Khách du lịch vừa trở về từ Trung Đông: Khi máy bay hạ cánh xuống Nội Bài là nhẹ nhõm ngay!

Đây là thông tin được Công ty du lịch Vietravel cho biết vào cuối ngày 4-3, liên quan đến các đoàn khách trong hành trình du lịch ở Trung Đông.

Cụ thể, sau thời gian bị ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh lịch bay quốc tế do diễn biến địa chính trị tại khu vực Trung Đông, các du khách của Vietravel đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Nội Bài lúc 13 giờ 15 hôm nay, 4-3. Hành khách đi trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates, khởi hành từ Dubai và về đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

"Chuyến bay đánh dấu việc toàn bộ du khách trong các hành trình Trung Đông của Vietravel đã được đưa trở về Việt Nam an toàn sau quá trình điều chỉnh lịch bay quốc tế do những biến động tại khu vực" – đại diện Vietravel nói.

Một du khách đại diện đoàn cho biết: "Khi máy bay hạ cánh xuống Nội Bài hôm nay, chúng tôi thực sự nhẹ nhõm và xúc động. Dù hành trình có thay đổi, nhưng sự hỗ trợ kịp thời và tận tâm của Vietravel đã giúp chúng tôi luôn cảm thấy an tâm hơn".

Đoàn khách du lịch trở về từ Dubai. Nguồn: Vietravel

Trước đó, theo thông tin cập nhật từ các hãng hàng không quốc tế, một số hành trình trung chuyển qua khu vực Trung Đông phải điều chỉnh lịch bay do tác động từ tình hình xung đột và việc hạn chế không phận tại một số khu vực. Ngay khi nhận được thông báo chính thức, Vietravel đã khẩn trương kích hoạt quy trình ứng phó, rà soát toàn bộ các đoàn khách liên quan và triển khai các phương án bảo đảm điều kiện lưu trú, sinh hoạt; hỗ trợ thông tin liên tục cho du khách trong thời gian chờ cập nhật từ hãng vận chuyển.

Trong thời gian tới, Vietravel cho hay sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tại khu vực Trung Đông, làm việc chặt chẽ với các hãng hàng không và đối tác quốc tế để cập nhật các phương án định tuyến và vận hành phù hợp. Công ty cũng chủ động đa dạng hóa các tuyến bay và điểm trung chuyển nhằm giảm thiểu rủi ro vận hành, bảo đảm hành trình của khách hàng luôn được triển khai trong điều kiện an toàn và thuận lợi nhất.

Có 3 đoàn khách tại Dubai với tổng cộng 51 người và 1 đoàn tại Ai Cập gồm 24 người

