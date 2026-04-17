Bộ môn pickleball lần đầu tiên góp mặt tại Đại hội thể dục thể thao (TDTT) TP HCM lần thứ I - 2026 đã diễn ra từ ngày 13 và khép lại những ngày tranh tài sôi nổi vào trưa 17-4. Giải đấu thu hút 200 VĐV từ 30 đơn vị phường, xã tranh tài tại CLB Phú Thọ (phường Phú Thọ).

Ở loạt trận chung kết diễn ra hôm nay (17-4), Ngô Hùng Thuận (Phường Phú Lâm) đã xuất sắc vượt qua Nguyễn Phú Lộc (Xã Ngãi Giao) để vô địch đơn nam. Khởi đầu trận chung kết đơn nam này, Hùng Thuận nhập cuộc khá khó khăn, bị dẫn trước 4-0 nhưng vẫn giữ bình tĩnh, đưa trận đấu về thế cân bằng 7-7.

Hùng Thuận (phải) cũng góp mặt ở chung kết đôi nam nhưng chỉ giành được HCB

Xuyên suốt trận đấu, Phú Lộc có những cú drive cuối sân tốt nhưng Hùng Thuận với kinh nghiệm, và tâm lí vững hơn đã phát huy và tung ra các đòn đánh chuẩn xác, để thắng chung cuộc 15-11.

Chia sẻ sau chức vô địch, nhà vô địch đơn nam cho biết bản thân là VĐV xuất phát từ quần vợt chuyên nghiệp nhưng cảm thấy pickleball thú vị đã chuyển qua theo đuổi. Với chức vô địch tại đại hội này, Thuận tin đây sẽ là tiền đề anh tham dự đại hội toàn quốc cho TP HCM với mong muốn thi đấu càng sâu càng tốt ở đơn nam.

"Tôi muốn đối đầu những tay vợt mạnh hiện tại như Lý Hoàng Nam, Trương Vinh Hiển,… nhưng tay vợt top đầu Việt Nam hiện tại" - Hùng Thuận mong muốn được đối đầu các tay vợt top đấu nếu đại TP HCM dự Đại hội toàn quốc.

Ngoài ra, 4 nội dung khác cũng xác định các nhà vô địch lần lượt: Lê Thị Cẩm Vân (xã Phước Hoà) vô địch đơn nữ, Minh Đức - Minh Duy (Phường Phú Mỹ) vô địch đôi nam; Thanh Hương, Cẩm Vân (Xã Phước Hoà) vô địch đôi nữ và Thạnh Hương - Thành Trung (Xã Phước Hoà) vô địch đôi nam nữ.

Đánh giá về 5 ngày diễn ra giải đấu, bà Trần Thanh Hoàng Ngân - Tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt và pickleball TP HCM cho biết: “Đây là lần đầu tiên pickleball được tổ chức ở đại hội, nhận được sự quan tâm, thu hút nhiều người từ chuyên môn, đến báo đài với hơn 150 trận đấu diễn ra xuyên suốt giải. Đây là điều tích cực của giải đấu đầu tiên này. Từ số lượng lớn vđv, ban chuyên môn đã quan sát và tuyển chọn để đưa vào lực lượng TP HCM tham gia đại hội toàn quốc 2026”.

Theo bà Ngân, việc tuyển chọn lực lượng từ chủ trương Sở VH-TT TP HCM, ban chuyên môn sẽ bắt đầu triển khai và chọn song song những VĐV có thành tích tốt nhất ở đại hội TP HCM và tuyển chọn từ VĐV trẻ của đội tuyển và năng khiếu. Đây sẽ là lực lượng không chỉ cho Đại hội toàn quốc mà còn cho các sự kiện khác của bộ môn này trong năm.

Việc đưa Pickleball vào chương trình thi đấu chính thức của Đại hội là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để bộ môn phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững. Qua đó, dấu mốc này còn mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ, hướng tới đầu tư nâng cao thành tích cho bộ môn này trong thời gian tới. Đặc biệt, bộ môn cũng được đưa vào các nội dung thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 vào tháng 11.

Đại hội TDTT TP HCM diễn ra từ tháng 4 đến tháng 6.2026 với 44 môn thi đấu, 832 nội dung, thu hút khoảng 136 đơn vị tham gia. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất của TP HCM theo chu kỳ 4 năm/lần, đồng thời là bước chuẩn bị quan trọng cho việc TP HCM đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 vào tháng 11.



