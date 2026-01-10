HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Nhiều điểm thu đổi ngoại tệ ở TPHCM "án binh bất động" trước giờ G

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Nhiều tiệm vàng, điểm thu đổi ngoại tệ tại TP HCM và cả trên các "chợ mạng" những ngày qua gần như mua vào chứ không bán ra.

Ngày 10-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm ở mức 25.131 đồng/USD, tăng nhẹ 4 đồng so với hôm trước. 

Giá USD trên thị trường tự do giảm khá mạnh

Tại các ngân hàng thương mại lớn như Vietcombank, Agribank, giá USD được niêm yết quanh mức 26.087 đồng/USD mua vào và 26.387 đồng/USD bán ra, cũng tăng 4 đồng/USD. Biến động này được đánh giá là không lớn và nằm trong biên độ điều hành quen thuộc của cơ quan quản lý.

Trái ngược với diễn biến tại ngân hàng, giá USD trên thị trường tự do lại giảm khá mạnh. Một số điểm thu đổi ngoại tệ báo giá mua vào khoảng 26.850 đồng/USD, bán ra 26.980 đồng/USD, thấp hơn khoảng 60 đồng mỗi USD so với hôm qua. 

Đáng chú ý, mức chênh lệch giữa giá USD tự do và ngân hàng hiện chỉ còn chưa tới 600 đồng/USD, giảm rất sâu so với giai đoạn cao điểm tháng 11-2025, khi mức chênh lệch có lúc vượt 1.500 đồng/USD.

TPHCM ghi nhận Tình trạng thu đổi ngọai tệ án binh bất động trên thị trường - Ảnh 1.

Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân chỉ đổi ngoại tệ ở những nơi được cấp phép, tránh bị phạt

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, giá USD "hạ nhiệt" diễn ra trong bối cảnh Nghị định 340/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng sắp có hiệu lực từ ngày 9-2-2026. 

Nghị định quy định mức phạt rất nặng đối với hành vi mua bán ngoại tệ trái phép, vốn lâu nay được gọi là giao dịch trên "chợ đen".

Chỉ thu mua USD, không bán

Giao dịch mua bán ngoại tệ trái phép dưới 1.000 USD sẽ bị phạt cảnh cáo.

Trường hợp giao dịch từ 1.000 USD đến dưới 10.000 USD, mức phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng; từ 10.000 USD đến dưới 100.000 USD, phạt 20 – 30 triệu đồng và từ 100.000 USD trở lên, mức phạt lên tới 80 – 100 triệu đồng.

Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị tịch thu ngoại tệ hoặc tiền đồng liên quan đến giao dịch.

Nhiều tiệm vàng, điểm thu đổi ngoại tệ tại TPHCM và cả trên các "chợ mạng" những ngày qua gần như rơi vào trạng thái "án binh bất động". 

Trong vai người có nhu cầu mua USD, phóng viên liên hệ một điểm thu đổi ngoại tệ tại TPHCM thì được báo giá mua vào 26.770 đồng/USD. 

Nhân viên cho biết hiện chỉ thu mua USD, không giao dịch bán, khác hẳn vài ngày trước khi việc mua – bán vẫn diễn ra khá bình thường. 

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận trên các nền tảng mạng xã hội. Một số đầu mối chuyên thu đổi ngoại tệ chỉ báo giá thu mua quanh mức 26.550 – 26.700 đồng/USD, đồng thời khẳng định "chỉ mua vào, không bán ra". "Bên em hiện chỉ thu mua USD và ngoại tệ các loại, chưa bán ra cho khách" – một đầu mối thu đổi ngoại tệ tại TPHCM trả lời qua tin nhắn Zalo.

Giới phân tích cho rằng khi Nghị định 340/2025 có hiệu lực, hoạt động mua bán ngoại tệ trên thị trường tự do sẽ thu hẹp đáng kể. Nếu còn tồn tại cũng sẽ diễn ra kín đáo hơn do rủi ro pháp lý rất lớn.

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, khuyến cáo người dân khi có nhu cầu mua, bán ngoại tệ tiền mặt cần giao dịch theo quy định tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối; hoặc tại các đại lý đổi ngoại tệ của các tổ chức kinh tế đã được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ.

Các đại lý đổi ngoại tệ đều có bảng hiệu "được phép thu đổi ngoại tệ" của tổ chức tín dụng ủy quyền và tên đại lý đổi ngoại tệ tại quầy thu đổi. Cá nhân không mua bán ngoại tệ tự do trái quy định pháp luật và tiềm ẩn rủi ro.

Tuy nhiên, các đại lý đổi ngoại tệ chỉ được dùng VND mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân và không được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân lấy VND (trừ các đại lý đổi ngoại tệ được phép thoái hối đặt tại khu cách ly ở các cửa khẩu quốc tế được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân mang hộ chiếu nước ngoài khi xuất cảnh theo quy định).


