Thời sự

Khai báo không trung thực về ngoại tệ, vàng khi xuất nhập cảnh bị xử phạt như thế nào?

Minh Chiến

(NLĐO)- Theo quy định mới, xử phạt đến 50 triệu đồng đối với người xuất cảnh không khai/khai sai số tiền mặt, vàng mang theo vượt mức quy định.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 169 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, trong đó tăng mức xử phạt đối với hành vi không khai báo hoặc khai sai khi mang ngoại tệ, tiền mặt, vàng, đá quý qua cửa khẩu.

Khai báo không trung thực về ngoại tệ, vàng khi xuất nhập cảnh bị xử phạt như thế nào? - Ảnh 1.

Phạt đến 50 triệu đồng đối với người xuất cảnh không khai/khai sai số tiền mặt, vàng mang theo vượt mức quy định (Ảnh minh hoạ: VGP)

Theo nghị định, người xuất cảnh bằng hộ chiếu, giấy thông hành hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu mà không khai hoặc khai sai số ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, vàng mang theo vượt mức quy định sẽ bị xử phạt theo giá trị tang vật vi phạm.

Cụ thể, trường hợp tang vật có giá trị tương đương từ 5 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng bị phạt từ 1-3 triệu đồng. Mức phạt tăng lên 5-15 triệu đồng nếu tang vật trị giá từ 30 triệu đồng đến dưới 70 triệu đồng; từ 15-25 triệu đồng nếu trị giá từ 70 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng.

Đáng chú ý, trường hợp mang vượt mức quy định với tang vật từ 100 triệu đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt từ 30-50 triệu đồng.

Đối với người nhập cảnh không khai hoặc khai sai số ngoại tệ, tiền mặt, vàng mang theo vượt mức quy định, mức xử phạt thấp hơn so với chiều xuất cảnh. Theo đó, người vi phạm bị phạt từ 1-2 triệu đồng nếu tang vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng; từ 5-10 triệu đồng nếu trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng; và từ 10-20 triệu đồng nếu tang vật từ 100 triệu đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị định cũng quy định xử phạt đối với trường hợp khai nhiều hơn số thực tế mang theo khi nhập cảnh. Cụ thể, người khai vượt thực tế từ 5 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng bị phạt 2-5 triệu đồng; từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng bị phạt 5-15 triệu đồng; từ 100 triệu đồng trở lên bị phạt 15-25 triệu đồng.

Ngoài ra, người xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành mang theo ngoại tệ thuộc loại tiền không được phép mang theo mà không khai hoặc khai sai cũng bị xử phạt nặng. Mức phạt từ 5-10 triệu đồng áp dụng với tang vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng; từ 10-30 triệu đồng đối với tang vật từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng; và từ 30-50 triệu đồng nếu tang vật từ 100 triệu đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với hành vi không khai hoặc khai sai kim loại quý khác, đá quý, công cụ chuyển nhượng thuộc diện phải khai hải quan khi xuất nhập cảnh, mức phạt cao nhất cũng lên tới 50 triệu đồng.

Cụ thể, người vi phạm bị phạt từ 1-3 triệu đồng nếu tang vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng; từ 5-15 triệu đồng đối với tang vật từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng; từ 15-30 triệu đồng nếu trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng; và từ 30-50 triệu đồng nếu tang vật từ 100 triệu đồng trở lên mà chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo nghị định, trị giá tang vật vi phạm được xác định sau khi đã trừ phần ngoại tệ, tiền mặt, vàng, đá quý hoặc công cụ chuyển nhượng không phải khai hải quan theo quy định pháp luật.

Nghị định số 169 có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Thông tư số 15/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định mỗi cá nhân khi xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt hơn 5.000 USD (hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương) hoặc 15 triệu đồng đối với đồng Việt Nam phải khai báo hải quan cửa khẩu.

Thông tư số 11/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g trở lên phải khai báo với cơ quan hải quan.

(NLĐO) – Nhiều tiệm vàng, điểm thu đổi ngoại tệ tại TP HCM và cả trên các "chợ mạng" những ngày qua gần như mua vào chứ không bán ra.

Mua bán ngoại tệ và vàng giả, 1 tiệm vàng bị phạt nặng

(NLĐO) - Ngoài xử phạt hành chính 235 triệu đồng, cơ quan chức năng còn tịch thu ngoại tệ và các sản phẩm kim loại màu vàng khắc tên thương hiệu Gucci, Chanel

Ngân hàng Nhà nước: Có đối tượng mua ngoại tệ tiền mặt để trục lợi

(NLĐO) - Những ngày qua, giá USD trên thị trường không chính thức có dấu hiệu tăng và xuất hiện chênh lệch tỉ giá giao dịch trong hệ thống ngân hàng.

