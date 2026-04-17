Thể thao

Hải Đăng bỏ cuộc, vợ chồng Tiến Minh cùng vô địch nội dung đơn Đại hội TDTT TP HCM 2026

Quốc An

(NLĐO) - Khép lại hai trận đấu đơn khuôn khổ cầu lông Đại hội TDTT TP HCM lần 1 - 2026, Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang là hai tay vợt vô địch giải đấu.

Tối 17-4, bộ môn cầu lông Đại hội Thể dục Thể thao TP HCM lần 1 -2026 đã tiến hành loạt trận chung kết ở 5 nội dung. Trong đó, tay vợt kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh (Phường An Đông) đã giành chức vô địch đơn nam một cách dễ dàng khi đàn em Hải Đăng (Phường Bến Thành) bỏ cuộc vì chấn thương.

Trước đó, Vũ Thị Trang (Phường An Đông) mở màn ngày chung kết, khi thắng đẹp đàn em Lê Nguyễn Ngọc Nga (Phường Bến Thành) mới 15 tuổi.

Trong set đầu tiên, cựu số 1 đơn nữ Việt Nam sớm mở điểm và liên tục giữ khoảng cách an toàn trước đàn em đến khi dẫn 10-6. Ở 11 điểm cuối, Thùy Trang liên tục ăn điểm và chỉ để đàn em ghi thêm 3 điểm để khép lại 21-10.

Hải Đăng bỏ cuộc, vợ chồng Tiến Minh vô địch nội dung đơn Đại hội TDTT TP HCM - Ảnh 1.

Trong set còn lại, Trang thi đấu dễ dàng hơn khi khép lại với tỉ số 21-9, để thắng chung cuộc 2-0 (21-10, 21-9). Qua đó, biến chức vô địch đơn nam và nữ thành của riêng vợ chồng Tiến Minh và Vũ Thị Trang.

Ở Đại hội TDTT TP HCM 2026, môn cầu lông là một trong những nội dung thi đấu diễn ra từ ngày 9 đến 18-4 tại CLB thể thao Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hoà), thu hút sự tham gia của 48 đơn vị phường, xã với 383 vận động viên (274 nam, 109 nữ).

Trước đó, bộ môn thi đấu này cũng đã diễn ra nội dung đồng đội và khép lại vào ngày 11-4. Kết quả chung cuộc ở nội dung đồng đội gồm: phường Linh Trung hạng nhất đồng đội nam, phường An Đông giành hạng nhất đồng đội nữ.

Đại hội TDTT TP HCM lần 1 2026 không chỉ là ngày hội lớn của thể thao thành phố mà còn mang ý nghĩa chiến lược và bước "chạy đà" quan trọng nhằm chuẩn bị lực lượng cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào cuối năm nay.


Tin liên quan

Hải Đăng tập luyện suốt Tết, hướng tới thứ hạng cao tại Singapore International Challenge 2026

(NLĐO) - Hải Đăng đã nỗ lực tập luyện suốt xuyên Tết Nguyên đán 2026, và sớm xách vali đi du đấu vào mùng 6.

Vũ Thị Trang, Bùi Bích Phương chắc chắn có huy chương tại SEA Games 33

(NLĐO) - Vũ Thị Trang và Bùi Bích Phương kết hợp ở nội dung đôi nữ tiến thẳng vào bán kết SEA Games 33 và chắc chắn có một bộ huy chương cho cầu lông Việt Nam.

Vũ Thị Trang có chức vô địch thứ 2 chưa đầy hai tuần

(NLĐO) - Trong chưa đầy hai tuần, cựu tay vợt nữ số 1 Việt Nam Vũ Thị Trang có lần thứ 2 vô địch một giải cầu lông quốc tế.

