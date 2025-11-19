Mỗi cuộc thanh tra phải hướng tới mục tiêu kép

Sáng 19-11, Thanh tra TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23.11.1945 - 23.11.2025) và 50 năm ngày truyền thống Thanh tra TPHCM (11.1975 - 11.2025). Đến dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được.

Thực hiện hơn 5.000 cuộc thanh tra, kiểm tra

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Duy Hiền, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra TPHCM, nhấn mạnh những kết quả đạt được của Thanh tra 3 địa phương trước sắp xếp là nền tảng vững chắc, tạo tiền đề và động lực cho sự hình thành, phát triển của cơ quan Thanh tra TPHCM hiện nay.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trao Huân chương lao động Hạng I của Chủ tịch nước cho Thanh tra TPHCM

Trong 50 năm qua, toàn ngành Thanh tra 3 địa phương đã thực hiện hơn 5.000 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với hàng ngàn tổ chức, đơn vị. Qua công tác thanh tra đã phát hiện, kết luận và kiến nghị xử lý nhiều sai phạm trên nhiều lĩnh vực được dư luận đang quan tâm. Các kết luận và kiến nghị xử lý đảm bảo đúng quy định pháp luật, chặt chẽ, rõ ràng, có tính khả thi; tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản sai phạm phát hiện qua thanh tra đạt kết quả cao.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, giúp UBND cấp tỉnh có những chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời về cơ chế chính sách, nhằm góp phần ổn định chính trị, kinh tế - xã hội.

Ông Bùi Duy Hiền, Phó Chánh Thanh tra TPHCM, cho biết qua công tác thanh tra đã phát hiện, kết luận và kiến nghị xử lý nhiều sai phạm

Bên cạnh đó, qua thanh tra còn phát hiện những quy định chưa phù hợp với yêu cầu thực tế khách quan để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, khắc phục kịp thời. Điều này có ý nghĩa tích cực trong việc củng cố trật tự, kỷ cương hành chính, hoàn thiện thể chế pháp luật và cơ chế quản lý của Nhà nước.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thanh tra 3 địa phương luôn kịp thời tham mưu việc triển khai các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của cơ quan Trung ương. Cùng với đó, tăng cường thanh tra đối với các lĩnh vực dễ phát sinh hành vi tiêu cực, lãng phí; chú trọng công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và chú trọng kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tham nhũng theo quy định.

Trong nhiều năm liền, TPHCM đã được Thanh tra Chính phủ đánh giá xếp hạng trong nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước về thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phòng ngừa tham nhũng ngay từ trong nội bộ cơ quan Thanh tra

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh ngành Thanh tra phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Văn Được đề nghị Thanh tra TPHCM tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, kỷ luật và trách nhiệm; nâng cao kỷ luật, kỷ cương; người đứng đầu phải gương mẫu; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong hiệu quả công việc.

Ông Nguyễn Văn Được đề nghị Thanh tra TPHCM nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đổi mới tư duy và phương thức hoạt động của Thanh tra TPHCM theo hướng chuyển trọng tâm việc xử lý vi phạm sang phòng ngừa từ sớm, từ xa. Kết hợp giữa thanh tra hành chính với thanh tra chuyên đề; chủ động phát hiện và xử lý vi phạm nghiêm minh, không có vùng cấm.

"Mỗi cuộc thanh tra phải hướng tới mục tiêu kép. Đó là phát hiện sớm sai phạm để bảo vệ tài sản công; đồng thời tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân" - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được quán triệt.

Ông Nguyễn Văn Được đề nghị Thanh tra TPHCM nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ông nhấn mạnh cán bộ làm công tác này cần có chuyên môn vững, có tính kiên trì, trung thực, công tâm, khách quan và có tinh thần trách nhiệm cao. Phải biết cảm thông, chia sẻ, kiên nhẫn lắng nghe ý kiến và giải thích cho người dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thông qua dịch vụ công trực tuyến và nghiên cứu mô hình tiếp công dân trực tuyến.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trao cờ truyền thống của UBND TPHCM cho Thanh tra thành phố

Thanh tra TPHCM nỗ lực tham mưu cho thành phố nhằm xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn của thành phố.

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và coi đây là nhiệm vụ hàng đầu.

Ngành Thanh tra cần đóng vai trò nòng cốt, tiên phong trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí. Trong đó, chú trọng kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tham nhũng ngay từ trong nội bộ của cơ quan Thanh tra; tăng cường các biện pháp ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thờ ơ, vô cảm, trì hoãn công việc, đảm bảo mục tiêu "không thể, không dám tham nhũng" theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh nội dung quan trọng, đó là xây dựng đội ngũ cán bộ Thanh tra chuyên nghiệp, đạo đức, vừa hồng, vừa chuyên; sắp xếp, bố trí bộ máy đúng người, đúng việc.