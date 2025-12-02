Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại TPHCM

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - TS Nguyễn Huy Hoàng khẳng định khóa bồi dưỡng được tổ chức gắn với thực tiễn, hướng tới cầm tay chỉ việc cho người học

Sáng 2-12, Trường Cán bộ Thanh tra (thuộc Thanh tra Chính phủ) phối hợp với Sở Nội vụ TPHCM tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo khóa 13, năm 2025.

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại TPHCM - Ảnh 1.

Trường Cán bộ Thanh tra phối hợp với Sở Nội vụ TPHCM tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra, cho biết từ ngày 1-7-2025, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp dẫn đến nhiều sự thay đổi về thể chế, tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Cạnh đó đặt ra nhiều khó khăn, thách thức bởi nhân lực ít, khối lượng công việc nhiều.

TIN LIÊN QUAN

"Quá trình thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh mới đặt ra nhiều thách thức đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đây là một trong những vấn đề rất nóng, được Đảng và Nhà nước rất quan tâm" - TS Nguyễn Huy Hoàng nói.

Theo TS Nguyễn Huy Hoàng, từ ngày 1-7-2025 đến nay, Trường Cán bộ Thanh tra đã tổ chức được 13 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ở các địa phương trên cả nước. Trong đó có nhiều địa phương triển khai rất nhanh chóng, khẩn trương.

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại TPHCM - Ảnh 2.

TS Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra, phát biểu khai mạc

Tại TPHCM, lãnh đạo Thành ủy - UBND TPHCM rất quan tâm đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó, lãnh đạo TPHCM đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức các khóa bồi dưỡng về công tác này. Đây là khóa bồi dưỡng thứ 4 được tổ chức tại TPHCM và còn thêm 4 khóa bồi dưỡng nữa sẽ được tiếp tục tổ chức trong thời gian tới.

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại TPHCM - Ảnh 3.

Cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng

TS Nguyễn Huy Hoàng khẳng định khóa bồi dưỡng được tổ chức gắn với thực tiễn, hướng tới cầm tay chỉ việc cho người học.

Khóa bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày 2 và 3-12. Tại đây, người học sẽ được nghe các chuyên đề về Thẩm quyền, trách nhiệm của chính quyền địa phương 2 cấp trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy trình, kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh...

Tin liên quan

Thanh tra Chính phủ nêu loạt vi phạm tại dự án khu du lịch Tràng An, Ninh Bình

Thanh tra Chính phủ nêu loạt vi phạm tại dự án khu du lịch Tràng An, Ninh Bình

(NLĐO)- Kết luận của Thanh tra Chính phủ đã nêu loạt vi phạm tại dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái Tràng An (tỉnh Ninh Bình).

Đồng Nai yêu cầu xử lý sai phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ

(NLĐO)-Liên quan các sai phạm tại dự án cù lao Tân Vạn theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, tỉnh Đồng Nai yêu cầu xử lý cá nhân, tập thể

Mỗi cuộc thanh tra phải hướng tới mục tiêu kép

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị Thanh tra TPHCM tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, kỷ luật và trách nhiệm

tố cáo khiếu nại bồi dưỡng TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo