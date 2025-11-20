HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Khai mạc hội chợ Việt Nam - Lào 2025: Thắt chặt hữu nghị, mở rộng hợp tác

Dương Ngọc

(NLĐO)- Sáng nay 20-11, tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào, hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào năm 2025 chính thức khai mạc.

Hội chợ do Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương Lào phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2025. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, dự và phát biểu khai mạc. Cùng dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; Thượng tướng Vongsone Inpanphim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào; đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, các bộ ngành hai nước.

Khai mạc hội chợ Việt Nam - Lào 2025: Thắt chặt hữu nghị, mở rộng hợp tác - Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tặng tranh Đông Hồ cho Thượng tướng Vongsone Inpanphim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, tại Gian Không gian văn hoá Việt Nam. Ảnh: Cục Tuyên huấn

Phát biểu tại buổi lễ Thướng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh: Hội chợ diễn ra trong không khí trọng thể hướng tới kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trong việc củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước.

Thượng tướng Vongsone Inpanphim khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy hợp tác, phát triển kinh tế và quốc phòng hai nước không ngừng phát triển. Đảng, Nhà nước và nhân Lào luôn trân trọng và biết ơn Việt Nam đã luôn sát cánh giúp đỡ để đất nước Lào vượt qua khó khăn, từng bước phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã trao tặng nhiều phần quà cho các gia đình chính sách; tặng một số trang thiết bị máy tính cho Bộ Quốc phòng Lào và biểu dương một số đơn vị doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp hoạt động an sinh xã hội.

Hội chợ quy tụ nhiều doanh nghiệp trong và ngoài quân đội với nhiều sản phẩm đặc trưng của Việt Nam và Lào. Mỗi gian hàng là một thông điệp về sự sáng tạo, niềm tin và khát vọng cùng vươn lên của hai nền kinh tế. Đây là dịp để các doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, chia sẻ cơ hội, cùng nhau phát triển bền vững trong không gian hợp tác ASEAN.

Điểm nhấn nổi bật của hội chợ là Không gian Văn hóa Việt Nam do Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quan đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức thực hiện, giới thiệu những hình ảnh, tư liệu, hiện vật đặc trưng văn hóa Việt Nam gắn với hoạt động trải nghiệm sản phẩm văn hóa, ẩm thực một số vùng miền, nhằm quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.

Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và đoàn công tác đã tới thăm làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Thứ trưởng đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và đội ngũ cán bộ nhân viên trong tăng cường quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước, hai bộ Quốc phòng và nhân dân hai nước, đặc biệt là những giải pháp hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế cho nước bạn Lào. Mong rằng trong thời gian tới Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tiếp tục có nhiều hiến kế đóng góp, giúp đỡ các đơn vị quân đội hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên đất bạn Lào.

Một số hình ảnh về hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào năm 2025:

Khai mạc hội chợ Việt Nam - Lào 2025: Thắt chặt hữu nghị, mở rộng hợp tác - Ảnh 2.

Văn nghệ chào mừng hội chợ

Khai mạc hội chợ Việt Nam - Lào 2025: Thắt chặt hữu nghị, mở rộng hợp tác - Ảnh 3.

Khai mạc hội chợ Việt Nam - Lào 2025: Thắt chặt hữu nghị, mở rộng hợp tác - Ảnh 4.

Khai mạc hội chợ Việt Nam - Lào 2025: Thắt chặt hữu nghị, mở rộng hợp tác - Ảnh 5.

Khai mạc hội chợ Việt Nam - Lào 2025: Thắt chặt hữu nghị, mở rộng hợp tác - Ảnh 6.

Khai mạc hội chợ Việt Nam - Lào 2025: Thắt chặt hữu nghị, mở rộng hợp tác - Ảnh 7.

Khai mạc hội chợ Việt Nam - Lào 2025: Thắt chặt hữu nghị, mở rộng hợp tác - Ảnh 8.

Gian Không gian văn hoá Việt Nam

Khai mạc hội chợ Việt Nam - Lào 2025: Thắt chặt hữu nghị, mở rộng hợp tác - Ảnh 9.

Khai mạc hội chợ Việt Nam - Lào 2025: Thắt chặt hữu nghị, mở rộng hợp tác - Ảnh 10.

Gian Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Khai mạc hội chợ Việt Nam - Lào 2025: Thắt chặt hữu nghị, mở rộng hợp tác - Ảnh 11.

Khai mạc hội chợ Việt Nam - Lào 2025: Thắt chặt hữu nghị, mở rộng hợp tác - Ảnh 12.


