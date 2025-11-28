HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thanh tra Chính phủ thanh tra việc quản lý vốn và tài sản nhà nước tại TKV

Minh Chiến

(NLĐO)- Thanh tra Chính phủ đã công bố Quyết định thanh tra tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Theo thông tin từ Thanh tra Chính phủ (TTCP), ngày 27-11, cơ quan này đã công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Thanh tra Chính phủ thanh tra việc quản lý vốn và tài sản nhà nước tại TKV - Ảnh 1.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra. Ảnh: TTCP

Theo quyết định được công bố, TTCP sẽ thanh tra việc quản lý vốn và tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1-1-2020 đến 31-12-2024, khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra.

Thời hạn thanh tra là 60 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra, trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật. Đoàn Thanh tra gồm 24 thành viên do ông Lê Quốc Đạt, Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI), làm Trưởng đoàn.

Sau khi quyết định được công bố, ông Dương Quốc Huy, Phó Tổng TTCP, cho biết cuộc thanh tra được thực hiện theo Kế hoạch thanh tra năm 2025 của TTCP.

Với vai trò là trụ cột năng lượng quốc gia, TKV đang quản lý khối lượng tài sản rất lớn của Nhà nước, Phó Tổng TTCP Dương Quốc Huy cho hay hoạt động thanh tra lần này là bước thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo kế hoạch, nhằm xem xét và đánh giá lại bức tranh tổng thể về công tác quản lý vốn, tài sản tại đơn vị.

Theo ông Dương Quốc Huy, thông qua việc rà soát này, Đoàn thanh tra không chỉ đánh giá sự tuân thủ pháp luật mà quan trọng hơn là phát hiện những "điểm nghẽn" trong cơ chế quản lý. Đây sẽ là cơ sở thực tiễn để TTCP kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tập đoàn tối ưu hóa nguồn lực và hoạt động hiệu quả.

Phó Tổng TTCP yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ với thái độ làm việc nghiêm túc, chuẩn mực nhưng cũng cần sự cầu thị và lắng nghe. Các thành viên trong đoàn cần bám sát nội dung quyết định và kế hoạch đã được phê duyệt, đánh giá vấn đề dựa trên bối cảnh thực tế và các quy định pháp luật hiện hành một cách thấu đáo.

Đặc biệt, quá trình làm việc phải được sắp xếp khoa học, gọn gàng, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Đoàn Thanh tra thực hiện quy định về chế độ báo cáo kết quả theo định kỳ. Thành viên Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm Quy chế phát ngôn và bảo mật thông tin.

Phó Tổng TTCP Dương Quốc Huy đề nghị lãnh đạo Bộ Tài chính và TKV quan tâm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra.

Việc cung cấp hồ sơ, tài liệu kịp thời và những giải trình cụ thể từ phía các đơn vị sẽ là cơ sở quan trọng để Đoàn thanh tra có những kết luận chính xác, khách quan và đưa ra những kiến nghị xác đáng, thiết thực nhất cho sự phát triển của đơn vị.

Ông Hồ Công Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước (Bộ Tài chính) khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong thời gian Đoàn thanh tra triển khai thực hiện.

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc TKV, cũng nêu rõ các đơn vị thuộc TKV sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để phối hợp với Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ trong quá trình thanh tra.

sản xuất kinh doanh tài sản nhà nước doanh nghiệp nhà nước TKV Thanh tra Chính phủ Bộ Tài chính
