Khai mạc chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên”, tôn vinh 80 năm An ninh nhân dân

Tối 29-4, tại sân khấu Công viên APEC (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng khai mạc chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại lễ khai mạc chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Đà Nẵng

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, lập nhiều chiến công quan trọng, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ chế độ và cuộc sống bình yên của nhân dân.

"Tổng quát chuỗi sự kiện lan tỏa thông điệp xuyên suốt là cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng An ninh nhân dân sẽ chung sức đồng lòng, cùng với sự ủng hộ, đồng hành, giúp đỡ của Nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, viết tiếp trang sử vàng vẻ vang trong kỷ nguyên mới của đất nước" - Thượng tướng Phạm Thế Tùng cho biết.

Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 29-4 đến 3-5, với điểm nhấn là triển lãm "80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn bình yên" và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tổ quốc bình yên".

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, thực hiện nghi thức đánh trống khai hội

Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cùng người dân trải nghiệm triển lãm các chiến công của lực lượng an ninh nhân dân trong quá trình hình thành, phát triển

CLIP: Đại biểu trải nghiệm các phân khu triển lãm về sự phát triển, hình thành của lực lượng an ninh nhân dân trong 80 năm qua

Đáng chú ý, khu trưng bày triển lãm được tổ chức quy mô, kết hợp tư liệu, hiện vật và công nghệ hiện đại, tái hiện hành trình 80 năm của lực lượng An ninh nhân dân theo dòng chảy Quá khứ – Hiện tại – Tương lai. Nội dung triển lãm được chia thành nhiều phân khu, từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; những chiến công lịch sử trong kháng chiến; thế trận lòng dân; đến quá trình đổi mới, hội nhập và xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bên cạnh đó, các không gian trải nghiệm tương tác như mô phỏng phá án, cảnh báo lừa đảo công nghệ cao, trải nghiệm thực tế ảo, trưng bày thiết bị hiện đại… tạo điều kiện để người dân tiếp cận trực quan hơn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời nâng cao kỹ năng phòng, chống tội phạm.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình Gala nghệ thuật "Tổ quốc bình yên" sẽ diễn ra vào tối 2-5, với các tiết mục chính luận nghệ thuật, tái hiện chặng đường lịch sử và những chiến công thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân.

Chương trình được dàn dựng công phu với các phần như trống hội mở màn, diễu hành văn hóa, ca vũ kịch, trình diễn tình huống nghiệp vụ và nghi thức truyền lửa giữa các thế hệ.

Thông điệp xuyên suốt của chuỗi sự kiện là sự khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và hy sinh thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân; đồng thời lan tỏa tinh thần toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.