhân sự, hướng dẫn viên, bố trí các khu vực sắp lễ… an toàn, trang nghiêm.

Đặc biệt, trong dịp Tết 2026, Thành nhà Hồ và Lam Kinh đã miễn phí vé tham quan cho du khách, trong đó Thành nhà Hồ tới hết ngày 1 Tết, còn làm Kinh kéo dài tới ngày 3 Tết.

Hình ảnh khách du lịch đi du Xuân ở các điểm du lịch nổi tiếng Thanh Hóa:

Khách du lịch tấp nập đến các điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa du Xuân - Ảnh 2.

Người dân, du khách vui chơi, check-in trong khu vực sân rồng trước Chính điện Lam Kinh

Khách du lịch tấp nập đến các điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa du Xuân - Ảnh 3.

Trong những ngày đầu năm mới, Lam Kinh luôn là điểm đến của du khách khắp mọi miền

Khách du lịch tấp nập đến các điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa du Xuân - Ảnh 4.
Khách du lịch tấp nập đến các điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa du Xuân - Ảnh 5.
Khách du lịch tấp nập đến các điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa du Xuân - Ảnh 6.

Lam Kinh là quê hương người Anh hùng dân tộc Lê Lợi, nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi giặc Minh (1418-1428) và cũng là nơi thờ cúng tổ tiên, an nghỉ vĩnh hằng của các Hoàng đế, Hoàng thái hậu vương triều Hậu Lê

Khách du lịch tấp nập đến các điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa du Xuân - Ảnh 7.

Điểm du lịch này hàng năm đón tiếp hàng vạn du khách tới tham quan và được xem là điểm du lịch tâm linh quan trọng bậc nhất của Thanh Hóa

Khách du lịch tấp nập đến các điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa du Xuân - Ảnh 8.

Ban quản lý đã tạo một số điểm nhấn để du khách chụp hình, lưu lại những khoảnh khắc đẹp

Khách du lịch tấp nập đến các điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa du Xuân - Ảnh 9.

Thành nhà Hồ - di sản văn hóa thế giới - cũng là một điểm đến thu hút khách du lịch những ngày đầu năm mới

Khách du lịch tấp nập đến các điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa du Xuân - Ảnh 10.
Khách du lịch tấp nập đến các điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa du Xuân - Ảnh 11.

Để có thời gian thư thái bên gia đình, người thân, bạn bè, Thành nhà Hồ là một điểm đến lý tưởng trong những chuyến du Xuân đầu năm mới

Khách du lịch tấp nập đến các điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa du Xuân - Ảnh 12.

Đền Am Tiên trên đỉnh núi Nưa - nơi có huyệt đạo thiêng nhất nước - cũng là nơi du khách ghé thăm để dâng lễ, dâng hương cầu may mắn, bình an. Sáng nay mùng 2 Tết, dù có mưa to nhưng du khách vẫn tấp nập

Khách du lịch tấp nập đến các điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa du Xuân - Ảnh 13.

Trước thềm năm mới, Am Tiên đã được tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo chỉnh trang lại khang trang, sạch đẹp

Khách du lịch tấp nập đến các điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa du Xuân - Ảnh 14.

Đền Am Tiên là nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Bà Triệu chống quân Ngô. Những năm qua, đây là điểm đến hấp dẫn du khách ngày đầu năm mới, đặc biệt là trong ngày mùng 9 Tết sẽ có lễ mở cổng trời cầu quốc thái, dân an.


