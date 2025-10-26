HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Ngân hàng Nhà nước: Có đối tượng mua ngoại tệ tiền mặt để trục lợi

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Những ngày qua, giá USD trên thị trường không chính thức có dấu hiệu tăng và xuất hiện chênh lệch tỉ giá giao dịch trong hệ thống ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 vừa có văn bản gửi các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối trên địa bàn TP HCM và Đồng Nai, về tăng cường công tác quản lý ngoại hối. 

Theo cơ quan này, thời gian gần đây, trước diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, tỉ giá giữa đồng Việt Nam với USD Mỹ trên thị trường không chính thức có dấu hiệu tăng và xuất hiện sự chênh lệch với tỉ giá giao dịch trong hệ thống ngân hàng.

Ngoài ra, còn có hiện tượng một số đối tượng lợi dụng việc mua ngoại tệ tiền mặt cho các mục đích như đi du lịch, công tác... tại các ngân hàng thương mại và bán ra bên ngoài để trục lợi từ sự chênh lệch tỉ giá giữa thị trường chính thức và thị trường tự do.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, bảo đảm thị trường ngoại hối hoạt động ổn định, hạn chế tối đa rủi ro cho hoạt động hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 đề nghị các ngân hàng thương mại trên địa bàn chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định pháp luật về quản lý ngoại hối, về mua bán ngoại tệ và chuyển tiền một chiều xuyên biên giới; về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Có hiện tượng mua ngoại tệ đi du lịch, công tác rồi bán hưởng chênh lệch khi giá USD tự do tăng cao - Ảnh 1.

Giá USD tự do đang cao hơn trong ngân hàng thương mại khoảng 1.300 đồng

Khi thực hiện các giao dịch ngoại hối cho khách hàng, ngân hàng thương mại có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, lưu giữ các giấy tờ và chứng từ phù hợp với các giao dịch thực tế để bảo đảm việc cung ứng các dịch vụ ngoại hối được thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định pháp luật.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ và giám sát khi thực hiện các giao dịch ngoại hối cho khách hàng.

Các hành vi vi phạm về hoạt động ngoại hổi sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 143/2021/NĐ-CP).

Cũng liên quan đến tăng cường chịu trách nhiệm trong hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng có văn bản gửi các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh ngoại hối.

Cụ thể, cơ quan quản lý yêu cầu các ngân hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm cung ứng dịch vụ ngoại hối đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật.

"Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiện vi phạm quy định pháp luật, kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an; Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam …) để có biện pháp xử lý theo quy định" – văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu rõ.

Chiều 26-10, giá USD trên thị trường tự do được một số điểm giao dịch thông báo ở mức 27.550 đồng/USD mua vào, 27.700 đồng/USD bán ra, chững lại sau nhiều ngày tăng liên tục.

Trong khi đó, giá USD ở các ngân hàng thương mại hiện tại được giao dịch quanh 26.112 đồng/USD mua vào, 26.352 đồng/USD bán ra, không thay đổi trong nhiều ngày qua.

Nếu so với hồi đầu tháng 10, giá USD trong ngân hàng giảm khoảng 94 đồng; trong khi đó giá USD trên thị trường tự do lại tăng rất mạnh 1.100 đồng.

Diễn biến này khiến chênh lệch giữa tỉ giá USD/VND trên thị trường chính thức và không chính thức giãn rộng, lên khoảng 1.300 đồng - là mức chênh lệch rất cao trong thời gian qua.


Giá USD tự do thế nào sau khi Ngân hàng Nhà nước đề nghị 3 bộ phối hợp quản lý?

Giá USD tự do thế nào sau khi Ngân hàng Nhà nước đề nghị 3 bộ phối hợp quản lý?

(NLĐO) – Giá USD tự do chững lại sau khi Ngân hàng Nhà nước có văn bản đề nghị Bộ Công an thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động ngoại hối.

Chiều 22-10, giá USD tự do gây bất ngờ

(NLĐO) – Giá USD trên thị trường tự do vượt qua mốc 27.000 đồng, cao hơn đáng kể so với giá tại các ngân hàng thương mại.

Giá USD tại các ngân hàng giảm rất mạnh

(NLĐO) – So với mốc đỉnh hơn 1 tháng trước, giá USD tại các ngân hàng bất ngờ giảm hơn 100 đồng, rớt còn 26.435 đồng/USD.

