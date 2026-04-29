Khai mạc chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên”, tôn vinh 80 năm An ninh nhân dân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Khai mạc chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên”, tôn vinh 80 năm An ninh nhân dân

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Bộ Công an khai mạc chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng, loạt hoạt động quy mô lớn kỷ niệm 80 năm truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Tối 29-4, tại sân khấu Công viên APEC (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng khai mạc chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Khai mạc chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên”, tôn vinh 80 năm An ninh nhân dân - Ảnh 1.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại lễ khai mạc chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Đà Nẵng

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, lập nhiều chiến công quan trọng, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ chế độ và cuộc sống bình yên của nhân dân.

"Tổng quát chuỗi sự kiện lan tỏa thông điệp xuyên suốt là cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng An ninh nhân dân sẽ chung sức đồng lòng, cùng với sự ủng hộ, đồng hành, giúp đỡ của Nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, viết tiếp trang sử vàng vẻ vang trong kỷ nguyên mới của đất nước" - Thượng tướng Phạm Thế Tùng cho biết.

Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 29-4 đến 3-5, với điểm nhấn là triển lãm "80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn bình yên" và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tổ quốc bình yên".

Khai mạc chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên”, tôn vinh 80 năm An ninh nhân dân - Ảnh 2.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, thực hiện nghi thức đánh trống khai hội

Khai mạc chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên”, tôn vinh 80 năm An ninh nhân dân - Ảnh 3.

Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cùng người dân trải nghiệm triển lãm các chiến công của lực lượng an ninh nhân dân trong quá trình hình thành, phát triển

CLIP: Đại biểu trải nghiệm các phân khu triển lãm về sự phát triển, hình thành của lực lượng an ninh nhân dân trong 80 năm qua

Đáng chú ý, khu trưng bày triển lãm được tổ chức quy mô, kết hợp tư liệu, hiện vật và công nghệ hiện đại, tái hiện hành trình 80 năm của lực lượng An ninh nhân dân theo dòng chảy Quá khứ – Hiện tại – Tương lai. Nội dung triển lãm được chia thành nhiều phân khu, từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; những chiến công lịch sử trong kháng chiến; thế trận lòng dân; đến quá trình đổi mới, hội nhập và xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bên cạnh đó, các không gian trải nghiệm tương tác như mô phỏng phá án, cảnh báo lừa đảo công nghệ cao, trải nghiệm thực tế ảo, trưng bày thiết bị hiện đại… tạo điều kiện để người dân tiếp cận trực quan hơn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời nâng cao kỹ năng phòng, chống tội phạm.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình Gala nghệ thuật "Tổ quốc bình yên" sẽ diễn ra vào tối 2-5, với các tiết mục chính luận nghệ thuật, tái hiện chặng đường lịch sử và những chiến công thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân. 

Chương trình được dàn dựng công phu với các phần như trống hội mở màn, diễu hành văn hóa, ca vũ kịch, trình diễn tình huống nghiệp vụ và nghi thức truyền lửa giữa các thế hệ.

Thông điệp xuyên suốt của chuỗi sự kiện là sự khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và hy sinh thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân; đồng thời lan tỏa tinh thần toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tin liên quan

Bộ Công an thăng hàm đại tá cho 21 cán bộ Công an tỉnh Gia Lai

Bộ Công an thăng hàm đại tá cho 21 cán bộ Công an tỉnh Gia Lai

(NLĐO) - Thừa ủy quyền của Bộ Công an, Công an tỉnh Gia Lai đã trao quyết định thăng hàm từ thượng tá lên đại tá cho 21 trưởng phòng.

Thứ trưởng Bộ Công an: Bộ ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm về an ninh mạng

(NLĐO)- Thượng tướng Nguyễn Văn Long nêu rõ vẫn còn tư duy bảo đảm an ninh mạng là nhiệm vụ riêng của lực lượng chuyên trách.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Bộ Công an Việt Nam - Lào hợp tác chặt chẽ, hiệu quả

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Lào, trong đó có đóng góp rất quan trọng của lực lượng an ninh hai nước.

Thứ trưởng Bộ Công an Bộ Công an Chương trình nghệ thuật Tổ quốc bình yên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo