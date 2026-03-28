Chiều 28-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì phiên họp lần thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã báo cáo một số kết quả triển khai Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Về dữ liệu, theo Thứ trưởng, đến nay đã có 49/105 cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành được hoàn thiện và đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia. 318 thủ tục hành chính được tái cấu trúc, cắt giảm thành phần hồ sơ dựa trên dữ liệu.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết đến nay Đề án 06 vẫn còn 8 nhiệm vụ chậm tiến độ và có nhiều nhiệm vụ đã chậm tiến độ trong một thời gian dài.

Bên cạnh đó, tiến độ xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia còn chậm tiến độ theo yêu cầu do tình trạng thiếu quyết liệt của một số bộ ngành trong việc tích hợp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đối với vấn đề an ninh mạng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết các bộ ngành, địa phương chưa thực sự đặt trọng tâm, quan tâm chỉ đạo đầu tư về an ninh mạng. Thượng tướng Nguyễn Văn Long nêu rõ, vẫn còn tư duy bảo đảm an ninh mạng là nhiệm vụ riêng của lực lượng chuyên trách.

Về công nghệ chiến lược, theo ông Long, Việt Nam vẫn chưa làm chủ được các công nghệ chiến lược. Một số vấn đề mới chưa có quy định cụ thể như cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, hoạt động ươm tạo đối với các sản phẩm công nghệ chiến lược.

Đối với vấn đề kinh phí, theo lãnh đạo Bộ Công an, mặc dù Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 26 để tháo gỡ những khó khăn về chuyển đổi nguồn kinh phí khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số năm 2025 sang năm 2026 nhưng cho đến nay chưa có thông báo về dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030. Do đó, các bộ, ngành, địa phương chưa có phương án phân bổ và chưa hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án để đảm bảo tiến độ.

Để khắc phục các vấn đề nêu trên, Thượng tướng Nguyễn Văn Long đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện các nhiệm vụ.

Bộ Công an cũng kiến nghị các bộ ngành tập trung hoàn thành dứt điểm 8 nhiệm vụ chậm tiến độ trong triển khai Đề án 06, đặc biệt là việc hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, theo các kế hoạch và nghị quyết của Chính phủ. Trong đó, có 46 cơ sở dữ liệu của 12 bộ ngành đã quá hạn cần sớm được hoàn thiện.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, các bộ ngành, địa phương phải thống nhất về nhận thức chuyển đổi số phải gắn liền với an ninh mạng và an ninh dữ liệu. Xác định rõ an ninh mạng không là nhiệm vụ riêng của lực lượng chuyên trách mà là trách nhiệm của toàn hệ thống, của từng cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương.

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị các bộ ngành, địa phương phải triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh mạng, đảm bảo an ninh dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật về an ninh mạng, các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và dữ liệu chuyên ngành trên địa bàn quản lý.