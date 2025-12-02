Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại TPHCM

Sáng 2-12, Trường Cán bộ Thanh tra (thuộc Thanh tra Chính phủ) phối hợp với Sở Nội vụ TPHCM tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo khóa 13, năm 2025.

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra, cho biết từ ngày 1-7-2025, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp dẫn đến nhiều sự thay đổi về thể chế, tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Cạnh đó đặt ra nhiều khó khăn, thách thức bởi nhân lực ít, khối lượng công việc nhiều.

"Quá trình thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh mới đặt ra nhiều thách thức đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đây là một trong những vấn đề rất nóng, được Đảng và Nhà nước rất quan tâm" - TS Nguyễn Huy Hoàng nói.

Theo TS Nguyễn Huy Hoàng, từ ngày 1-7-2025 đến nay, Trường Cán bộ Thanh tra đã tổ chức được 13 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ở các địa phương trên cả nước. Trong đó có nhiều địa phương triển khai rất nhanh chóng, khẩn trương.

TS Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra, phát biểu khai mạc

Tại TPHCM, lãnh đạo Thành ủy - UBND TPHCM rất quan tâm đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó, lãnh đạo TPHCM đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức các khóa bồi dưỡng về công tác này. Đây là khóa bồi dưỡng thứ 4 được tổ chức tại TPHCM và còn thêm 4 khóa bồi dưỡng nữa sẽ được tiếp tục tổ chức trong thời gian tới.

Cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng

TS Nguyễn Huy Hoàng khẳng định khóa bồi dưỡng được tổ chức gắn với thực tiễn, hướng tới cầm tay chỉ việc cho người học.

Khóa bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày 2 và 3-12. Tại đây, người học sẽ được nghe các chuyên đề về Thẩm quyền, trách nhiệm của chính quyền địa phương 2 cấp trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy trình, kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh...