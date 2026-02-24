Tỉ phú Trần Bá Dương: Minibus và xe du lịch thương hiệu THACO sẽ ra mắt vào năm 2026 và 2027

Trong thông điệp gửi cán bộ nhân viên đầu năm Bính Ngọ 2026, phát hành ngày 23-2, tỉ phú Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO Group kỳ vọng các lĩnh vực hoạt động đều tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong năm mới.

Theo tỉ phú Trần Bá Dương, năm 2026 là năm thứ tư thực hiện kế hoạch 5 năm (2023 – 2027) theo chiến lược đa ngành. Đây là năm tăng tốc, bứt phá mà sau 3 năm vừa qua, THACO đã kiên định hy sinh doanh thu và lợi nhuận ngắn hạn để tái cấu trúc một cách toàn diện nhằm hình thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành thế hệ mới có đặc tính bổ trợ và tích hợp cao trên nền tảng công nghiệp và số hóa với sản xuất kinh doanh quy mô lớn, hàm lượng công nghệ và kỹ thuật cao, mang tầm khu vực và quốc tế; giữ vị thế hàng đầu trong nước; đạt chỉ tiêu doanh thu hợp nhất THACO xấp xỉ 180.000 tỉ đồng vào năm 2027 và tổng số cán bộ nhân viên hơn 100.000 người.

Tỉ phú Trần Bá Dương nhấn mạnh: THACO hy sinh doanh thu và lợi nhuận ngắn hạn để tái cấu trúc một cách toàn diện nhằm hình thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành thế hệ mới

Theo đó, trong lĩnh vực THACO Auto, dựa trên kinh nghiệm và thành công của xe bus và xe tải mang thương hiệu THACO, THACO auto sẽ giới thiệu và bán dòng sản phẩm Minibus mang thương hiệu THACO vào tháng 6-2026, xe du lịch thương hiệu THACO vào năm 2027. Trong đó chú trọng nghiên cứu phát triển sản phẩm theo yêu cầu riêng biệt của khách hàng và cá nhân hóa. Đẩy mạnh bán hàng xuất khẩu và kinh doanh dịch vụ phụ tùng. Hoạt động bán lẻ tại các Công ty THACO Auto tỉnh thành vận hành bài bản, ổn định, chuyên nghiệp, chuẩn mực và hiệu quả…

Năm 2026, THACO Auto có doanh số trên 96.600 xe và doanh thu 65.500 tỉ đồng

Năm 2026, THACO Auto có doanh số trên 96.600 xe và doanh thu 65.500 tỉ đồng, doanh thu xuất khẩu trên 30,5 triệu USD, tổng số nhân sự 13.000 người; tổng chi phí giải ngân chi đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng. Đến năm 2027, THACO Auto đặt mục tiêu doanh thu 72.000 tỉ đồng.

Còn với Công ty Đại Quang Minh, công ty có vai trò thực hiện đầu tư – xây dựng các dự án hạ tầng giao thông đường bộ, cảng biển, đường sắt gắn với phát triển TOD, khu công nghiệp chuyên ngành, khu đô thị và bất động sản; có đặc tính "Chuyên sâu và tích hợp".

Trong năm 2026, khởi công 42 dự án và hoàn thành 12 dự án đáp ứng yêu cầu về quy mô, chất lượng và tiến độ nhanh nhất. Tiêu biểu là tăng tốc triển khai thi công dự án Metro tuyến Bến Thành – Tham Lương và khởi công các tuyến Bến Thành – Thủ Thiêm, Thủ Thiêm – Sân bay Long Thành, bảo đảm đưa vào khai thác đồng bộ vào năm 2030. Nhận chuyển giao và làm chủ công nghệ cốt lõi về đường sắt (khoan hầm, bê tông đúc sẵn, thi công cầu cạn…); triển khai thi công dự án BOT Cao tốc Dầu Giây – Tân Phú bảo đảm tiến độ bàn giao; khởi công và đưa vào khai thác từng phần các dự án Khu công nghiệp mới tại Chu Lai – TP Đà Nẵng và dự án Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí (786 ha) tại TPHCM, đáp ứng tiến độ theo yêu cầu phát triển tổ hợp công nghiệp đường sắt và cơ khí đa dụng của THACO Industries…

Năm 2026, Thaco dự kiến doanh thu hơn 12.000 tỉ đồng, tổng số nhân sự 1.600 người. Chi phí đầu tư dự kiến giải ngân là hơn 21.000 tỉ đồng nhằm đạt chỉ tiêu doanh thu đề ra trong năm 2027 là 37.000 tỉ đồng.