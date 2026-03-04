Khách du lịch vừa trở về từ Trung Đông: Khi máy bay hạ cánh xuống Nội Bài là nhẹ nhõm ngay!

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Khách du lịch vừa trở về từ Trung Đông: Khi máy bay hạ cánh xuống Nội Bài là nhẹ nhõm ngay!

Thái Phương

(NLĐO) – Toàn bộ khách du lịch trong các hành trình ở Trung Đông đã trở về Việt Nam an toàn.

Đây là thông tin được Công ty du lịch Vietravel cho biết vào cuối ngày 4-3, liên quan đến các đoàn khách trong hành trình du lịch ở Trung Đông. 

TIN LIÊN QUAN

Cụ thể, sau thời gian bị ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh lịch bay quốc tế do diễn biến địa chính trị tại khu vực Trung Đông, các du khách của Vietravel đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Nội Bài lúc 13 giờ 15 hôm nay, 4-3. Hành khách đi trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates, khởi hành từ Dubai và về đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). 

"Chuyến bay đánh dấu việc toàn bộ du khách trong các hành trình Trung Đông của Vietravel đã được đưa trở về Việt Nam an toàn sau quá trình điều chỉnh lịch bay quốc tế do những biến động tại khu vực" – đại diện Vietravel nói.

Một du khách đại diện đoàn cho biết: "Khi máy bay hạ cánh xuống Nội Bài hôm nay, chúng tôi thực sự nhẹ nhõm và xúc động. Dù hành trình có thay đổi, nhưng sự hỗ trợ kịp thời và tận tâm của Vietravel đã giúp chúng tôi luôn cảm thấy an tâm hơn".

Đoàn khách du lịch trở về từ Dubai. Nguồn: Vietravel

Trước đó, theo thông tin cập nhật từ các hãng hàng không quốc tế, một số hành trình trung chuyển qua khu vực Trung Đông phải điều chỉnh lịch bay do tác động từ tình hình xung đột và việc hạn chế không phận tại một số khu vực. Ngay khi nhận được thông báo chính thức, Vietravel đã khẩn trương kích hoạt quy trình ứng phó, rà soát toàn bộ các đoàn khách liên quan và triển khai các phương án bảo đảm điều kiện lưu trú, sinh hoạt; hỗ trợ thông tin liên tục cho du khách trong thời gian chờ cập nhật từ hãng vận chuyển.

Trong thời gian tới, Vietravel cho hay sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tại khu vực Trung Đông, làm việc chặt chẽ với các hãng hàng không và đối tác quốc tế để cập nhật các phương án định tuyến và vận hành phù hợp. Công ty cũng chủ động đa dạng hóa các tuyến bay và điểm trung chuyển nhằm giảm thiểu rủi ro vận hành, bảo đảm hành trình của khách hàng luôn được triển khai trong điều kiện an toàn và thuận lợi nhất.

- Ảnh 2.

Có 3 đoàn khách tại Dubai với tổng cộng 51 người và 1 đoàn tại Ai Cập gồm 24 người

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Toàn bộ khách du lịch trong các hành trình ở Trung Đông của Vietravel đã trở về Việt Nam an toàn


Tin liên quan

Du lịch, hàng không chủ động ứng phó

Du lịch, hàng không chủ động ứng phó

Chiến sự leo thang tại Trung Đông đang tác động trực tiếp đến hoạt động du lịch và hàng không, buộc nhiều hãng lữ hành Việt Nam phải điều chỉnh kế hoạch

Xung đột Trung Đông leo thang, các công ty du lịch Việt Nam kích hoạt ứng phó khẩn cấp

(NLĐO) – Nhiều công ty du lịch kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp, rà soát toàn bộ các đoàn khách liên quan đến khu vực Trung Đông

Tỉ phú Trần Bá Dương sẽ sản xuất xe du lịch thương hiệu THACO

(NLĐO)- THACO hy sinh doanh thu và lợi nhuận ngắn hạn để tái cấu trúc một cách toàn diện nhằm hình thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành thế hệ mới

khách du lịch Vietravel du khách xung đột Trung Đông chiến sự trung đông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo