Tỉ phú Trần Bá Dương: Minibus và xe du lịch thương hiệu THACO sẽ ra mắt vào năm 2026 và 2027

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tỉ phú Trần Bá Dương: Minibus và xe du lịch thương hiệu THACO sẽ ra mắt vào năm 2026 và 2027

Sơn Nhung

(NLĐO)- THACO hy sinh doanh thu và lợi nhuận ngắn hạn để tái cấu trúc một cách toàn diện nhằm hình thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành thế hệ mới

Trong thông điệp gửi cán bộ nhân viên đầu năm Bính Ngọ 2026, phát hành ngày 23-2, tỉ phú Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO Group kỳ vọng các lĩnh vực hoạt động đều tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong năm mới.

Theo tỉ phú Trần Bá Dương, năm 2026 là năm thứ tư thực hiện kế hoạch 5 năm (2023 – 2027) theo chiến lược đa ngành. Đây là năm tăng tốc, bứt phá mà sau 3 năm vừa qua, THACO đã kiên định hy sinh doanh thu và lợi nhuận ngắn hạn để tái cấu trúc một cách toàn diện nhằm hình thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành thế hệ mới có đặc tính bổ trợ và tích hợp cao trên nền tảng công nghiệp và số hóa với sản xuất kinh doanh quy mô lớn, hàm lượng công nghệ và kỹ thuật cao, mang tầm khu vực và quốc tế; giữ vị thế hàng đầu trong nước; đạt chỉ tiêu doanh thu hợp nhất THACO xấp xỉ 180.000 tỉ đồng vào năm 2027 và tổng số cán bộ nhân viên hơn 100.000 người.

Tỉ phú Trần Bá Dương: Minibus và xe du lịch mang thương hiệu THACO sẽ ra mắt 2026 và 2027. - Ảnh 1.

Tỉ phú Trần Bá Dương nhấn mạnh: THACO hy sinh doanh thu và lợi nhuận ngắn hạn để tái cấu trúc một cách toàn diện nhằm hình thành Tập đoàn công nghiệp đa ngành thế hệ mới

Theo đó, trong lĩnh vực THACO Auto, dựa trên kinh nghiệm và thành công của xe bus và xe tải mang thương hiệu THACO, THACO auto sẽ giới thiệu và bán dòng sản phẩm Minibus mang thương hiệu THACO vào tháng 6-2026, xe du lịch thương hiệu THACO vào năm 2027. Trong đó chú trọng nghiên cứu phát triển sản phẩm theo yêu cầu riêng biệt của khách hàng và cá nhân hóa. Đẩy mạnh bán hàng xuất khẩu và kinh doanh dịch vụ phụ tùng. Hoạt động bán lẻ tại các Công ty THACO Auto tỉnh thành vận hành bài bản, ổn định, chuyên nghiệp, chuẩn mực và hiệu quả…

Tỉ phú Trần Bá Dương: Minibus và xe du lịch mang thương hiệu THACO sẽ ra mắt 2026 và 2027. - Ảnh 2.

Năm 2026, THACO Auto có doanh số trên 96.600 xe và doanh thu 65.500 tỉ đồng

Năm 2026, THACO Auto có doanh số trên 96.600 xe và doanh thu 65.500 tỉ đồng, doanh thu xuất khẩu trên 30,5 triệu USD, tổng số nhân sự 13.000 người; tổng chi phí giải ngân chi đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng. Đến năm 2027, THACO Auto đặt mục tiêu doanh thu 72.000 tỉ đồng.

Còn với Công ty Đại Quang Minh, công ty có vai trò thực hiện đầu tư – xây dựng các dự án hạ tầng giao thông đường bộ, cảng biển, đường sắt gắn với phát triển TOD, khu công nghiệp chuyên ngành, khu đô thị và bất động sản; có đặc tính "Chuyên sâu và tích hợp".

Trong năm 2026, khởi công 42 dự án và hoàn thành 12 dự án đáp ứng yêu cầu về quy mô, chất lượng và tiến độ nhanh nhất. Tiêu biểu là tăng tốc triển khai thi công dự án Metro tuyến Bến Thành – Tham Lương và khởi công các tuyến Bến Thành – Thủ Thiêm, Thủ Thiêm – Sân bay Long Thành, bảo đảm đưa vào khai thác đồng bộ vào năm 2030. Nhận chuyển giao và làm chủ công nghệ cốt lõi về đường sắt (khoan hầm, bê tông đúc sẵn, thi công cầu cạn…); triển khai thi công dự án BOT Cao tốc Dầu Giây – Tân Phú bảo đảm tiến độ bàn giao; khởi công và đưa vào khai thác từng phần các dự án Khu công nghiệp mới tại Chu Lai – TP Đà Nẵng và dự án Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí (786 ha) tại TPHCM, đáp ứng tiến độ theo yêu cầu phát triển tổ hợp công nghiệp đường sắt và cơ khí đa dụng của THACO Industries…

Năm 2026, Thaco dự kiến doanh thu hơn 12.000 tỉ đồng, tổng số nhân sự 1.600 người. Chi phí đầu tư dự kiến giải ngân là hơn 21.000 tỉ đồng nhằm đạt chỉ tiêu doanh thu đề ra trong năm 2027 là 37.000 tỉ đồng.

Tin liên quan

THACO của tỉ phú Trần Bá Dương phấn đấu nộp ngân sách 27.000 tỉ đồng năm 2026

THACO của tỉ phú Trần Bá Dương phấn đấu nộp ngân sách 27.000 tỉ đồng năm 2026

(NLĐO) - Năm 2026, THACO đặt mục tiêu đóng góp ngân sách hơn 27.000 tỉ đồng, trong đó tại Đà Nẵng phấn đấu đạt hơn 21.000 tỉ đồng.

Tỉ phú Trần Bá Dương viết tâm thư sau khi nhiều lãnh đạo cao cấp của Thaco xin nghỉ

(NLĐO)- Ông Trần Bá Dương cho rằng tái cấu trúc theo hướng tinh gọn và sắp xếp lại nhân sự là tất yếu, phù hợp với xu thế của thời đại

Tỉ phú Trần Bá Dương trải lòng về dự án tâm huyết 7.200 tỉ ở Quảng Nam

(NLĐO) – Tỉ phú Trần Bá Dương nói làm dự án luồng Cửa Lở không đặt vấn đề lợi nhuận, nếu làm xong thì xem như ông hoàn thành sứ mệnh đầu tư tại Chu Lai.

sản xuất kinh doanh đặt mục tiêu THACO AUTO Thaco Group tỉ phú Trần Bá Dương Sala
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo