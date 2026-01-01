HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh Tiêu điểm

Khách xông đất đầu năm, TPHCM khởi đầu mục tiêu đón 61 triệu lượt khách du lịch

Thái Phương, Ảnh, clip: Lam Giang

(NLĐO) – Sáng 1-1, Sở Du lịch TPHCM tổ chức "Lễ đón đoàn khách du lịch đến TPHCM đầu năm 2026" tại khu vực ga đến quốc tế, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất

Đây là hoạt động mở màn cho một năm mới của ngành du lịch thành phố, gửi gắm thông điệp cởi mở, trẻ trung và tràn đầy năng lượng của TPHCM.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cùng lãnh đạo Sở Du lịch, hiệp hội, doanh nghiệp du lịch, hãng hàng không tham dự sự kiện.

Hai chuyến bay xông đất trong ngày đầu năm là VN30 (Vietnam Airlines) từ Đức đến TPHCM và chuyến bay QR974 từ Qatar Airways từ Qatar đến TPHCM.

- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cùng đại diện lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM tại sự kiện

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng tặng quà cho những khách quốc tế đầu tiên sáng 1-1

Hành khách trên các chuyến bay khi vừa bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất đã được thưởng thức trà đạo, bánh mứt ngày Tết, xem ông đồ viết thư pháp, nặn tò he… trong không khí Tết cổ truyền. Ngoài ra, hành khách may mắn trên mỗi chuyến bay sẽ được lãnh đạo TPHCM trực tiếp trao vòng hoa cùng quà tặng trước khi bắt đầu hành trình khám phá Việt Nam.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho biết lễ đón đoàn khách du lịch đến thành phố đầu năm 2026 không chỉ là hoạt động chào mừng những vị khách xông đất đầu tiên, còn khởi đầu cho một năm du lịch Việt Nam bùng nổ và thành công.

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

Những vị khách quốc tế đầu tiên tới TPHCM năm 2026

"Với vị thế của một siêu đô thị năng động, trẻ trung và giàu bản sắc, TPHCM cam kết không ngừng nâng cao chất lượng điểm đến, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, thân thiện và sáng tạo. Tôi kỳ vọng mỗi du khách khi đặt chân đến thành phố sẽ cảm nhận được sự giao hòa giữa giá trị văn hóa truyền thống và nhịp sống đô thị hiện đại; từ đó lan tỏa những trải nghiệm tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch của thành phố và cả nước trong năm 2026".

- Ảnh 4.

Năm 2026, TPHCM đặt mục tiêu đón 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu khách nội địa, tổng doanh thu du lịch khoảng 330.000 tỉ đồng.

Kết thúc năm 2025, lượng khách quốc tế tới thành phố ước đạt khoảng 8,56 triệu lượt, khách du lịch nội địa đạt khoảng 45,6 triệu lượt, tổng thu từ du lịch ước đạt 279.000 tỉ đồng.


