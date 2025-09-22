Dự Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Ông Đỗ Văn Chiến điều hành nội dung bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Ảnh: Quang Vinh.



Tham dự đại hội có đại diện Ủy ban kiểm tra Trung ương, đại diện các ban tham mưu của Đảng ở Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; 346 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đảng viên trong Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Tại phiên làm việc thứ nhất Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, đã thông qua Chương trình Đại hội.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã thông qua Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Quang Vinh

Trong phiên trù bị, Đại hội tiến hành chia tổ thảo luận góp ý vào các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 là Đại hội đầu tiên theo mô hình tổ chức mới.

Đại hội diễn ra trong thời điểm quân và dân ta đang quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 và thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chiều cùng ngày, Đại hội sẽ tiến hành thảo luận tại 5 tổ góp ý vào các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.