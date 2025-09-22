Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Văn Duẩn

(NLĐO) - Sáng 22-9, tại Hà Nội, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 1.

Ông Đỗ Văn Chiến điều hành nội dung bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Ảnh: Quang Vinh.

Tham dự đại hội có đại diện Ủy ban kiểm tra Trung ương, đại diện các ban tham mưu của Đảng ở Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; 346 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đảng viên trong Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Tại phiên làm việc thứ nhất Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, đã thông qua Chương trình Đại hội.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã thông qua Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 2.
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 3.
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 4.
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 5.
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 6.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Quang Vinh

Trong phiên trù bị, Đại hội tiến hành chia tổ thảo luận góp ý vào các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 là Đại hội đầu tiên theo mô hình tổ chức mới.

Đại hội diễn ra trong thời điểm quân và dân ta đang quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 và thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chiều cùng ngày, Đại hội sẽ tiến hành thảo luận tại 5 tổ góp ý vào các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tin liên quan

Tổng Bí thư: Mặt trận Tổ quốc phải là trung tâm quy tụ, dẫn dắt phong trào và lòng dân

Tổng Bí thư: Mặt trận Tổ quốc phải là trung tâm quy tụ, dẫn dắt phong trào và lòng dân

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phải thực sự đi đầu, là trung tâm quy tụ, dẫn dắt phong trào và lòng dân.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương công bố nhiều quyết định nhân sự

(NLĐO) - Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã công bố Quyết định thành lập các tổ chức đảng trực thuộc và công tác nhân sự

350 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương

(NLĐO) - Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong hai ngày 22 và 23-9 với 350 đại biểu tham dự.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc mặt trận tổ quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo