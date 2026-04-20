Khai mạc Đại hội TDTT TPHCM: Ngọn lửa thể thao lan tỏa đến phường xã

Tối 19-4, Đại hội TDTT TPHCM lần I năm 2026 chính thức khai mạc tại Công viên bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh), đánh dấu kỳ đại hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của thể thao thành phố.



Lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc

Lễ khai mạc diễn ra hoành tráng với các tiết mục văn hóa, văn nghệ, biểu diễn mô tô đặc sắc… Màn diễu hành của khoảng 10.000 vận động viên thuộc 170 đoàn, trong đó, 168 đoàn đến từ các phường, xã cùng hai đơn vị lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh thành phố và Công an thành phố được tổ chức thành 19 khối, tạo nên bầu không khí hết sức sôi động.

Ngay sau lễ thượng cờ Tổ quốc và cờ Đại hội, nghi thức xin lửa thiêng từ Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TPHCM đã được tiến hành hết sức long trọng. Ngọn lửa được các VĐV xuất sắc của thể thao TPHCM truyền tay nhau mang đến lễ đài khai mạc và trao cho ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, để thắp sáng đài lửa đại hội.

Các VĐV xuất sắc của TPHCM chạy rước đuốc tiếp sức

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thắp đài lửa đại hội

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết Đại hội thể dục thể thao các cấp thành phố là sự kiện thể thao quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần phát triển thể thao thành tích cao của thành phố.

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các HLV, VĐV thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ; cống hiến những màn tranh tài sôi nổi, ấn tượng, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao trong đời sống xã hội.

Phần diễu hành của các khối gồm 168 đoàn phường, xã cùng hai đơn vị lực lượng vũ trang

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao thành phố, phát biểu khai mạc

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, cho biết đây là kỳ đại hội đặc biệt, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong bối cảnh TPHCM mang diện mạo mới sau sáp nhập, với khoảng 10.000 VĐV tham gia. Các VĐV sẽ thi đấu ở 46 môn thể thao với 852 nội dung.

Nghi thức thượng cờ Tổ quốc, cờ Đại hội

Từ đầu tháng 4, chương trình thi đấu trong khuôn khổ đại hội đã bắt đầu với phần tranh tài của môn bóng bàn (1-4) và tiếp nối với hàng loạt cuộc thi đấu. Đại hội Thể dục thể thao TPHCM lần I năm 2026 gồm 46 môn với tổng cộng 852 nội dung, sẽ kết thúc tranh tài vào ngày 31-5. Từ đại hội, TPHCM sẽ tuyển chọn lực lượng tinh nhuệ gồm các VĐV xuất sắc nhất để tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần X năm 2026, dự kiến do TPHCM đăng cai vào tháng 11 và 12.